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República Folklore llega a Buenos Aires: dos días con La Sole, Abel Pintos, el Chaqueño Palavecino, Cazzu y más de 50 artistas

Será el primer festival de música autóctona argentina a gran escala en la Capital Federal. La lista de artistas que estarán el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad

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Collage de cinco personas con instrumentos musicales y micrófono, tres mujeres y dos hombres, sobre un fondo con patrones geométricos y símbolos coloridos.
República Folklore reunirá lo mejor de nuestra música los días 21 y 22 de noviembre de 2026 en el Parque de la Ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 21 y 22 de noviembre de 2026, el Parque de la Ciudad será sede de República Folklore, el primer gran festival de folklore de la historia de Buenos Aires. Durante dos jornadas completas —de las 13 horas hasta la una de la madrugada—, más de 50 artistas se distribuirán en tres escenarios para una propuesta que combina música en vivo, gastronomía regional, artesanías y experiencias culturales de alcance federal.

El line up confirma nombres que definen la historia del género junto a figuras que representan su presente y su expansión. Abel Pintos, Soledad, Chaqueño Palavecino y Los Nocheros encabezan una grilla que también incluye a Cazzu, Nahuel Pennissi, Jorge Rojas, Ahyre, Lázaro Caballero, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Dúo Coplanacu, Facundo Toro y los Nombradores del Alba, Los Alonsitos, Diableros Jujeños, Nati Pastorutti, Tomás Lipán, Gauchos of the Pampa, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Mariana Carrizo, Los Tabaleos, Malena Garnica, Wara Calpanchay, Paquito Ocaño, Juanjo Abregu, Mariana Carrizo, Néstor Garnica, Los Bofill, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, La Callejera, Catherine Vergines y Carafea, entre muchos otros.

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República Folklore tendrá más de 50 artistas divididos entre tres escenarios
República Folklore tendrá más de 50 artistas divididos entre tres escenarios

La elección de Buenos Aires como sede no es un dato menor. Históricamente, los grandes festivales del género —Cosquín, el Festival de Jesús María, el Festival Nacional de la Danza en Merlo— tuvieron como escenario el interior del país. República Folklore instala por primera vez esa tradición en el corazón de la capital, en una apuesta por llevar el folklore al centro del mapa cultural urbano. Argentina cuenta con más de 500 festivales folklóricos distribuidos a lo largo del país; este nuevo encuentro porteño busca aportar su propia voz a esa tradición.

La Comisión Directiva del Festival de Jesús María celebró el anuncio con una declaración pública: “Que la Ciudad de Buenos Aires sume una propuesta de esta magnitud es una noticia excepcional para nuestra cultura. Creemos firmemente que estos espacios son vitales para el crecimiento y la renovación de un género que no solo nos une, sino que representa la esencia más profunda de la identidad de nuestro país”.

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Soledad Pastorutti
Soledad Pastorutti
Abel Pintos
Abel Pintos

El festival nace con un manifiesto fundacional que define al folklore como “el saber del pueblo”, aquello que no se escribe en los libros pero se aprende igual, que pasa de mano en mano y de voz en voz. “Es la melodía que heredaste sin saber de quién. El ritmo que tu cuerpo reconoce antes que tu cabeza”, describe el texto. Esa premisa orienta toda la propuesta: el folklore no se observa, se comparte. “Los géneros no nos dividen: nos unen. Nadie mira desde afuera porque, acá adentro, todo el mundo es parte”, reza el manifiesto.

La programación apunta a un encuentro intergeneracional. El festival describe cuatro perfiles que conviven en el predio: el niño que corre entre las piernas de los adultos, el adolescente que descubre un universo nuevo, el adulto de cuarenta años que lleva el folklore encima desde siempre y el abuelo que cierra los ojos porque lo que suena “le devuelve algo enorme”. Para todos ellos, la propuesta va más allá de los escenarios: habrá peñas, una pulpería tradicional, un patio de comidas regionales, un Paseo de las Provincias con artesanías, industria y turismo de todo el país, clases abiertas de baile y espacios dedicados a los juegos criollos.

El Chaqueño Palavecino
El Chaqueño Palavecino
Cazzu
Cazzu

El Parque de la Ciudad fue elegido por su capacidad para recibir eventos a gran escala sin perder la cercanía propia del folklore. El predio ya fue sede de eventos como Buenos Aires Trap, Creamfields y Ultra Buenos Aires, y su ubicación dentro del área metropolitana facilita el acceso tanto para residentes porteños como para visitantes del interior del país, lo que refuerza el carácter federal de la propuesta.

El festival también presenta una identidad visual propia, construida a partir de los tejidos folklóricos: lógica modular, colores intensos e iconografía popular. Una grilla inspirada en la estructura del tejido se convierte en arquitectura gráfica, con cuatro colores llevados al máximo en una estética que el equipo creativo define como “maximalismo latinoamericano”.

Maggie Cullen
Maggie Cullen
El grupo Ahyre
El grupo Ahyre

El anuncio estará acompañado por una pieza audiovisual con música original de Santiago Alvarado, productor con créditos junto a Milo J y Bizarrap, cuya historia personal mantiene un vínculo profundo con el género. El video parte de una idea central: el folklore está en todos lados, vive en las melodías que se heredan sin saber de dónde vienen y en los rituales cotidianos que forman parte de la cultura argentina.

El momento del lanzamiento no es casual. Según datos de Spotify, el folklore argentino registró un crecimiento del 85% entre 2020 y 2025, mientras que las reproducciones totales aumentaron un 1.645% entre 2015 y 2025. Más de 16,5 millones de playlists creadas por usuarios de todo el mundo incluyen folklore argentino, y la Generación Z lo incorpora cada vez más como parte de su identidad musical.

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