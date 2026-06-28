El argentino Marco Morelli subió al podio de la Catedral del Motociclismo en el GP de Países Bajos del Moto3

Marco Morelli (KTM) se quedó con el podio argentino en el Gran Premio de Países Bajos de Moto3 al terminar tercero delante de su compatriota, Valentín Perrone (KTM), un resultado que lo sostuvo en la pelea del campeonato mientras la carrera también consolidó el dominio de Máximo Quiles (KTM), ganador de la prueba en Assen, la Catedral del Motociclismo, y nuevo dueño de un récord de puntos en las primeras diez fechas.

El triunfo de Quiles fue el sexto en diez carreras y lo llevó a 211 puntos, con una ventaja de 90 puntos sobre Álvaro Carpe (KTM). Esa marca superó el registro que tenía Luis Salom como mejor arranque de temporada en la categoría.

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La disputa por el último escalón del podio tuvo acento argentino desde el principio. Morelli y Perrone, ambos nacidos en Barcelona y representantes de la Argentina por el origen de sus padres, pelearon hasta el final por ese tercer lugar que terminó en manos del piloto del Aspar Team.

Morelli partió cuarto y se mantuvo mezclado en los puestos de adelante durante buena parte de la carrera. En el tramo medio perdió ritmo con su KTM, cayó hasta la décima posición y después recuperó velocidad para volver a meterse entre los tres primeros.

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Perrone recorrió el camino opuesto. Con la KTM del Tech3, había quedado condicionado por un sábado difícil, sin ritmo a una vuelta y sin acceso a la Q2, lo que lo obligó a largar desde el 19º lugar.

*La caída de Álvaro Carpe

Aun así, su remontada fue inmediata. En la cuarta vuelta ya estaba séptimo, incluso por delante de Morelli, y sostuvo un ritmo de carrera que lo dejó cuarto en la meta, apenas detrás de su compatriota.

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El tercer puesto le dio a Morelli su segundo podio de la temporada, después del conseguido en Brasil. También lo dejó quinto en el campeonato con 102 puntos, en su primera temporada completa.

El piloto explicó cómo cambió una carrera que en el medio parecía escapársele: “Para ser honesto fue una carrera súper difícil, largué muy bien, algo importante porque en las últimas carreras había largado muy mal y perdido muchas posiciones. En la parte media de la carrera tuve mucho chatter (vibración) y supe que si cambiaba mi forma de manejar de ahí en adelante podía cambiar. Esperaba un top ten en la mitad de carrera nada más. Pero algunas caídas me ayudaron, no esperaba estar en el podio”.

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Para Perrone, el cuarto puesto llegó en un momento de necesidad. Arrastraba una secuencia de resultados por debajo de lo esperado: no había sumado en Italia, abandonó en Hungría tras un accidente y fue décimo en República Checa.

Ese avance hasta el cuarto lugar, acompañado por un ritmo sólido durante toda la carrera, aparece como una señal de recuperación para volver a acercarse a los puestos de punta.

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*El resumen de la carrera

La prueba también tuvo un momento de alarma en sus primeros compases. Carpe, segundo del campeonato Mundial, tocó levemente con la rueda delantera la trasera de Morelli, perdió el control y cayó.

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Detrás suyo venía Adrián Cruces (KTM), que no tuvo margen para esquivarlo y lo arrolló. La moto de Cruces pasó por encima de Carpe, que de todos modos logró levantarse, fue a buscar su máquina y siguió en carrera. Cruces abandonó de inmediato. Carpe resistió hasta la vuelta 15, cuando también dejó la competencia, y al regresar a boxes se lo vio con algunos signos de dolor.

Mientras que en Moto2 hubo otra destacada labor sudamericana ya que el colombiano David Alonso y es cuarto en el campeonato. El podio a puro Kalex lo completaron el español Manuel González (líder del torneo) y el australiano Senna Agius.

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En la categoría reina, el MotoGP, se impuso el japonés Ai Ogura (Aprilia). Lo escoltaron los españoles Raúl Fernández y Jorge Martín, que capitalizó la caída de su compañero de equipo en el team oficial Aprilia, el italiano Marco Bezzecchi, para saltar a la vanguardia del campeonato.

La próxima fecha será el 12 de julio con el Gran Premio de Alemania en Sachsenring.