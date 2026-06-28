Cristian Ritondo celebró la salida de Adorni: “Era una debilidad que tenía el Gobierno y el Parlamento estaba casi frenado”

Ritondo afirmó que la salida de Manuel Adorni destraba la agenda del Gobierno. Foto: Adrián Escandar

La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete fue celebrada este domingo por el diputado Cristian Ritondo, uno de los principales dirigentes del PRO y aliado del Gobierno en el Congreso, quien afirmó que la permanencia del funcionario se había convertido en un verdadero obstáculo para el funcionamiento del Congreso y la gestión del Gobierno de Javier Milei.

“Creo [que fue] una acertada decisión del Gobierno de terminar con esto, porque permite encarar una agenda en serio. Todos saben que con este tema el Parlamento estaba casi frenado”, afirmó Ritondo. Y agregó: “El Congreso necesitaba respuestas… tan sencillo como eso. Así que en ese marco nosotros creemos que esto descomprime al Gobierno y, por otra parte, descomprime el funcionamiento del Congreso”.

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Según Ritondo, “era cada vez que uno quería entrar al recinto, lógicamente el primer debate que tenía durante horas era el tema Adorni. La oposición madura lo aprovechaba constantemente y era una debilidad que tenía el Gobierno y que se tenía para el Parlamento”.

Durante una entrevista en Radio Mitre, el diputado sostuvo que la discusión pública alrededor de Adorni “traía una parálisis que era muy importante en tiempos de cambio”. “Cosas importantes como la baja en el riesgo país o datos importantes de la economía se perdían en la discusión de los argentinos en la mesa, en cualquier lado, porque el tema era Adorni”, lamentó.

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Ritondo también analizó el desenlace: “Me parece que en algún momento se tardó, pero que la decisión que ha tomado el presidente del Gobierno ha ido por la vía correcta. Y hoy podemos recuperar, discutir otras cosas, que es lo que tiene que discutir la Argentina… discutir esas cosas que importan”.

Al reflexionar sobre el proceso, concluyó: “Hay un momento donde cuando uno se convierte en un peso para una estructura del gobierno, tiene que liberar. Y en esto yo creo que Adorni estaba perjudicando. Y no lo digo yo, lo decían las encuestas”.

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Una jornada de tensión política y definiciones

La jornada previa a la salida de Adorni estuvo marcada por intensas negociaciones en la Casa Rosada y crecientes presiones tanto políticas como judiciales. Fuentes del oficialismo confirmaban que “la situación se volvió insostenible” para la cúpula de Gobierno y que había consenso en que la continuidad del jefe de Gabinete frenaba cualquier intento de reconfiguración y debilitaba la relación con aliados y opositores. La decisión se terminó de definir tras el regreso de Javier Milei al país y una reunión en Olivos con Adorni, tras semanas de rumores y reuniones a puertas cerradas.

El propio Ritondo graficó la traba parlamentaria que representaba el tema: “En el Senado y en Diputados veíamos los fracasos de sesiones por este tema. En Diputados era muy difícil. Se destrabó a partir de que fue citado…”. Fuentes legislativas admiten que el oficialismo necesitaba “descomprimir el frente político” antes de nuevos pedidos de interpelación y moción de censura, programados para la semana próxima en el Congreso.

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La salida fue consecuencia directa de más de cien días de presión y el avance de causas judiciales, en particular por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y el uso de aviones del Estado para viajes familiares y personales. La investigación judicial, a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, fue profundizándose con nuevos requerimientos patrimoniales y pedidos de información sobre el entorno económico y familiar del funcionario. Manuel Adorni renunció a su cargo como jefe de Gabinete en medio de la investigación judicial.

Al mismo tiempo, la oposición aprovechó para reclamar explicaciones y exigir el avance de la Justicia, señalando la “debilidad institucional” que representaba Adorni en su puesto frente a las denuncias. “La oposición madura lo aprovechaba constantemente”, sintetizó Ritondo. Desde el bloque del PRO, Mauricio Macri ya había manifestado sus críticas a la falta de experiencia de Adorni y la necesidad de figuras políticas con mayor capacidad de gestión.

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La salida de Adorni empuja ahora el debate interno sobre su sucesor. “Lo que le faltaba a Adorni hoy le sobra a Diego”, sostuvo Ritondo respecto de la posible llegada de Diego Santilli al gabinete, ponderando su experiencia y relación con el mundo político: “Para mí en particular es una alegría… tiene experiencia legislativa, conoce el funcionamiento del sistema político, tiene buena relación con los gobernadores”.