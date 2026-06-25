Ciencia

La OMS alerta por el aumento global de las mordeduras de serpiente debido al calentamiento del planeta

El organismo estima hasta 5,4 millones de casos al año, con cerca de 138.000 fallecidos y unas 500.000 personas con secuelas permanentes, mientras Asia concentra la mayor parte de los envenenamientos

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Serpiente de escamas verdes enroscada en un bosque, con la boca abierta mostrando colmillos y lengua bífida. Termómetro rojo en la parte superior derecha
La OMS estima que hasta 5,4 millones de personas sufren mordeduras de serpiente cada año y 138.000 mueren por envenenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de mordeduras de serpiente crece y se consolida como un problema de salud pública en varias regiones del mundo, según información recogida por la revista Popular Science. Cada año, millones de personas sufren mordeduras, una cifra en aumento por cambios ambientales y expansión urbana.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que hasta 5.4 millones de personas son mordidas por serpientes anualmente. Alrededor de la mitad desarrolla envenenamiento, una reacción tóxica tras la entrada de veneno en el cuerpo. Las secuelas pueden ser severas: aproximadamente 500.000 personas quedan con discapacidades permanentes y 138.000 mueren cada año. Asia es el epicentro, con hasta dos millones de envenenados cada año.

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Las mordeduras suponen una carga para los sistemas de salud, sobre todo en zonas rurales o pobres donde muchos afectados no llegan a hospitales. La falta de acceso y la subnotificación ocultan la magnitud real del problema, ya que muchos casos no se registran formalmente.

Primer plano de una serpiente marrón y beige con escamas detalladas, cabeza erguida, ojos negros y lengua bífida extendida, en un campo de hierba verde.
Las mordeduras de serpiente golpean más a zonas rurales y pobres, donde la falta de acceso a hospitales y la subnotificación ocultan la magnitud del problema (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos la incidencia es menor. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que cerca de 7.000 personas sufren mordeduras anuales y cinco mueren, aunque expertos advierten que las cifras pueden aumentar en el futuro.

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Las víctimas pueden sufrir dolor crónico, enfermedades renales y necrosis, con secuelas de por vida que afectan su salud y posibilidades laborales. La problemática exige estrategias de prevención y atención coordinadas.

El impacto del cambio climático y los eventos extremos

El cambio climático altera la relación entre serpientes y humanos, aumentando el riesgo de encuentros peligrosos. Investigaciones en la universidad estadounidense de Emory demostraron que la probabilidad de sufrir una mordedura crece con cada grado Celsius de aumento en la temperatura diaria. Eventos extremos como sequías e inundaciones también modifican el comportamiento de las serpientes y las personas.

Ilustración de una ciudad con rascacielos en silueta, bajo un cielo naranja rojizo con un sol amarillo y reflejos en el agua, con figuras humanas.
En Estados Unidos, los CDC calculan unas 7.000 mordeduras de serpiente al año, con secuelas como dolor crónico, necrosis y enfermedad renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante sequías, las serpientes buscan refugio y agua en depósitos o lugares húmedos cercanos a viviendas, ante la falta de recursos naturales. Chloe Vasquez, directora ejecutiva de la fundación Global Snakebite Initiative USA Foundation, señala que esto también obliga a las personas a recorrer mayores distancias, lo que incrementa el riesgo de encuentros.

En tormentas o inundaciones, los reptiles son desplazados de sus madrigueras y pueden aparecer en zonas urbanas, casas o sistemas de alcantarillado. El aumento de fenómenos extremos obliga a compartir espacios, eleva los episodios y agrava los desafíos sanitarios.

La expansión geográfica y los nuevos focos de riesgo

El avance urbano y los cambios en el clima están cambiando el mapa mundial de serpientes venenosas. Varias especies aparecen en áreas donde antes no se encontraban. Por ejemplo, la víbora de foseta marrón, antes presente solo en China, Taiwán e India, ahora se observa en Tailandia. Especies venenosas de la India, como la cobra india, el krait común, la víbora de Russell y la víbora de escamas de sierra, han expandido su presencia hacia el norte y los Ghats occidentales.

Serpiente de cascabel marrón y beige, con patrones de rombos, enrollada en el suelo arenoso. Su cabeza apunta al frente con la lengua fuera y la cola elevada.
El cambio climático eleva el riesgo de mordeduras de serpiente porque cada aumento de la temperatura diaria incrementa la probabilidad de encuentros con humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay nuevos focos de riesgo en Níger, Namibia, Nepal y Myanmar, según investigaciones publicadas en la revista médica The Lancet. El desplazamiento a zonas más altas responde a la búsqueda de temperaturas tolerables ante el calentamiento global.

En Estados Unidos, el aumento térmico provoca que las serpientes de cascabel en Arizona salgan de su letargo antes, y eleva los informes de mordeduras en senderos de excursionismo. El fenómeno alcanza también áreas urbanas, donde el crecimiento de las ciudades invade hábitats naturales y fuerza a las serpientes a instalarse en jardines y viviendas.

La respuesta institucional y los desafíos de los antivenenos

La OMS impulsa una estrategia global para reducir 50% las mordeduras graves de serpiente para 2030. El organismo promueve planes nacionales, el acceso a antivenenos y el intercambio de datos entre países. Existen grandes desafíos en la producción y distribución de antivenenos.

Imagen satelital hiperrealista muestra el Océano Pacífico, Norteamérica y Sudamérica, con nubes intensas, múltiples tormentas y colores indicando agua cálida.
Las sequías, tormentas e inundaciones desplazan a las serpientes hacia viviendas, zonas urbanas y alcantarillas, y aumentan los episodios de mordeduras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fabricación es costosa y compleja: se extrae veneno, se inocula en animales como caballos para generar anticuerpos y luego se purifican para su uso en humanos. Pocos países destinan recursos suficientes, y las regiones más afectadas suelen carecer de reservas o enfrentan dificultades para importar. Incluso cuando hay existencias, la eficacia depende de la compatibilidad con la especie y la variación geográfica del veneno, lo que complica el tratamiento y la logística.

Los procedimientos y la experiencia de Tailandia

En Tailandia, el centro de toxicología Ramathibodi Poison Center atiende unas 1.500 consultas anuales por mordeduras, la mayoría de especies venenosas como la cobra real, el krait malayo y la víbora de foseta. Las llamadas aumentan durante la temporada de lluvias, cuando las inundaciones acercan a las serpientes a zonas habitadas. El centro asesora a médicos y recibe pacientes con secuelas cada viernes.

Primer plano de una serpiente pitón grande, enrollada sobre sí misma, con piel de escamas negras y amarillas. Se encuentra en un entorno selvático con hojas verdes.
La OMS busca reducir 50% las mordeduras graves para 2030, mientras Tailandia fortaleció su respuesta con un programa nacional de antivenenos y una red de identificación de especies (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para identificar especies y determinar el tratamiento, el Ramathibodi Poison Center colabora con el instituto Queen Saovabha Memorial Institute, referente en producción de antivenenos e investigación. El instituto opera una granja de serpientes y coordina con los servicios de emergencia la reubicación de ejemplares.

El veterinario Taksa Vasaruchapong es clave al recibir fotos para identificación y guía. Desde 2011, el programa nacional de antídotos permitió desarrollar 7 antivenenos y asegurar la distribución en todo el país, lo que posiciona a Tailandia mejor preparada para el desafío de las mordeduras de serpiente.

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