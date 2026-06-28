La historia del estadio “más hermoso” del Mundial al que los usuarios lo confundieron con una imagen de IA: “Demasiado perfecto”

Los usuarios quedaron impresionados por el paisaje natural que rodea al estadio (Reuters)

La celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sumó un nuevo fenómeno fuera del campo de juego: una imagen del Estadio Monterrey (BBVA) se viralizó en redes sociales por su espectacular fondo natural, al punto de que miles de aficionados dudaron de su autenticidad. La fotografía tomada durante el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur en el último duelo de la fase de grupos generó tal impacto visual que muchos usuarios la calificaron como “demasiado perfecta para ser real”.

El recinto regiomontano, conocido como el Gigante de Acero, se convirtió en tendencia luego de que la imagen, capturada antes del inicio del encuentro, mostrara el estadio lleno y un imponente paisaje montañoso al fondo. “La primera vez pensé que era IA. Jaja, pero es real. Es muy bonito”, escribió un usuario en la plataforma X (antes Twitter).Otra publicación agregó: “¡Qué vista tan hermosa!”. Un tercer aficionado compartió: “Imagínate ver fútbol allí, ¡guau!”.

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La transmisión televisiva internacional también difundió la postal durante la ceremonia de himnos, lo que impulsó aún más su difusión global. La escena también motivó comentarios de incredulidad de espectadores de diferentes países. “¿Es esta una montaña real? ¿Por qué esconden un estadio con vistas así durante años?”, preguntó un usuario en inglés, mientras otro sumó: “Nos mintieron sobre México”.

El recinto cuenta con certificación ambiental LEED plata por sus características de sostenibilidad y eficiencia energética (Reuters)

El Estadio BBVA, inaugurado en agosto de 2015 en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, fue diseñado por la firma internacional Populous y el despacho mexicano VFO Arquitectos, quienes buscaron integrar de forma explícita el entorno natural al espectáculo futbolístico. El resultado es una estructura de acero y aluminio con capacidad para 53.500 espectadores, que enmarca el Cerro de la Silla, símbolo de la ciudad de Monterrey, visible desde la mayoría de los asientos de la tribuna sur y este.

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La viralidad de la imagen provocó reacciones de asombro entre seguidores de todo el mundo. Para muchos mexicanos, sin embargo, la postal no resultó extraña. El estadio, que es la sede del club Rayados de Monterrey, ha sido escenario habitual de partidos de la Liga MX, competencias internacionales y conciertos masivos. El inmueble destaca también por haber sido el primero en América en recibir la certificación ambiental LEED plata, gracias a su enfoque en eficiencia energética y sustentabilidad.

La viralización de imágenes del estadio generó millones de impresiones en redes sociales a lo largo de la competencia (Reuters)

Durante la fase de grupos del Mundial 2026, el estadio albergó tres encuentros oficiales, incluyendo el triunfo de Sudáfrica por 1-0 sobre Corea del Sur, resultado que permitió al conjunto africano acceder por primera vez a las fases de eliminación directa. El ambiente en el recinto fue descrito por aficionados como “uno de los más intensos del torneo”, debido a la inclinación de las gradas, la cercanía del público con el terreno y la acústica generada por la estructura metálica.

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En el calendario del certamen, el Estadio BBVA recibió además los duelos entre Suecia y Túnez, así como el enfrentamiento entre los tunecinos y Japón. Según la programación oficial, el estadio será sede del partido de dieciseisavos de final entre Países Bajos y Marruecos, el último que albergará en esta Copa del Mundo.

El Gigante de Acero fue diseñado para ofrecer una experiencia única, destacando la vista directa al Cerro de la Silla (Reuters)

La postal que recorrió el mundo consolidó al Gigante de Acero como uno de los estadios más fotogénicos del torneo. “El estadio mas hermoso y de mayor tecnología de México” y “México tiene el mejor estadio en esta Copa del Mundo” celebraron otros aficionados del tricolor, mientras se hacían eco de la viralización de las fotos del recinto en las redes. Los organizadores y arquitectos han destacado que el diseño buscó precisamente vincular la experiencia del fútbol con el entorno natural, en homenaje a la historia industrial y cervecera de Monterrey.

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“Una vez más, México superó a la inteligencia artificial”, consideró otro usuario, en referencia a la autenticidad de las imágenes que, durante horas, confundieron a miles de personas por su perfección visual.

Los fanáticos de todo el planeta, y en especial los de Países Bajos y Marruecos tendrán la última oportunidad de vivir la experiencia de presenciar un partido mundialista con estas características, ya que tras ese enfrentamiento, el evento se despedirá de Monterrey.

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Aficionados y visitantes se mostraron sorprendidos ante la panorámica que ofrece la sede regiomontana durante los partidos internacionales (Reuters)

El Estadio BBVA se consolidó como uno de los escenarios más destacados del Mundial 2026 por su integración con el entorno natural de Monterrey (Reuters)