Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

Por qué los hombres tienen más casos de tuberculosis que las mujeres, según un estudio internacional

Un trabajo de la UCL reunió datos de más de 22.000 personas en 14 países y halló que la diferencia por sexo se explica sobre todo por mayor exposición masculina, no por más progresión a enfermedad activa

Hombre caucásico de mediana edad tosiendo, con la mano derecha en la boca, viste camisa blanca. Sobre su torso se superpone una imagen de pulmones con inflamación
Un estudio de la University College London concluyó que los hombres tienen más probabilidades de infectarse con tuberculosis que las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los hombres tienen más probabilidades de infectarse con tuberculosis o TB que las mujeres, pero no de desarrollar con mayor frecuencia la enfermedad activa una vez contagiados, de acuerdo con un estudio dirigido por investigadores de la University College London (UCL). El hallazgo ayuda a explicar por qué los varones representan cerca de dos tercios de los diagnósticos globales de esta afección y apunta a que la brecha se origina sobre todo en una mayor exposición a la bacteria, no en una mayor susceptibilidad biológica a enfermar.

El trabajo, publicado en la revista científica eClinicalMedicine, analizó a más de 22.000 personas de 11 estudios de grupos de población realizados en 14 países de Europa, África, Asia y Sudamérica. La investigación evaluó si la diferencia entre sexos se debía a que los hombres se exponen más al contagio o a que, una vez infectados, tienen más riesgo de que la infección evolucione a tuberculosis activa.

PUBLICIDAD

A partir de los resultados, el equipo planteó que las próximas investigaciones deberían centrarse en entender por qué los hombres están más expuestos a la TB y cómo influyen factores como el trabajo, los entornos sociales, el estilo de vida y el acceso a la atención médica. Esa línea de análisis, conforme al estudio, puede ayudar a identificar los mecanismos sociales y biológicos que explican las diferencias por sexo.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que suele afectar a los pulmones, aunque también puede comprometer otras partes del cuerpo (Freepik)
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que suele afectar a los pulmones, aunque también puede comprometer otras partes del cuerpo (Freepik)

Diferencias en el contagio inicial, no en progresión

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que suele afectar a los pulmones, aunque también puede comprometer otras partes del cuerpo. Entre los síntomas habituales de la forma activa figuran la tos persistente, la fiebre, los sudores nocturnos, la pérdida de peso y la fatiga.

PUBLICIDAD

La enfermedad suele transmitirse por el aire cuando una persona con tuberculosis activa en los pulmones tose, estornuda, habla o canta. El contagio es más probable después de pasar mucho tiempo en contacto estrecho con una persona infectada, especialmente en espacios concurridos o mal ventilados.

En el estudio, los investigadores encontraron que los hombres tenían más probabilidades que las mujeres de presentar ya una infección por TB al inicio del análisis, lo que sugiere una exposición más frecuente a la bacteria a lo largo de la vida.

Sin embargo, al considerar esa mayor exposición previa, los autores observaron que los hombres no mostraban una probabilidad significativamente mayor que las mujeres de desarrollar tuberculosis activa. En términos prácticos, el trabajo determinó que la principal razón por la que hay más casos de TB en varones es que se infectan más, no que se enfermen más después del contagio.

Un hombre acostado en una cama, con una mano en la frente y otra sobre la boca, junto a una mesa de noche con vaso de agua, pastillas y botella de medicina
Los síntomas de la tuberculosis activa incluyen tos persistente, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso y fatiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que aumentan la exposición masculina

El médico Yohhei Hamada del Instituto de Salud Global de la universidad, coautor principal del estudio, indicó que los resultados mejoran la comprensión de por qué la tuberculosis afecta de manera desproporcionada a los hombres. También señaló que reducir las desigualdades en la exposición masculina a la TB podría tener más impacto para achicar la brecha entre sexos que centrar las intervenciones solo en la progresión desde la infección hasta la enfermedad.

Sujen Surenthirarajah, también coautor principal e integrante del Instituto de Salud Global de la universidad, afirmó que esperan que la investigación sirva para orientar futuros estudios sobre los mecanismos que sostienen esas diferencias entre hombres y mujeres en tuberculosis.

La revisión también señala límites en sus resultados. Algunos grupos de participantes eran pequeños y no había información disponible para todas las personas sobre factores importantes como tabaquismo, consumo de alcohol y nivel socioeconómico.

Además, las poblaciones analizadas estaban compuestas en su mayoría por grupos de alto riesgo y se excluyó del estudio a las personas que habían recibido tratamiento preventivo contra la tuberculosis.

Temas Relacionados

TuberculosisSalud públicaUniversity College LondonNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo toma decisiones el cerebro ante varias opciones al mismo tiempo, según un estudio

Un investigación publicada en Nature analizó que las personas sostienen objetivos simultáneos y modifican sus acciones en respuesta a situaciones que cambian constantemente

Cómo toma decisiones el cerebro ante varias opciones al mismo tiempo, según un estudio

El patrón oculto que distingue a las células cancerosas

El estudio, publicado en la revista Newton, observó grupos que se juntan y se separan en ciclos de cerca de una hora, un comportamiento que podría aportar claves sobre cáncer, asma y otras patologías

El patrón oculto que distingue a las células cancerosas

Premios Balseiro: cuáles fueron los 15 proyectos de innovación tecnológica ganadores

La XVII edición distinguió iniciativas vinculadas a salud, energía, agroindustria, construcción y litio. Entre los desarrollos destacados aparecen la vacuna ARVAC, un test neonatal para Chagas, dispositivos para captura de CO2 y medicamentos impresos en 3D

Premios Balseiro: cuáles fueron los 15 proyectos de innovación tecnológica ganadores

Qué pasa con la testosterona cuando el mal descanso se vuelve rutina

Una noche corta no tendría grandes efectos, pero la falta de sueño sostenida puede alterar ciclos biológicos vinculados con la producción hormonal

Qué pasa con la testosterona cuando el mal descanso se vuelve rutina

¿Cardio o entrenamiento de fuerza?: cuándo aplicar cada opción y cómo combinarlas

Cada modalidad activa respuestas diferentes en el organismo y ofrece ventajas específicas, según la intensidad, el tiempo disponible y la meta física que se quiera priorizar

¿Cardio o entrenamiento de fuerza?: cuándo aplicar cada opción y cómo combinarlas

DEPORTES

Tras victoria de San Lorenzo ante Unión, Newell’s recibe a Riestra y Belgrano a Independiente Rivadavia de Mendoza

Tras victoria de San Lorenzo ante Unión, Newell’s recibe a Riestra y Belgrano a Independiente Rivadavia de Mendoza

Así está la clasificación a la Libertadores y la Sudamericana: las tablas de posiciones del Torneo Clausura

Boca Juniors visitará a Platense en Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

“Es el triunfo más importante de mi carrera”: la emoción del argentino Thiago Tirante tras superar a Djokovic

Las dos expulsiones de Gimnasia ante Estudiantes en el clásico de La Plata: el detalle del VAR y la doble amarilla en tres minutos

TELESHOW

Zulma Lobato regresa a Buenos Aires tras ser hallada en situación de calle en Entre Ríos: “Está viajando”

Zulma Lobato regresa a Buenos Aires tras ser hallada en situación de calle en Entre Ríos: “Está viajando”

La fiesta de Bautista, el hijo de Rodrigo De Paul y Cami Homs: torta de varios pisos, “Bauti Store” y personajes de la selección

Julieta Poggio defendió su amistad con Daniela Celis tras el romance de su hermana con el ex de “Pestañela”

Leticia Brédice compartió su drama por las exigencias estéticas: “Frente al espejo, no estoy conforme con lo que veo”

Tini Stoessel compartió cómo se preparó para probarse el vestido de novia en París

INFOBAE AMÉRICA

Capturan a tres personas y decomisan 12 porciones grandes de marihuana en San Salvador

Capturan a tres personas y decomisan 12 porciones grandes de marihuana en San Salvador

Acuíferos, pueblos indígenas y biodiversidad: los tres pilares de la nueva alianza de El Salvador, Guatemala y Honduras

EE.UU. pone fin al TPS para Honduras y lanza ultimátum a los migrantes: “Salgan ahora o serán deportados”

Retiran del mercado una popular espuma para peinar el cabello por posible riesgo de explosión

Fe y devoción: La Ciudad de Guatemala celebra este 15 de agosto a la Virgen de la Asunción