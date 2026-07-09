Cuánto vale tu auto usado: modelo por modelo, todos los precios actualizados a julio

Junio se convirtió en el mejor mes del año para las transferencias de vehículos usados en el país. (Nuria Puentes)

El mercado de autos usados repuntó en el sexto mes del año, luego de un primer semestre marcado por altibajos en el nivel de transferencias. La Cámara de Comercio Automotor (CCA) difundió los datos correspondientes a junio, que incluyen tanto el volumen de operaciones concretadas como el detalle de los modelos con mayor rotación y sus valores de referencia en el mercado de segunda mano.

Según el informe de la entidad, junio se consolidó como el mejor mes del año para la comercialización de autos usados. A nivel nacional se vendieron 155.492 vehículos, una cifra que marcó una mejora interanual del 8,59% respecto al mismo mes de 2025. En la comparación mensual, la suba también fue significativa: un 7,94% por encima de las operaciones registradas en mayo.

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El resultado de junio contrasta con la tendencia que había mostrado el mercado en gran parte del primer semestre. En el acumulado de los seis primeros meses del año se vendieron 891.628 unidades, lo que representa una baja del 2,92% frente a las 918.404 operaciones contabilizadas en igual período de 2025. De esta manera, pese a la recuperación de junio, el balance semestral todavía se mantiene por debajo de los valores del año anterior.

Los modelos más vendidos

En cuanto al ranking de modelos, el listado de junio mantuvo la estructura que viene mostrando el mercado en los últimos meses, con predominio de vehículos de larga trayectoria comercial y pick ups medianas que continúan en producción. El Volkswagen Gol y Trend volvió a ubicarse en el primer lugar, con 8.135 unidades transferidas.

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Detrás se ubicó la Toyota Hilux, con 6.051 operaciones, seguida por el Chevrolet Corsa y Classic, que sumó 4.204 transferencias. El cuarto puesto quedó en manos de la Ford Ranger, con 3.982 unidades, mientras que la Volkswagen Amarok cerró el podio de las pick ups medianas con 3.841 operaciones.

El resto del top diez lo completaron el Peugeot 208, con 3.346 transferencias; la Ford EcoSport, con 2.960; el Toyota Corolla, con 2.916; la Ford Ka, con 2.735, y el Fiat Palio, con 2.729 unidades vendidas. De esta manera, el ranking de junio confirmó la estabilidad en las preferencias de los compradores del segmento de usados, con pocas variaciones respecto a los meses previos.

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El Volkswagen Gol Trend lideró el ranking de junio con más de ocho mil unidades transferidas.

Cuánto cuestan los modelos más elegidos

Cada uno de estos modelos presenta distintos valores de referencia según la versión, el año de fabricación y el nivel de equipamiento. Tomando como base la versión más económica disponible, correspondiente al modelo 2020 o al inmediato anterior, los precios relevados fueron los siguientes:

Volkswagen Gol Trendline 1,6 5p: $15.550.000

Toyota Hilux C/S 2,4 TDi 4X2 DX 6MT: $22.468.000

Chevrolet Classic 4P 1,4 LS A/C DH ABG ABS (2016): $8.416.000

Ford Ranger C/S 2,5 Nafta XL 4X2 5MT: $18.409.000

Volkswagen Amarok C/S 2,0 TDi 140CV 4X2 Trend: $19.098.000

Peugeot 208 5P 1,2 Like: $14.606.000

Ford EcoSport Kinetic 5p 1,5 S: $18.472.000

Toyota Corolla 4P 2,0 XLI MT: $20.545.000

Ford Ka 5P 1,5 12V S: $12.696.000

Fiat Palio 5p 1,4 Active: $11.164.000

El primer semestre de cada provincia

A diferencia del panorama nacional, que mostró una caída acumulada, algunas jurisdicciones lograron cerrar los primeros seis meses con resultados positivos. Santiago del Estero encabezó las subas, con un incremento del 6,33% en las transferencias respecto al primer semestre de 2025. Le siguieron Mendoza, con una mejora del 2,16%; San Juan, con 1,69%; Río Negro, con 1,59%; Jujuy, con 1,31%, y Corrientes, con 0,95%. De esta manera, seis provincias lograron ubicarse por encima de los valores del año anterior.

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En su versión 2016, el Chevrolet Classic fue el modelo con el valor de referencia más bajo entre los diez más vendidos.

En el resto del país, el comportamiento fue mayormente negativo. Santa Cruz registró la mayor caída, con una baja del 19,72%, seguida por La Rioja, con un retroceso del 13,21%, y Formosa, con 13,09%. Misiones, Chubut, La Pampa, Tierra del Fuego, Tucumán y Salta mostraron descensos de entre el 6% y el 11%, mientras que Neuquén, San Luis, la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca registraron bajas de entre el 3% y el 6%.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires anotó una caída del 3,08% y Chaco del 3,07%, valores muy similares entre sí. Santa Fe, en tanto, retrocedió un 1,51%, mientras que Córdoba fue la jurisdicción con la merma más acotada de todo el relevamiento, con una baja del 0,42% en el acumulado del primer semestre.

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