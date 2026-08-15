Por qué los hombres tienen más casos de tuberculosis que las mujeres, según un estudio internacional

Un estudio de la University College London concluyó que los hombres tienen más probabilidades de infectarse con tuberculosis que las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los hombres tienen más probabilidades de infectarse con tuberculosis o TB que las mujeres, pero no de desarrollar con mayor frecuencia la enfermedad activa una vez contagiados, de acuerdo con un estudio dirigido por investigadores de la University College London (UCL). El hallazgo ayuda a explicar por qué los varones representan cerca de dos tercios de los diagnósticos globales de esta afección y apunta a que la brecha se origina sobre todo en una mayor exposición a la bacteria, no en una mayor susceptibilidad biológica a enfermar.

El trabajo, publicado en la revista científica eClinicalMedicine, analizó a más de 22.000 personas de 11 estudios de grupos de población realizados en 14 países de Europa, África, Asia y Sudamérica. La investigación evaluó si la diferencia entre sexos se debía a que los hombres se exponen más al contagio o a que, una vez infectados, tienen más riesgo de que la infección evolucione a tuberculosis activa.

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A partir de los resultados, el equipo planteó que las próximas investigaciones deberían centrarse en entender por qué los hombres están más expuestos a la TB y cómo influyen factores como el trabajo, los entornos sociales, el estilo de vida y el acceso a la atención médica. Esa línea de análisis, conforme al estudio, puede ayudar a identificar los mecanismos sociales y biológicos que explican las diferencias por sexo.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que suele afectar a los pulmones, aunque también puede comprometer otras partes del cuerpo (Freepik)

Diferencias en el contagio inicial, no en progresión

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que suele afectar a los pulmones, aunque también puede comprometer otras partes del cuerpo. Entre los síntomas habituales de la forma activa figuran la tos persistente, la fiebre, los sudores nocturnos, la pérdida de peso y la fatiga.

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La enfermedad suele transmitirse por el aire cuando una persona con tuberculosis activa en los pulmones tose, estornuda, habla o canta. El contagio es más probable después de pasar mucho tiempo en contacto estrecho con una persona infectada, especialmente en espacios concurridos o mal ventilados.

En el estudio, los investigadores encontraron que los hombres tenían más probabilidades que las mujeres de presentar ya una infección por TB al inicio del análisis, lo que sugiere una exposición más frecuente a la bacteria a lo largo de la vida.

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Sin embargo, al considerar esa mayor exposición previa, los autores observaron que los hombres no mostraban una probabilidad significativamente mayor que las mujeres de desarrollar tuberculosis activa. En términos prácticos, el trabajo determinó que la principal razón por la que hay más casos de TB en varones es que se infectan más, no que se enfermen más después del contagio.

Los síntomas de la tuberculosis activa incluyen tos persistente, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso y fatiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que aumentan la exposición masculina

El médico Yohhei Hamada del Instituto de Salud Global de la universidad, coautor principal del estudio, indicó que los resultados mejoran la comprensión de por qué la tuberculosis afecta de manera desproporcionada a los hombres. También señaló que reducir las desigualdades en la exposición masculina a la TB podría tener más impacto para achicar la brecha entre sexos que centrar las intervenciones solo en la progresión desde la infección hasta la enfermedad.

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Sujen Surenthirarajah, también coautor principal e integrante del Instituto de Salud Global de la universidad, afirmó que esperan que la investigación sirva para orientar futuros estudios sobre los mecanismos que sostienen esas diferencias entre hombres y mujeres en tuberculosis.

La revisión también señala límites en sus resultados. Algunos grupos de participantes eran pequeños y no había información disponible para todas las personas sobre factores importantes como tabaquismo, consumo de alcohol y nivel socioeconómico.

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Además, las poblaciones analizadas estaban compuestas en su mayoría por grupos de alto riesgo y se excluyó del estudio a las personas que habían recibido tratamiento preventivo contra la tuberculosis.