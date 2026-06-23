Cómo el cambio climático acelera el deterioro de sitios históricos y de patrimonio cultural en el mundo

El cambio climático afecta de manera directa a sitios de patrimonio cultural en el mundo, lo que incrementa la urgencia de nuevas estrategias de preservación (AP Foto/Esteban Felix, Archivo)

Las consecuencias del cambio climático afectan de manera directa a los sitios de patrimonio cultural en distintas regiones del mundo. Desde inundaciones en ciudades históricas hasta incendios que amenazan museos y monumentos, la necesidad de nuevas estrategias para preservar estos lugares resulta urgente.

Destaca la vulnerabilidad creciente de estos sitios, considerados durante mucho tiempo símbolos permanentes de los logros humanos. Los desastres impulsados por el clima ponen en riesgo no solo estructuras materiales, sino también tradiciones y memorias asociadas.

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El avance de los riesgos climáticos sobre el patrimonio cultural

Diversos sitios como Venecia y la costa de Rapa Nui (Isla de Pascua) enfrentan amenazas directas por el aumento del nivel del mar y la intensificación de fenómenos extremos. En 2019, una inundación sin precedentes cubrió más del 80% de la ciudad de Venecia, lo que llevó al gobierno italiano a declarar el estado de emergencia.

La revista Nature divulgó datos sobre el libro The Future of the Past, del historiador Thijs Weststeijn, que analiza cómo el pasado se enfrenta a un futuro cada vez más incierto y propone enfoques para proteger el legado cultural ante los desafíos ambientales actuales.

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Venecia y la costa de Rapa Nui enfrentan amenazas directas por el aumento del nivel del mar, fenómenos extremos y la intensificación de riesgos naturales (REUTERS/Manuel Silvestri)

Ese mismo año y en 2025, los incendios en California avanzaron hacia la Getty Villa en Los Ángeles, que alberga una de las colecciones más relevantes de arte griego y romano. Estas situaciones muestran el nivel de exposición del patrimonio ante el cambio climático.

Weststeijn analiza ejemplos donde la relación histórica con el entorno se convierte en una fuente de peligro. Los moáis de Rapa Nui, monumentos emblemáticos, hoy enfrentan la erosión y el avance del mar. El texto señala que comunidades que prosperaron gracias a su cercanía al océano, como las de la costa swahili en África Oriental, ahora ven cómo ese entorno amenaza sus construcciones históricas y su estabilidad cultural.

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La obra resalta la paradoja de que los contextos ambientales que favorecieron el desarrollo de estas culturas se transforman en factores de riesgo. Este diagnóstico obliga a repensar las estrategias de preservación ante fenómenos como el deshielo del permafrost y el aumento de la inestabilidad costera.

La construcción del concepto de patrimonio y sus límites

El autor explora la evolución del término patrimonio mundial, acuñado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1945. Sostiene que esta noción surgió de marcos occidentales tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, cuando la comunidad internacional buscó identificar y proteger bienes de valor universal. Según el libro, este enfoque marcó la política global de conservación, pero puede restringir la comprensión de las pérdidas culturales en el contexto del cambio climático.

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Los incendios en California llegaron hasta la Getty Villa, museo con una de las colecciones más importantes de arte griego y romano, evidenciando la exposición del patrimonio (REUTERS/Mike Blake)

El libro introduce el concepto de solastalgia, término utilizado por la revista médica The Lancet en 2015, que define el malestar emocional al observar cómo un ambiente conocido se transforma o se degrada. Weststeijn plantea que esta mirada amplía la noción de patrimonio, incorporando las vivencias y el sentido de pertenencia, no solo los objetos o edificaciones materiales. Esta perspectiva permite entender el impacto psicológico del deterioro ambiental en comunidades ligadas a sitios históricos.

La obra también señala la dificultad de priorizar qué sitios deben conservarse cuando los recursos resultan limitados y la amenaza climática crece. Weststeijn indica que el concepto de patrimonio necesita una revisión profunda, ya que la posibilidad de transmitir estos bienes a las siguientes generaciones ya no puede darse por sentada.

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Nuevas soluciones y desafíos para el futuro

A lo largo del libro, el autor propone alternativas para enfrentar la crisis. Una de ellas es la transformación, como la práctica japonesa de reconstruir periódicamente el santuario de Ise, que prioriza la continuidad cultural sobre la permanencia material. El autor también menciona la digitalización de monumentos, como los registros en 3D de las Budas de Bamiyán en Afganistán, aunque advierte que las réplicas digitales no reemplazan la experiencia física de visitar estos lugares.

El texto advierte la dificultad de priorizar qué sitios conservar cuando los recursos resultan limitados y la amenaza climática crece para las próximas generaciones (REUTERS/Ivan Alvarado)

El texto sugiere que estas opciones plantean dilemas sobre la equidad y la capacidad de las distintas sociedades para salvar su patrimonio. Weststeijn pregunta quién decide qué se salva y qué se pierde, y quién dispone de los recursos para emprender estas tareas. Estas cuestiones reflejan las tensiones entre las respuestas económicas y las pérdidas no cuantificables que afectan la identidad y la memoria colectiva.

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Otro punto que destaca el libro es la falta de atención a la herencia intangible, como las tradiciones orales y los rituales, que también sufren el impacto del desplazamiento y la migración forzada por el clima.

El texto enmarca el patrimonio histórico como una víctima pasiva de la crisis climática. Sin embargo, reconoce que la cultura y el legado material constituyen herramientas activas para comprender y enfrentar los desafíos ambientales, ya que estos lugares ofrecen referencias para construir relatos y movilizar respuestas sociales ante la emergencia climática.

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