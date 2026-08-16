Crimen y Justicia
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Quién era el hombre que murió tras haber sido aplastado por la camioneta que destruyó un almacén en Mar del Plata

La víctima fatal tenía 36 años y era oriunda de Corrientes. Según trascendió, se había radicado en la Costa Atlántica para trabajar en el sector pesquero

El siniestro ocurrió en el cruce de Cerrito y Magallanes de la ciudad costera. Ninguno de los heridos tiene su vida en riesgo
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Después de que se diera a conocer que una camioneta había atropellado a varias personas y destruido el frente de un almacén de Mar del Plata, las autoridades identificaron a la víctima fatal. Según trascendió, se trataba de un hombre de 36 años, que murió luego de haber sido asistido en el hospital local.

El hecho ocurrió esta madrugada, cuando el vehículo arrolló a un total de cinco personas, volcó y se estrelló contra el frente de un local ubicado en la calle Cerrito al 400. En consecuencia, la víctima fatal, identificado como Maximiliano Vandecaveye, había quedado atrapado contra una reja, inmóvil y en estado de inconciencia.

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Minutos más tarde, las ambulancias trasladaron a todos los heridos al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde horas después se confirmó la muerte de Vandecaveye. Además, se confirmó que la víctima era oriunda de la provincia de Corrientes, pero que se había radicado en Mar del Plata, debido a que estaba en busca de trabajo en el sector pesquero.

Según la información a la que tuvo acceso La Capital de Mar del Plata, la autopsia realizada por la Policía Científica reveló que la causa de la muerte fue una hemorragia interna. Asimismo, señalaron que el aplastamiento le provocó lesiones graves en los riñones y una hemorragia interna.

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Maximiliano Vandecaveye tenía 36 años y era oriundo de Corrientes (Facebook: Radio Austral Correntina)
Maximiliano Vandecaveye tenía 36 años y era oriundo de Corrientes (Facebook: Radio Austral Correntina)

Respecto a los otros heridos, se confirmó que uno de ellos era un hombre mayor de edad, dos jóvenes de 18 años y otros tres de 17 años. Actualmente, tres recibieron el alta médica, mientras que otro de ellos permanece internado a la espera de que le realicen una cirugía de cadera.

Por otro lado, un comunicado oficial del hospital aclaró que no hubo seis heridos, debido a que hubo una confusión con otro herido. Se trataba de una víctima de otro accidente ocurrido en motocicleta, que había ingresado en el mismo momento a la guardia.

Actualmente, el caso quedó en manos del fiscal Germán Vera Tapia, titular de la Fiscalía de Delitos Culposos, quien investiga la responsabilidad de los dos conductores involucrados en el siniestro vial. Ambos tienen 21 años, pero uno estaba al frente de un Volkswagen Gol y el segundo de la camioneta Toyota Rav4 que arrolló a las víctimas.

Según registros fílmicos, el Gol circulaba por Magallanes y la Toyota por Cerrito. Al llegar a la intersección, se observa un roce entre la parte delantera del Gol y la trasera de la camioneta, que transitaba a alta velocidad.

Fachada de ladrillo rojo de un almacén destruida por impacto, con escombros y vidrios en la acera; una camioneta blanca volcada sobre su lateral
Una camioneta blanca volcó y destruyó la fachada de un almacén en Mar del Plata luego de un siniestro vial que implicó la pérdida de control del vehículo

A raíz de ese contacto, la Toyota perdió el control y subió a la vereda, donde embistió a los peatones. Los conductores fueron sometidos a control de alcoholemia y, de acuerdo con información extraoficial, ambos resultados fueron negativos.

Por su parte, el área de Policía Científica realizó las pericias correspondientes para establecer con precisión cómo se produjo el impacto inicial y de qué manera la camioneta terminó contra el comercio. También se tomaron declaraciones testimoniales y se incorporaron otras diligencias para reconstruir la secuencia completa del hecho.

De acuerdo con el medio marplatense 0223, el impacto provocó daños visibles en el comercio, ya que la vereda presenta sectores levantados, el contrafrente había perdido parte de los ladrillos a la vista y la reja había quedado completamente desplazada hacia el exterior. Asimismo, la puerta de vidrio y marcos de metal resultó rota y la persiana de una de las ventas terminó doblada.

Dentro del local, también se advirtieron daños en la ventana de atención, escombros y restos de los vehículos, incluidos fragmentos del auto y de motos que estaban en la vereda. Además, la camioneta involucrada quedó con el frente completamente destruido y buena parte del lateral derecho doblado.

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