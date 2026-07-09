“No puede seguir”: la lapidaria crítica de Romario a Carlo Ancelotti tras la eliminación de Brasil en el Mundial

El exfutbolista Romario participa en un segmento de 'Romário TV', donde ofrece su perspectiva sobre la actuación de la Selección Brasileña. Romario articula críticas hacia Carlo Ancelotti, haciendo referencia a un 'fiasco' en el rendimiento del equipo. Las imágenes lo muestran hablando frente a un micrófono azul y gesticulando con las manos en un entorno de estudio. Este contenido corresponde a un comentario deportivo.

El histórico futbolista brasileño Romario expresó su descontento tras la eliminación de la selección de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. Las declaraciones se realizaron en su canal de YouTube RomarioTV, donde cargó con dureza contra el técnico italiano Carlo Ancelotti y cuestionó la continuidad del entrenador al frente del equipo nacional. La derrota de Brasil ante Noruega generó un fuerte impacto tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública.

Durante su transmisión, Romario manifestó: “Ayer lo habría destrozado (el contrato). Al terminar el partido, habría ido al vestuario como presidente y les habría dicho: ‘Genial, muchas gracias, adiós’, y que se jodan. Llévenlo a los tribunales, a ver qué pasa. No hay forma de que Ancelotti siga siendo el entrenador de la selección brasileña después de este fiasco, de la vergüenza que causó. Ya te lo dije en los tres programas anteriores”, afirmó el ex delantero, figura clave del título mundial obtenido por Brasil en 1994.

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La eliminación de Brasil ante Noruega ocurrió el domingo en Nueva Jersey, con un resultado de 2-1 favorable al equipo europeo. Erling Haaland anotó los dos goles del conjunto nórdico, mientras que Neymar descontó de penal cerca del cierre del encuentro. Vale destacar que Bruno Guimarães falló una pena máxima cuando el encuentro se encontraba igualado.

El revés marcó la salida más temprana de la selección sudamericana en una Copa del Mundo desde 1990. En ese contexto, Romario insistió en la necesidad de realizar cambios profundos. “Y aquí estoy reafirmándolo. Esto no puede ser, algo tiene que cambiar. ¡No puede ser, carajo!”, reiteró en el video difundido en su canal.

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El ex jugador, conocido por sus opiniones directas, consideró que la dirigencia debería haber tomado medidas inmediatas tras el partido. Romario enfatizó que la permanencia de Ancelotti al frente del seleccionado representa un error, señalando que el ciclo del italiano debe finalizar tras lo que calificó como un fracaso deportivo.

❌ RAJADÓN de ROMÁRIO tras la ELIMINACIÓN de BRASIL:



😡 “Fue impresionante… esta no es la Brasil que conocemos”.



📹 @JulioSuarezTV pic.twitter.com/0C5cQ20tKJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 6, 2026

Esta no es la primera crítica que lanza Romario tras la dura derrota sufrida por la Verdeamarela en la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, Canadá y México. Tras el encuentro disputado en Nueva York, el ex futbolista calificó de “impresionante” lo ocurrido y aseguró que “esta no es la Brasil que conocemos”. El ex Barcelona brindó declaraciones a El Chiringuito TV y reiteró su decepción, afirmando que observó al equipo “muy mal” y responsabilizando tanto a los futbolistas como al cuerpo técnico por el resultado. “De todos está claro dentro del campo y del entrenador también”, remarcó, señalando la falta de liderazgo y funcionamiento en los momentos decisivos del partido.

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El ex delantero sostuvo que el desenlace de la eliminación fue especialmente doloroso para quienes, como él, mantienen una relación histórica con la camiseta nacional. La derrota, que dejó a Brasil nuevamente lejos del título, potenció el debate sobre el rumbo del seleccionado y la necesidad de cambios profundos. Romario insistió en que “lo que jugó hoy no es el Brasil que nosotros conocemos, que nosotros queremos”, reflejando el sentimiento de una parte importante de la afición.

Durante el torneo, la figura de Romario fue recurrente en la discusión pública. Además de sus intervenciones en su canal de YouTube, participó como comentarista en la transmisión de CazéTV, donde sus opiniones generaron repercusión y debate. Uno de los episodios más comentados ocurrió tras el empate de Brasil ante Marruecos, cuando mantuvo una discusión con la periodista Fernanda Gentil acerca de la valoración del resultado. El ex futbolista afirmó que “quien piensa que la igualdad sabe a derrota no conoce mucho de fútbol”, frase que se viralizó y encendió la polémica en redes sociales y programas deportivos.

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Más allá de su actividad como analista, Romario también protagonizó momentos fuera del ámbito estrictamente periodístico: luego de la victoria brasileña frente a Escocia, un video donde bailaba con aficionados en Miami Beach circuló masivamente en plataformas digitales.