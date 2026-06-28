República Dominicana dispone envío de importante cargamento de medicamentos a Venezuela tras los terremotos

República Dominicana envió un cargamento de medicamentos a Venezuela por los terremotos dentro de la Operación Quisqueya Solidaria 2026. (Foto cortesía Presidencia de la República)

El Gobierno de República Dominicana ha ordenado el despacho de un cargamento de medicamentos a Venezuela en respuesta a la emergencia generada por los recientes terremotos en ese país sudamericano. Esta acción se enmarca en la Operación Quisqueya Solidaria 2026, un plan de asistencia puesto en marcha por instrucciones del presidente Luis Abinader, con el propósito de brindar apoyo inmediato a la población venezolana afectada por la catástrofe natural. El envío fue realizado por medio de una aeronave de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), como parte de un esfuerzo coordinado entre varias instituciones del Estado.

La misión humanitaria fue organizada y supervisada por el Ministerio de Defensa, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL). Estas entidades colaboraron en la identificación de los medicamentos más necesarios, la selección de insumos y la preparación logística del cargamento. El objetivo principal es cubrir las necesidades sanitarias más urgentes que enfrenta la población venezolana, a raíz de la emergencia y contribuir a la respuesta nacional ante el desastre.

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Luis Abinader ordenó la Operación Quisqueya Solidaria 2026 para asistir a la población de Venezuela afectada por la catástrofe natural. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El cargamento de medicamentos será entregado a las autoridades competentes de Venezuela, quienes gestionarán la distribución conforme a las prioridades establecidas para atender a los sectores más vulnerables. Esta acción busca fortalecer los mecanismos de cooperación y la solidaridad regional, contribuyendo a que la ayuda llegue de forma efectiva a quienes más lo necesitan.

La Operación Quisqueya Solidaria 2026 comprende un conjunto amplio de medidas que van más allá del envío de medicamentos. Durante las primeras horas de la emergencia, el Gobierno dominicano desplegó un equipo especializado de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, conocido como USAR, perteneciente al Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (Cemed). Este equipo fue enviado a Venezuela para colaborar en las labores de rescate y brindar apoyo técnico en zonas afectadas.

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Además, el Gobierno dominicano habilitó dos centros de acopio para la recolección de donaciones, incluyendo alimentos, insumos médicos, agua y artículos de primera necesidad. El Ministerio de Defensa asumió la coordinación de estos centros, facilitando la recepción y clasificación de los materiales que serán enviados en las próximas fases de la operación. También se han implementado acciones específicas para la protección y asistencia de ciudadanos dominicanos residentes en territorio venezolano, asegurando su integridad durante la crisis.

La Operación Quisqueya Solidaria 2026 también incluyó el despliegue del equipo USAR del Cemed para tareas de búsqueda y rescate en Venezuela. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

En una etapa siguiente de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, se prevé la salida de una embarcación con ayuda humanitaria hacia Venezuela. El buque transportará un volumen considerable de suministros recolectados, extendiendo la capacidad de respuesta de República Dominicana ante la emergencia. Las autoridades dominicanas han destacado la importancia de utilizar todos los recursos operacionales, logísticos y de transporte disponibles para garantizar la eficiencia y la oportunidad en la entrega de la asistencia.

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El despliegue de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental para la organización y ejecución de cada fase del operativo. Estas fuerzas contribuyen con sus capacidades en transporte aéreo y marítimo, asegurando que la ayuda llegue a destino en el menor tiempo posible. La planificación y ejecución de la Operación Quisqueya Solidaria 2026 refleja el compromiso de República Dominicana con la cooperación internacional y la asistencia a países afectados por desastres naturales.