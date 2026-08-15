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Taiwán aprobó el presupuesto de 2026 centrado en las capacidades defensivas frente a la presión militar del régimen chino

El texto final autorizó un gasto de USD 93.062 millones e incluyó una partida de USD 1.980 millones destinada al desarrollo y adquisición de equipos para la industria de drones

El presidente taiwanés Lai Ching-te denunció que la versión final del presupuesto aprobado incluye “numerosos recortes y congelaciones injustificados” (Europa Press)
El presidente taiwanés Lai Ching-te denunció que la versión final del presupuesto aprobado incluye “numerosos recortes y congelaciones injustificados” (Europa Press)
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El Parlamento de Taiwán aprobó este viernes el presupuesto general del Gobierno para 2026 tras un retraso de 266 días. El texto final autoriza un gasto de 2,98 billones de dólares taiwaneses (unos USD 93.062 millones) e incluye una partida de 63.400 millones de dólares taiwaneses (USD 1.980 millones) destinada al desarrollo y adquisición de equipos para la industria de drones, en el contexto de la creciente presión militar del régimen chino sobre la isla y los ejercicios militares anuales de Taipéi.

El proyecto de presupuesto fue remitido al Parlamento el 31 de agosto de 2025 con una previsión inicial de 3,034 billones de dólares taiwaneses (USD 94.748 millones), pero las disputas constantes entre el oficialismo y la oposición, con mayoría parlamentaria, retrasaron la tramitación, que la normativa exigía completar antes de finales de noviembre del año pasado.

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Según informó la agencia estatal CNA, esta demora convierte al presupuesto en el más tardío en ser aprobado por el Legislativo en la historia de Taiwán.

Mientras tanto, la Administración operó bajo un mecanismo de presupuesto provisional, que permitió el pago a funcionarios, la provisión de prestaciones sociales y el financiamiento de proyectos existentes usando ingresos fiscales y otros fondos disponibles.

En un comunicado difundido en su cuenta de Facebook, el presidente Lai Ching-te denunció que la versión final del presupuesto aprobado incluye “numerosos recortes y congelaciones injustificados”.

A Taiwanese military member fires ammunition aboard an armoured vehicle during a drill as part of the annual Han Kuang military exercises in Taipei, Taiwan, August 13, 2026. REUTERS/Ann Wang
A Taiwanese military member fires ammunition aboard an armoured vehicle during a drill as part of the annual Han Kuang military exercises in Taipei, Taiwan, August 13, 2026. REUTERS/Ann Wang

El mandatario subrayó que, si bien la supervisión y deliberación presupuestaria son funciones esenciales del Yuan Legislativo, el proceso debe regirse por criterios “de profesionalidad, racionalidad y proporcionalidad” y advirtió que las discrepancias políticas no deben afectar el funcionamiento normal del país.

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El presupuesto general de Taiwán para 2026 fue aprobado a pocos días de que el gabinete presente, el próximo 20 de agosto, su proyecto de ley presupuestaria para 2027, que contemplará un gasto militar récord de 1,1 billones de dólares taiwaneses (USD 34.351 millones).

El incremento de fondos estará dirigido a reforzar las capacidades defensivas de Taiwán frente a la presión militar de China, país que considera a la isla como “parte inalienable” de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para lograr su control.

El presidente Lai Ching-te expresó su confianza en que, una vez remitido el nuevo presupuesto al Parlamento, se recupere un debate racional y profesional y que la tramitación se realice dentro de los plazos legales.

An Antelope short-range air defense system carrying Sky Sword I surface-to-air missiles during the annual Han Kuang military exercises at Hsinchu Air Base in Hsinchu, Taiwan, August 7, 2026. REUTERS/Ann Wang
An Antelope short-range air defense system carrying Sky Sword I surface-to-air missiles during the annual Han Kuang military exercises at Hsinchu Air Base in Hsinchu, Taiwan, August 7, 2026. REUTERS/Ann Wang

En paralelo a la aprobación presupuestaria del Parlamento, las fuerzas armadas de Taiwán concluyeron el viernes los ejercicios militares Han Kuang, las maniobras anuales de la isla, que en esta edición pusieron énfasis en escenarios de combate realista ante el aumento del hostigamiento chino. Estos simulacros, organizados desde 1984, tienen como objetivo mejorar la preparación de las tropas frente a un eventual intento de invasión por parte de Beijing.

Durante diez días y nueve noches, las distintas ramas de las fuerzas armadas realizaron ejercicios coordinados con la Guardia Costera, las administraciones públicas y el sector privado, siguiendo la política del presidente Lai Ching-te de involucrar a toda la sociedad en la defensa nacional. Entre las situaciones ensayadas se incluyeron el bloqueo de túneles y puentes estratégicos, la respuesta a desembarcos anfibios y la dispersión de las líneas de producción de armamento. El propio presidente participó en una evacuación de emergencia hacia un puesto de mando protegido.

La Armada y la Guardia Costera ejecutaron por primera vez de forma conjunta una maniobra de escolta y contrabloqueo marítimo en aguas al este de la isla, una zona donde China ha intensificado su presencia en los últimos meses pese a las protestas de Taipéi. La ciudadanía también participó en simulacros de ataque aéreo, que este año incorporaron como novedad una ralentización controlada de la red de datos móviles en la región central y septentrional, con el propósito de simular un corte parcial de las comunicaciones en un contexto bélico.

(Con información de EFE)

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