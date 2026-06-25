Semana Mundial de la Alergia: por qué el cuidado especializado es clave para la calidad de vida

La Organización Mundial de la Salud estima que para 2050 la mitad de la población mundial será alérgica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alergias no son una simple molestia y debemos aliviar a quienes las padecen brindando bienestar porque se trata de una condición que impacta la calidad de vida diaria de millones de personas.

Del 21 al 27 de junio nos unimos globalmente para recordar, como dice el lema de la campaña, que “El cuidado de la alergia es un cuidado esencial”.

PUBLICIDAD

Por eso, especialmente esta semana, tenemos la oportunidad perfecta para realizar educación, visibilizar las alergias, y difundir acerca de la importancia de ser tratadas.

Qué son las alergias

Un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado son fundamentales para evitar complicaciones por cuadros alérgicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alergias ocurren generalmente en personas que tienen antecedentes familiares y que el paciente desconoce. Es entonces cuando, ante determinadas sustancias extrañas para el organismo, el sistema inmunológico reacciona de manera sobreexagerada. Aparece inmediatamente la manifestación de síntomas y en algunas ocasiones con peligro de vida, como en la anafilaxia, una reacción grave con hipotensión, pulso débil, falta de aire y edema de glotis.

PUBLICIDAD

Ante la mínima reacción y una vez que el cuadro se haya subsanado, esa persona debe ser estudiada, tomando en cuenta los siguientes conceptos:

• Se debe realizar un minucioso interrogatorio sobre los antecedentes familiares de alergia.

• Cómo se desencadenó el cuadro, preguntando qué comió, bebió, tocó, y en qué ambiente estuvo.

• También realizar interrogatorio sobre picaduras en el caso de insectos.

Las alergias no son cuadros banales, pueden afectar la calidad de vida y requieren abordaje médico y terapéutico adecuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es muy importante la inmediatez para realizar el diagnóstico preciso sin perder tiempo y poder brindar el tratamiento adecuado, siempre por el especialista en alergia.

PUBLICIDAD

Las alergias, las edades y el cambio climático

En el siguiente gráfico se puede comprender cómo las alergias aparecen de acuerdo a las distintas edades.

Las alergias aparecen a cualquier edad, desde los primeros meses de vida con cuadros gastrointestinales hasta el asma en la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los primeros meses de vida es el momento de la alergia gastrointestinal (generalmente alergia a la leche de la vaca, a la beta lactoglobulina). Luego, se hace presente el eccema atópico, entre los 3 o 4 años. Ya entre los 6 y 12 aparece la rinitis alérgica y el asma, que puede aparecer muy tempranamente y mantenerse en el tiempo.

PUBLICIDAD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que para el año 2050 la mitad de la población en el mundo será alérgica por lo que hoy ya debemos hablar acerca de la intervención del Cambio Climático, incrementando las enfermedades alérgicas.

El aumento de la temperatura media global de la tierra de un grado en los últimos 100 años se debe al incremento de los gases con efecto invernadero, en concreto el CO2 procedente de la utilización de derivados del petróleo, y que no es absorbido adecuadamente por los árboles, debido a la deforestación de los bosques.

PUBLICIDAD

La protección de la calidad del aire es un desafío urgente para la salud global ante el avance del cambio climático y la contaminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dicho ascenso de la temperatura ocasiona un adelanto en la floración y, como consecuencia, un incremento del periodo de exposición a los pólenes.

A su vez, la disminución de las precipitaciones origina que especies más débiles de plantas desaparezcan en algunas zonas y estén siendo sustituidas por otras más resistentes y alergénicas. Dichas plantas producen pólenes más agresivos y que permanecen más tiempo en la atmósfera.

PUBLICIDAD

Los más afectados por la contaminación son:

Los niños, los adultos mayores, los enfermos crónicos, las embarazadas y lactantes.

Los residentes en ciudades y poblaciones cercanas a autopistas.

La contaminación atmosférica y el aumento de gases de efecto invernadero favorecen la proliferación de pólenes y agravan las alergias respiratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El material contaminante y el polen, debido a su pequeño tamaño, pueden alcanzar el alveólo pulmonar y favorecer el aumento de enfermedades respiratorias como asma, bronquitis y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además de enfermedades cardiovasculares como arritmias, hipertensión arterial y arterioesclerosis. Todo esto se suma a las enfermedades alérgicas causadas por estos agentes.

PUBLICIDAD

El cambio climático es una realidad incuestionable y constituye, en estos momentos, la principal preocupación medioambiental. La reducción de los contaminantes atmosféricos mejoraría la salud de millones de personas en el mundo.

La adecuada protección en la calidad del aire que respiramos es uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta hoy la humanidad.

PUBLICIDAD

El efecto del cambio de clima en las alergias

El cambio de clima tiene un efecto directo en la cantidad de alérgenos (carga alergénica) en los interiores de edificios y residencias ya que aumenta y mantiene alta la humedad relativa y las temperaturas, condiciones que promueven la reproducción de ácaros, del polvo doméstico y de hongos ambientales, alérgenos presentes todo el año en el interior de los ambientes.

El cambio climático promueve ciclos de exposición más largos y severos a alérgenos tanto en interiores como en exteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En resumen, el cambio de clima tiene efectos directos en la alergenicidad, la cantidad y la continuidad de los alérgenos internos y externos, ya que promueve el aumento temprano, la proliferación y la propagación de moléculas más alergénicas. Esto genera ciclos de exposición más continuos o perennes durante todo el año.

También promueve el que los seres humanos tengamos síntomas de alergias más severos y prolongados que en otras épocas. Los diferentes trabajos y la evidencia muestran que la prevalencia de las alergias aumentan y principalmente en los países en desarrollo, relacionado al medio ambiente, al cambio climático, y al estilo de vida. Las alergias no se tratan de cuadros banales ni deben ser subestimadas. Deben ser tratadas y, para ello, contamos con un gran arsenal terapéutico.

Dra. Stella Maris Cuevas, médica otorrinolaringóloga (MN: 81701) experta en olfato y alergista. Expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA).