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Se estrelló un helicóptero de la petrolera saudita Aramco: hay 14 muertos

El accidente se produjo en Ras Tanura, donde se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo

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Catorce personas murieron este domingo al estrellarse el helicóptero en el que viajaban, perteneciente a la compañía petrolera saudí Aramco, en Ras Tanura, en la costa oriental de Arabia Saudita, informó la agencia oficial de noticias local SPA.

Una fuente oficial del Ministerio de Energía, citada por la agencia, informó que el accidente se produjo a las 6.00 hora local (3.00 GMT) en Ras Tanura, donde se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo y está la refinería nacional más grande de Arabia Saudita.

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El accidente provocó la muerte de los 14 pasajeros que iban a bordo, “todos ellos ciudadanos saudíes”, indicó la fuente.

La misma fuente añadió que iniciaron una investigación, en colaboración con las autoridades competentes, “para determinar la causa del accidente”, sin precisar el motivo del viaje.

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Hasta el momento, Aramco no reaccionó ante este suceso.

A principios de marzo, la refinería de petróleo de Ras Tanura fue cerrada temporalmente tras los ataques con drones y misiles iraníes contra esta infraestructura energética.

Hace dos días, de acuerdo con medios, Aramco había reanudado las cargas de crudo en esa terminal tras una interrupción de casi cuatro meses.

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