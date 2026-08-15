Crimen y Justicia
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Luego de estar cinco años prófugo, detuvieron al principal sospechoso de haber matado de un tiro a un joven en Ensenada

Se trata de un hombre de 27 años, quien está sospechado de presuntamente haber efectuado el disparo que asesinó a Brian Nahuel Georges en 2021

Se trataba del último sospechoso de haber participado del crimen en 2021 (Gentileza: 0221)
Se trataba del último sospechoso de haber participado del crimen en 2021 (Gentileza: 0221)
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A cinco años del asesinato de Brian Nahuel Georges en Ensenada, la Policía detuvo este viernes al único sospechoso que permanecía prófugo. La captura del joven de 27 años se realizó en una vivienda del barrio El Dique tras tareas investigativas de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

El detenido fue identificado por sus iniciales como Z. J. I., quien fue señalado como el posible autor del disparo que acabó con la vida de Georges en 2021. Por este motivo, informaron que fue imputado por el delito de homicidio agravado.

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Actualmente, la causa judicial se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 de La Plata, bajo las directivas de la fiscal Betina Lacki. Según la información policial, el avance en la investigación permitió cerrar el círculo en torno a los presuntos responsables.

Según la información publicada por el medio platense 0221, el crimen se remonta al 17 de agosto de 2021, cuando Georges, de 25 años, fue hallado sin vida en una casa ubicada en 35 bis entre 126 y 127. Tras un llamado al 911, los efectivos constataron la muerte y entrevistaron a la pareja de la víctima, quien relató que habría discutido con al menos otra persona por problemas de vieja data.

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La cuadra en donde vivía la víctima la noche que fue asesinada
La cuadra en donde vivía la víctima la noche que fue asesinada

En ese momento, las primeras hipótesis señalaban que se trató de un “ajuste de cuentas”. La víctima era conocida en Villa Catella y se presumía que mantenía conflictos con alguna facción del barrio o de zonas cercanas.

De hecho, la investigación policial permitió reconstruir que la noche del asesinato, al menos seis personas se acercaron a la casa de Georges. Dos de ellas ingresaron, lo amenazaron y, durante el forcejeo, la víctima intentó defenderse con un palo de escoba. Sin embargo, recibió un disparo en la cabeza de los tres efectuados.

En los días posteriores al hecho, la Policía Bonaerense realizó dos allanamientos en busca de los responsables. En uno de los operativos lograron detener a un adolescente de 16 años. El único prófugo restante fue localizado recientemente en una vivienda de 126 entre 40 y 41, donde residía con familiares. Allí fue capturado por la DDI y efectivos policiales de Ensenada.

Detuvieron en Berisso a un hombre que estaba prófugo tras haber sido acusado de abuso sexual agravado contra su hijastra

A mediados de julio, la Policía Bonaerense detuvo en Berisso a J. G., un hombre de 53 años acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra cuando era menor de edad. Según la investigación, el caso se inició hace casi tres años, cuando la víctima relató lo ocurrido a su tía.

Hombre con rostro pixelado y persona con chaqueta negra DDI. Detrás, cartel con escudo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y texto DDI La Plata
El acusado quedó a disposición de la Justicia, tras haber estado prófugo por meses

Las tareas investigativas estuvieron a cargo de la Sub DDI Berisso y la DDI La Plata, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, y el Juzgado de Garantías N° 1, presidido por el juez Federico Atencio.

El caso se conoció el 5 de septiembre de 2023, cuando una mujer de 30 años notó que su sobrina de 17 años, bajo su custodia temporal por episodios de violencia familiar, se negaba a visitar la casa de su padrastro. Tras insistir, la adolescente confesó que el acusado la sometía a abusos sexuales, lo que la llevó a radicar una denuncia formal.

A partir de esto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó la toma de testimonios y la declaración de la víctima en Cámara Gesell. Con los elementos reunidos, el 16 de abril de 2026 se solicitó la detención del acusado, pero no pudo ser hallado en ese momento porque dejó de frecuentar sus domicilios habituales.

Sin embargo, el pasado 22 de julio los investigadores determinaron que el sospechoso podría estar en una vivienda ubicada en 18 y 150 de Berisso. Tras varias horas de vigilancia, los agentes identificaron y detuvieron al hombre en la vía pública, confirmando su identidad. El MPF avaló el procedimiento y dispuso el traslado del detenido, imputado por abuso sexual agravado.

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