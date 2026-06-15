Salud

El lado B del embarazo: “Hay dolores que se silencian e invalidan a muchas mujeres”

En una entrevista con Infobae al Mediodía, la ginecóloga y obstetra Melisa Pereyra explicó que muchas sufren dolores intensos en la gestación que no se visibilizan por la presión social de mostrar solo relatos positivos sobre la maternidad

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ORIANA SABATINI HABLÓ SOBRE EL DOLOR FÍSICO Y EMOCIONAL QUE ATRAVESÓ DURANTE SU EMBARAZO. MUCHAS MAMÁS CUENTAN QUE LA PASAN MAL SON ACUSADAS DE NO QUERER A SUS HIJOS.

En una entrevista exclusiva con Infobae en Vivo, la ginecóloga y obstetra Melisa Pereyra advirtió que muchas mujeres sufren dolores intensos en el embarazo que no se visibilizan por la presión social para mostrar solo relatos positivos sobre la maternidad.

El análisis tuvo lugar luego de que la actriz y modelo Oriana Sabatini contara en una entrevista el dolor físico y emocional que atravesó durante su embarazo y cuestionó la presión social para que las mujeres solo compartan relatos positivos sobre la maternidad.

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Durante su paso por Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Fede Mayol y Facundo Kablan, Pereyra cuestionó que “se acusa a las mujeres de no querer a sus hijos cuando cuentan que la pasan mal”, y remarcó: “No contar lo que nos pasa invalida a las que sí les pasan cosas”.

Qué es la pubalgia y cómo se manifiesta en el embarazo

Vista de cerca de una mujer embarazada acostada de lado en la cama, vestida con una camiseta gris, con una mano en su vientre y el rostro contraído por el dolor.
Pereyra remarcó que validar el dolor físico y emocional es clave para acompañar a las mujeres en la maternidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La pubalgia es frecuente en la mujer embarazada, pero tiene diferentes grados”, detalló Pereyra, quien describió que el dolor aparece en el pubis, la zona debajo de la panza y la entrepierna, y puede dificultar los movimientos. “A medida que va avanzando la gestación, la panza pesa y el cuerpo se va preparando. Tiene un justificativo hormonal y anatómico”, explicó.

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Pereyra subrayó que la hormona relaxina “prepara el cuerpo para la gestación y ablanda el cuello para el parto. Todo ese proceso hace que nos duela, pero hay distintos grados de dolor y el tema está en cómo le damos importancia a este síntoma tan subjetivo”.

Enfatizó que muchas veces los dolores son “incapacitantes, no dejan dormir, e incluso llevan a mujeres a replantearse un próximo embarazo porque son dolores muy agudos, que hasta se pueden volver crónicos y perdurar después del parto”.

Como no se considera una urgencia obstétrica, a veces piensan que la mujer exagera. Está bueno poder comunicarlo y que lo escuchen muchas mujeres, para que, aunque empiece como un dolor leve, puedan plantearlo al profesional”, recomendó.

La presión social y el silencio sobre el dolor

La ginecóloga Melisa Pereyra explicó en Infobae al Mediodía que “el dolor durante el embarazo es frecuente y muchas veces silenciado”
La ginecóloga Melisa Pereyra explicó en Infobae al Mediodía que “el dolor durante el embarazo es frecuente y muchas veces silenciado”

Pereyra valoró la honestidad de Oriana Sabatini, quien relató el dolor físico y emocional durante su embarazo y fue criticada en redes. “Uno ve una mujer embarazada con la panza enorme, haciendo ejercicio, imágenes que parecen románticas y hermosas. Pero la realidad es que la gran mayoría sufre edemas, hinchazón, dificultades para moverse o para dormir”, afirmó la profesional.

Sostuvo que “no todos los embarazos se cursan igual, ni siquiera en la misma persona. Hay mujeres que en su primer embarazo no tienen molestias y en el segundo es totalmente diferente”.

Destacó la importancia de “dar el mensaje de cómo lo vive cada una con sinceridad, pero también recalcar que no todas lo viven igual y, como profesionales, visibilizar y validar el síntoma, acompañar y educar desde el inicio”.

“Las mujeres con privilegios también tienen consecuencias, tienen síntomas, tienen dolores”, sentenció.

Acompañamiento profesional y emocional: la clave para sobrellevar el dolor

Una psicóloga sonriente sentada frente a una mujer embarazada que la escucha atentamente en consulta. Están en sillones, con una ventana y plantas al fondo.
Una psicóloga brinda consulta a una mujer embarazada, centrándose en la psicología perinatal para ofrecer apoyo emocional y preparación para la maternidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la consulta sobre cómo sobrellevar mejor el dolor, Pereyra insistió en que “hacer comunidad o tener una persona que valide lo que sentís y te acompañe es sumamente necesario, sobre todo cuando no la estás pasando bien”.

Señaló que “al dolor físico se le suma el miedo a que ese dolor le esté perjudicando al bebé. Hay muchas emociones que también juegan en el síntoma, por eso la familia y el acompañamiento profesional deben ofrecer un oído, una mirada y un acompañamiento para decir: ‘No estás sola, te estamos acompañando’”.

Detalló que existen ejercicios de suelo pélvico y fisioterapia para embarazadas que pueden iniciarse incluso antes de que la panza sea visible. “Eso colabora con la articulación de la pelvis, que se va estirando y preparando para gestar al bebé. Si el dolor es intenso, crónico y genera consecuencias en el estilo de vida, lo ideal es tratarlo desde el inicio”, recomendó.

Pereyra aclaró que “todas las embarazadas van a tener algún grado de pubalgia. El grado muy fuerte no es tan común, pero existen muchas mujeres que en las últimas semanas padecen muchísimo dolor”.

A modo de cierre, la ginecóloga recalcó: “Validar lo que la mujer siente, respetarlo, no minimizarlo. No contar lo que nos pasa invalida a las que sí les pasan cosas”.

La entrevista completa con Melisa Pereyra

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