Fuerza Naval de Nicaragua suspende navegación en la costa caribeña por la onda tropical número 13

La Fuerza Naval de Nicaragua mantiene la suspensión de zarpes para embarcaciones menores en toda la costa caribeña por el paso de la onda tropical número 13. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fuerza Naval de Nicaragua mantiene la suspensión de los zarpes para embarcaciones menores en toda la costa caribeña este domingo, medida que fue adoptada el sábado debido al paso de la onda tropical número 13. La disposición sigue vigente en los principales puertos y terminales marítimos del Caribe nicaragüense: Bluefields, El Bluff, Puerto Cabezas, Corn Island y San Juan de Nicaragua.

La restricción se implementó con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes para pescadores, turistas y tripulantes, ante la presencia de lluvias continuas, tormentas eléctricas y condiciones de mar agitado. Según la información difundida, el sistema meteorológico genera vientos sostenidos entre 10 y 25 km/h, ráfagas de hasta 50 km/h y olas que alcanzan entre 1.5 y 2.5 metros. Estas condiciones afectan la visibilidad y aumentan el nivel de riesgo en la navegación.

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Las embarcaciones que ya estaban en operación debieron regresar a los puertos bajo precauciones reforzadas, de acuerdo con lo reportado por Nicaragua Investiga. No se permite la salida de embarcaciones menores hacia mar abierto ni hacia comunidades costeras mientras la orden oficial permanezca vigente. La suspensión continuará “hasta nuevo aviso”, según el comunicado de la autoridad naval.

Pronóstico de lluvias y condiciones para las próximas horas

El Observatorio de Fenómenos Naturales ha informado que la onda tropical número 13 continuará provocando lluvias en varias regiones del país durante este domingo. Se esperan precipitaciones dispersas sobre Nicaragua, con posible mayor acumulado en territorio de Honduras, hacia donde el sistema se desplaza. Las zonas más afectadas serán el Triángulo Minero, el sur y parte del centro del país, donde se anticipan lloviznas y lluvias de diversa intensidad.

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Las autoridades mantienen el monitoreo permanente del fenómeno en coordinación con el observatorio meteorológico. La recomendación para la población costera y para quienes trabajan en actividades marítimas es acatar las indicaciones oficiales y evitar exponerse a riesgos innecesarios hasta que las condiciones mejoren.

La restricción sigue vigente en los puertos y terminales marítimos de Bluefields, El Bluff, Puerto Cabezas, Corn Island y San Juan de Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de restricciones y alertas meteorológicas forman parte de los procedimientos habituales en la temporada lluviosa en la región, en la que el paso de ondas tropicales procedentes del Atlántico es frecuente. Las instituciones encargadas de la atención y vigilancia de fenómenos naturales ajustan sus recomendaciones y medidas de seguridad según la evolución de cada sistema.

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Recomendaciones y medidas de prevención

La Fuerza Naval y el Observatorio de Fenómenos Naturales reiteran la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre el desarrollo de la onda tropical número 13 y cualquier cambio en las restricciones de navegación. La medida de suspensión de zarpes busca preservar la seguridad de las personas y prevenir daños materiales derivados de condiciones climáticas adversas en el mar Caribe nicaragüense.

La población y los trabajadores del mar deben posponer cualquier desplazamiento por vía acuática mientras la prohibición siga activa. Las autoridades indicaron que la reanudación de las actividades solo se autorizará cuando se confirme una mejora sustancial en las condiciones meteorológicas y marítimas, garantizando así la seguridad en la navegación.

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El evento se inscribe dentro del patrón regular de la temporada de lluvias.