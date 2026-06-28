República Dominicana

República Dominicana dispone envío de importante cargamento de medicamentos a Venezuela tras los terremotos

La misión humanitaria se organizó junto con Salud Pública, Promese/CAL y otras entidades estatales, que definieron los insumos más requeridos y prepararon la logística para atender necesidades urgentes tras el sismo

Guardar
Google icon
República Dominicana envió un cargamento de medicamentos a Venezuela por los terremotos dentro de la Operación Quisqueya Solidaria 2026. (Foto cortesía Presidencia de la República)
República Dominicana envió un cargamento de medicamentos a Venezuela por los terremotos dentro de la Operación Quisqueya Solidaria 2026. (Foto cortesía Presidencia de la República)

El Gobierno de República Dominicana ha ordenado el despacho de un cargamento de medicamentos a Venezuela en respuesta a la emergencia generada por los recientes terremotos en ese país sudamericano. Esta acción se enmarca en la Operación Quisqueya Solidaria 2026, un plan de asistencia puesto en marcha por instrucciones del presidente Luis Abinader, con el propósito de brindar apoyo inmediato a la población venezolana afectada por la catástrofe natural. El envío fue realizado por medio de una aeronave de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), como parte de un esfuerzo coordinado entre varias instituciones del Estado.

La misión humanitaria fue organizada y supervisada por el Ministerio de Defensa, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL). Estas entidades colaboraron en la identificación de los medicamentos más necesarios, la selección de insumos y la preparación logística del cargamento. El objetivo principal es cubrir las necesidades sanitarias más urgentes que enfrenta la población venezolana, a raíz de la emergencia y contribuir a la respuesta nacional ante el desastre.

PUBLICIDAD

Luis Abinader ordenó la Operación Quisqueya Solidaria 2026 para asistir a la población de Venezuela afectada por la catástrofe natural. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Luis Abinader ordenó la Operación Quisqueya Solidaria 2026 para asistir a la población de Venezuela afectada por la catástrofe natural. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El cargamento de medicamentos será entregado a las autoridades competentes de Venezuela, quienes gestionarán la distribución conforme a las prioridades establecidas para atender a los sectores más vulnerables. Esta acción busca fortalecer los mecanismos de cooperación y la solidaridad regional, contribuyendo a que la ayuda llegue de forma efectiva a quienes más lo necesitan.

La Operación Quisqueya Solidaria 2026 comprende un conjunto amplio de medidas que van más allá del envío de medicamentos. Durante las primeras horas de la emergencia, el Gobierno dominicano desplegó un equipo especializado de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, conocido como USAR, perteneciente al Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (Cemed). Este equipo fue enviado a Venezuela para colaborar en las labores de rescate y brindar apoyo técnico en zonas afectadas.

PUBLICIDAD

Además, el Gobierno dominicano habilitó dos centros de acopio para la recolección de donaciones, incluyendo alimentos, insumos médicos, agua y artículos de primera necesidad. El Ministerio de Defensa asumió la coordinación de estos centros, facilitando la recepción y clasificación de los materiales que serán enviados en las próximas fases de la operación. También se han implementado acciones específicas para la protección y asistencia de ciudadanos dominicanos residentes en territorio venezolano, asegurando su integridad durante la crisis.

La Operación Quisqueya Solidaria 2026 también incluyó el despliegue del equipo USAR del Cemed para tareas de búsqueda y rescate en Venezuela. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La Operación Quisqueya Solidaria 2026 también incluyó el despliegue del equipo USAR del Cemed para tareas de búsqueda y rescate en Venezuela. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

En una etapa siguiente de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, se prevé la salida de una embarcación con ayuda humanitaria hacia Venezuela. El buque transportará un volumen considerable de suministros recolectados, extendiendo la capacidad de respuesta de República Dominicana ante la emergencia. Las autoridades dominicanas han destacado la importancia de utilizar todos los recursos operacionales, logísticos y de transporte disponibles para garantizar la eficiencia y la oportunidad en la entrega de la asistencia.

El despliegue de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental para la organización y ejecución de cada fase del operativo. Estas fuerzas contribuyen con sus capacidades en transporte aéreo y marítimo, asegurando que la ayuda llegue a destino en el menor tiempo posible. La planificación y ejecución de la Operación Quisqueya Solidaria 2026 refleja el compromiso de República Dominicana con la cooperación internacional y la asistencia a países afectados por desastres naturales.

Temas Relacionados

VenezuelaAyuda humanitariaTerremotosRepública DominicanaOperación Quisqueya Solidaria 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica atendió cerca de 30 mil casos por presuntas vulneraciones de derechos en 2025

El informe anual de labores revela un aumento del 5% en las intervenciones respecto al año anterior. También crecieron las denuncias por hostigamiento sexual y las gestiones relacionadas con instituciones como la CCSS, Migración, el Ministerio de Justicia y el MEP

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica atendió cerca de 30 mil casos por presuntas vulneraciones de derechos en 2025

Cinco décadas de prisión en Panamá por matar a una niña en Colón

El Tribunal Superior de Apelaciones dejó en firme el fallo y rechazó el recurso presentado por la defensa del condenado.

Cinco décadas de prisión en Panamá por matar a una niña en Colón

Juan Orlando Hernández fija fecha para volver a Honduras; ya presentó sus boletos aéreos

Los apoderados legales del expresidente presentaron una nueva solicitud ante la Sala de lo Constitucional para que pueda regresar al país y ponerse a disposición de la justicia, pese a la orden de captura que continúa vigente en su contra.

Juan Orlando Hernández fija fecha para volver a Honduras; ya presentó sus boletos aéreos

Gobierno declara emergencia por gripe aviar y garantiza continuidad de proyectos prioritarios de inversión

El Consejo de Secretarios de Estado aprobó dos decretos ejecutivos para enfrentar el brote de influenza aviar en Honduras y asegurar la continuidad de proyectos estratégicos de infraestructura, salud y agua potable financiados con recursos internacionales.

Gobierno declara emergencia por gripe aviar y garantiza continuidad de proyectos prioritarios de inversión

Honduras: Transportistas condicionan rebaja del pasaje en la capital y que el galón de combustible baje hasta 75 Lps

La dirigencia del transporte urbano aseguró que las recientes reducciones en el precio de los combustibles aún son insuficientes para disminuir la tarifa, al tiempo que denunció el incumplimiento del subsidio prometido por el Gobierno.

Honduras: Transportistas condicionan rebaja del pasaje en la capital y que el galón de combustible baje hasta 75 Lps

TECNO

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este domingo 28 de junio

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este domingo 28 de junio

Uno de cada 10 jóvenes de la Generación Z lo tiene claro: los jefes deben ser reemplazados por la IA

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

No es el currículum: Elon Musk revela qué es más importante para él al contratar nuevo personal

ENTRETENIMIENTO

Courteney Cox y Johnny McDaid terminan su relación tras más de una década juntos

Courteney Cox y Johnny McDaid terminan su relación tras más de una década juntos

"No era muy fan de Aquaman": la confesión de Jason Momoa tras su éxito en DC

El inesperado festejo de Milly Alcock tras convertirse en la nueva Supergirl

Cillian Murphy explica su alivio por no estar en “La Odisea” de Christopher Nolan

Tom Holland revela quién fue su apoyo durante el rodaje de “La Odisea”

MUNDO

La UE condenó los ataques iraníes con drones y misiles contra Bahréin y Kuwait: “Son inaceptables e injustificados”

La UE condenó los ataques iraníes con drones y misiles contra Bahréin y Kuwait: “Son inaceptables e injustificados”

El gobierno de Israel aprobó la propuesta para reconocer el genocidio armenio: “Nunca es tarde para hacer lo correcto”

Irán propuso un pacto de seguridad regional a los países del Golfo tras el cruce de ataques con EEUU

¿Por qué el Reino Unido cambia de primer ministro cada pocos años?

La Armada de Irán amenazó a las bases de EEUU en Medio Oriente y aseguró que “vivirán un infierno”