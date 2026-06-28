Los románticos posteos de la pareja de Marcos Senesi luego de su debut con la Selección en el Mundial: “Eres increíble”

La emoción de Marcos Senesi y su pareja Kelci-Rose Bowers (@_kelci.rose_)

Kelci-Rose Bowers acompañó a Marcos Senesi en su debut en una Copa del Mundo en el triunfo por 3-1 de la selección argentina sobre Jordania. La pareja del marcador central, que también es futbolista y lo acompañó a lo largo de todo el Mundial 2026, realizó diversos posteos en sus redes sobre el estreno mundialista del defensor.

Al igual que en los primeros partidos, la jugadora del Bournemouth de Inglaterra, donde lo conoció al argentino, palpitó el duelo de la Selección desde la previa con publicaciones sobre su preparación antes de arribar al estadio en Dallas. “Muy orgullosa”, escribió durante el calentamiento precompetitivo en el terreno de juego, una vez que se confirmó la titularidad de Senesi.

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Kelci-Rose Bowers acompañó a Marcos Senesi durante su debut en un Mundial (@_kelci.rose_)

Luego de grabarlo durante el himno mediante videos que publicó en las historias de su Instagram, le dedicó varios mensajes sentidos al debutar de forma oficial: “Momentos con los que soñábamos”, “Los sueños sí que se hacen realidad” y “Eres increíble”, fueron algunas de las frases que le escribió. Marcos Senesi prácticamente no pasó sobresaltos durante los 90 minutos en el triunfo contra Jordania. Incluso, generó los aplausos de Nicolás Otamendi, su compañero de zaga, por algunos cortes en el fondo de la Selección.

El defensor también fue protagonista en el ataque, ya que le convirtieron el penal que posteriormente marcó Lautaro Martínez. “¡Vaya, qué valiente eres! Me alegro de que todo vaya bien, porque tienes suerte de que aún te quede un labio”, escribió Kelci-Rose Bowers en un posteo en el que sumó una nota de Infobae de la patada en el rostro que recibió.

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La broma de la pareja de Marcos Senesi por el golpe que recibió (@_kelci.rose_)

Senesi fue el último elegido por Lionel Scaloni para completar la lista de 26 jugadores en reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi, y llegó a la Copa del Mundo después de haber acumulado 126 partidos en el Bournemouth y de firmar luego con Tottenham. Desde el inicio del Mundial 2026, la presencia de la futbolista inglesa generó furor entre los fanáticos durante los partidos de Argentina.

La convocatoria del central para el Mundial también había sido celebrada por ella en redes sociales. Cuando se conoció la noticia, publicó una historia de Instagram con una reacción inmediata: “Oh, Dios mío, está sucediendo”, y además grabó el momento exacto en que Senesi recibió por teléfono la notificación.

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El emotivo posteo de la pareja de Senesi durante su debut en un Mundial (@_kelci.rose_)

La historia entre Senesi y Bowers comenzó en el Bournemouth de Inglaterra. El primer acercamiento se produjo durante una campaña para presentar camisetas inspiradas en los años 90, en una etapa en la que ambos coincidían profesionalmente en el club. Con el paso de los meses, el vínculo avanzó y quedó oficializado en una escapada a las playas de Cerdeña. En junio de 2024, la pareja compartió en Instagram una serie de imágenes con las que confirmó la relación ante sus seguidores y escribió: “Por más momentos juntos”.

Senesi nació en Concordia, en la provincia de Entre Ríos, e inició su carrera profesional en San Lorenzo de Almagro. Después dio el salto a los Países Bajos para incorporarse al Feyenoord, donde integró el plantel que alcanzó la final de la Conference League. Ese recorrido en Europa lo puso bajo consideración de Lionel Scaloni, que ya lo había convocado para la Finalissima frente a Italia. Más tarde, a mediados de 2022, llegó al Bournemouth, donde se consolidó en la defensa antes de su reciente pase al Tottenham, equipo en el que también juega Cristian Cuti Romero.

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Kelci-Rose Bowers estuvo presente en el Dallas Stadium (@_kelci.rose_)

La citación para la Copa del Mundo lo colocó ante una nueva instancia con la selección argentina. En Kansas City, su primer partido del torneo lo encontró entre los suplentes, con Bowers en las tribunas siguiendo de cerca cada acción de la presentación argentina.

En el plano deportivo, la carrera de Bowers también se desarrolló entre distintos países. Tuvo experiencia en selecciones juveniles de Inglaterra, se formó en la academia femenina del Chelsea y fue campeona de la División Sur Sub 21 de la FA en la temporada 2021/22. Más adelante jugó en Estados Unidos con la Universidad Estatal de Luisiana. Luego sumó minutos en el Portsmouth antes de recalar en el Bournemouth, donde coincidió con Senesi.

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Kelci-Rose Bowers acompañó a Marcos Senesi en los tres partidos de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026 (@_kelci.rose_)