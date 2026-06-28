Nicaragua

Fuerza Naval de Nicaragua suspende navegación en la costa caribeña por la onda tropical número 13

La restricción sigue vigente en Bluefields, El Bluff, Puerto Cabezas, Corn Island y San Juan de Nicaragua, mientras el sistema provoca lluvias, ráfagas de hasta 50 km/h y olas de 1.5 a 2.5 metros

Guardar
Google icon
Varios barcos atracados en un muelle, mar con olas grandes, cielo gris con nubes densas, playa con arena y palmeras agitadas por el viento.
La Fuerza Naval de Nicaragua mantiene la suspensión de zarpes para embarcaciones menores en toda la costa caribeña por el paso de la onda tropical número 13. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fuerza Naval de Nicaragua mantiene la suspensión de los zarpes para embarcaciones menores en toda la costa caribeña este domingo, medida que fue adoptada el sábado debido al paso de la onda tropical número 13. La disposición sigue vigente en los principales puertos y terminales marítimos del Caribe nicaragüense: Bluefields, El Bluff, Puerto Cabezas, Corn Island y San Juan de Nicaragua.

La restricción se implementó con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes para pescadores, turistas y tripulantes, ante la presencia de lluvias continuas, tormentas eléctricas y condiciones de mar agitado. Según la información difundida, el sistema meteorológico genera vientos sostenidos entre 10 y 25 km/h, ráfagas de hasta 50 km/h y olas que alcanzan entre 1.5 y 2.5 metros. Estas condiciones afectan la visibilidad y aumentan el nivel de riesgo en la navegación.

PUBLICIDAD

Las embarcaciones que ya estaban en operación debieron regresar a los puertos bajo precauciones reforzadas, de acuerdo con lo reportado por Nicaragua Investiga. No se permite la salida de embarcaciones menores hacia mar abierto ni hacia comunidades costeras mientras la orden oficial permanezca vigente. La suspensión continuará “hasta nuevo aviso”, según el comunicado de la autoridad naval.

Pronóstico de lluvias y condiciones para las próximas horas

El Observatorio de Fenómenos Naturales ha informado que la onda tropical número 13 continuará provocando lluvias en varias regiones del país durante este domingo. Se esperan precipitaciones dispersas sobre Nicaragua, con posible mayor acumulado en territorio de Honduras, hacia donde el sistema se desplaza. Las zonas más afectadas serán el Triángulo Minero, el sur y parte del centro del país, donde se anticipan lloviznas y lluvias de diversa intensidad.

PUBLICIDAD

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente del fenómeno en coordinación con el observatorio meteorológico. La recomendación para la población costera y para quienes trabajan en actividades marítimas es acatar las indicaciones oficiales y evitar exponerse a riesgos innecesarios hasta que las condiciones mejoren.

Muelle de madera con varias lanchas amarradas, mar agitado bajo lluvia y cielo cubierto, bandera roja en un poste y cinta amarilla de precaución.
La restricción sigue vigente en los puertos y terminales marítimos de Bluefields, El Bluff, Puerto Cabezas, Corn Island y San Juan de Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de restricciones y alertas meteorológicas forman parte de los procedimientos habituales en la temporada lluviosa en la región, en la que el paso de ondas tropicales procedentes del Atlántico es frecuente. Las instituciones encargadas de la atención y vigilancia de fenómenos naturales ajustan sus recomendaciones y medidas de seguridad según la evolución de cada sistema.

Recomendaciones y medidas de prevención

La Fuerza Naval y el Observatorio de Fenómenos Naturales reiteran la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre el desarrollo de la onda tropical número 13 y cualquier cambio en las restricciones de navegación. La medida de suspensión de zarpes busca preservar la seguridad de las personas y prevenir daños materiales derivados de condiciones climáticas adversas en el mar Caribe nicaragüense.

La población y los trabajadores del mar deben posponer cualquier desplazamiento por vía acuática mientras la prohibición siga activa. Las autoridades indicaron que la reanudación de las actividades solo se autorizará cuando se confirme una mejora sustancial en las condiciones meteorológicas y marítimas, garantizando así la seguridad en la navegación.

El evento se inscribe dentro del patrón regular de la temporada de lluvias.

Temas Relacionados

NicaraguaCosta CaribeMar CaribeOnda Tropical

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica atendió cerca de 30 mil casos por presuntas vulneraciones de derechos en 2025

El informe anual de labores revela un aumento del 5% en las intervenciones respecto al año anterior. También crecieron las denuncias por hostigamiento sexual y las gestiones relacionadas con instituciones como la CCSS, Migración, el Ministerio de Justicia y el MEP

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica atendió cerca de 30 mil casos por presuntas vulneraciones de derechos en 2025

Cinco décadas de prisión en Panamá por matar a una niña en Colón

El Tribunal Superior de Apelaciones dejó en firme el fallo y rechazó el recurso presentado por la defensa del condenado.

Cinco décadas de prisión en Panamá por matar a una niña en Colón

Juan Orlando Hernández fija fecha para volver a Honduras; ya presentó sus boletos aéreos

Los apoderados legales del expresidente presentaron una nueva solicitud ante la Sala de lo Constitucional para que pueda regresar al país y ponerse a disposición de la justicia, pese a la orden de captura que continúa vigente en su contra.

Juan Orlando Hernández fija fecha para volver a Honduras; ya presentó sus boletos aéreos

Gobierno declara emergencia por gripe aviar y garantiza continuidad de proyectos prioritarios de inversión

El Consejo de Secretarios de Estado aprobó dos decretos ejecutivos para enfrentar el brote de influenza aviar en Honduras y asegurar la continuidad de proyectos estratégicos de infraestructura, salud y agua potable financiados con recursos internacionales.

Gobierno declara emergencia por gripe aviar y garantiza continuidad de proyectos prioritarios de inversión

Honduras: Transportistas condicionan rebaja del pasaje en la capital y que el galón de combustible baje hasta 75 Lps

La dirigencia del transporte urbano aseguró que las recientes reducciones en el precio de los combustibles aún son insuficientes para disminuir la tarifa, al tiempo que denunció el incumplimiento del subsidio prometido por el Gobierno.

Honduras: Transportistas condicionan rebaja del pasaje en la capital y que el galón de combustible baje hasta 75 Lps

TECNO

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este domingo 28 de junio

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este domingo 28 de junio

Uno de cada 10 jóvenes de la Generación Z lo tiene claro: los jefes deben ser reemplazados por la IA

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

No es el currículum: Elon Musk revela qué es más importante para él al contratar nuevo personal

ENTRETENIMIENTO

Courteney Cox y Johnny McDaid terminan su relación tras más de una década juntos

Courteney Cox y Johnny McDaid terminan su relación tras más de una década juntos

"No era muy fan de Aquaman": la confesión de Jason Momoa tras su éxito en DC

El inesperado festejo de Milly Alcock tras convertirse en la nueva Supergirl

Cillian Murphy explica su alivio por no estar en “La Odisea” de Christopher Nolan

Tom Holland revela quién fue su apoyo durante el rodaje de “La Odisea”

MUNDO

La UE condenó los ataques iraníes con drones y misiles contra Bahréin y Kuwait: “Son inaceptables e injustificados”

La UE condenó los ataques iraníes con drones y misiles contra Bahréin y Kuwait: “Son inaceptables e injustificados”

El gobierno de Israel aprobó la propuesta para reconocer el genocidio armenio: “Nunca es tarde para hacer lo correcto”

Irán propuso un pacto de seguridad regional a los países del Golfo tras el cruce de ataques con EEUU

¿Por qué el Reino Unido cambia de primer ministro cada pocos años?

La Armada de Irán amenazó a las bases de EEUU en Medio Oriente y aseguró que “vivirán un infierno”