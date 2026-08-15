Alerta por nevadas en Mendoza y Neuquén: crece la preocupación por el ganado y ya hay más de tres mil camiones varados

El secretario de Producción e Industria de Neuquén explicó que la situación era compleja producto de la sequía (Facebook: Fm la 100 venado)

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A un mes de que comenzara la temporada de fuertes nevadas en Mendoza y Neuquén, las autoridades advirtieron por posibles complicaciones que podrían desarrollarse este fin de semana. La zona más afectada abarcaría la zona de la cordillera mendocina, donde ya hay más de tres mil camiones varados. Sin embargo, advirtieron por el riesgo de mortandad del ganado neuquino.

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una nueva alerta por nevadas que afectará a las regiones de alta montaña de ambas provincias. Mientras que en Mendoza regirá una alerta naranja, en Neuquén la advertencia será de nivel amarillo.

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Aunque recomendaron mantener la calma, las autoridades pidieron evitar salir del hogar. No obstante, en caso de circular, solicitaron hacerlo solo en vehículos aptos y equipados para transitar sobre hielo y nieve. Además, aconsejaron llevar siempre una pala en el automóvil.

Al mismo tiempo que sugirieron revisar el estado de techos, canaletas y desagües para verificar que estén en condiciones de soportar la acumulación de nieve, recordaron que es fundamental ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

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Las zonas que estarán afectadas por la alerta que estará vigente este sábado (SMN)

También recomendaron contar con una provisión de alimentos no perecederos y agua potable suficiente para al menos tres días, así como mantener cargado el teléfono móvil. Los alimentos seleccionados deben ser fáciles de preparar ante posibles cortes de energía.

Finalmente, aconsejaron preparar un kit de emergencia y tener los números de asistencia local al alcance de la mano. Este debe incluir linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y los medicamentos necesarios para cada integrante del grupo familiar.

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Neuquén desplegó un operativo para asistir a los productores rurales y su ganado

Frente a las intensas nevadas que afectan a Neuquén, el gobierno provincial mantiene un dispositivo integral de asistencia destinado a los productores rurales, con especial foco en las zonas más castigadas por el temporal. El objetivo central es sostener a las familias rurales y proteger la continuidad de la actividad ganadera ante las adversidades climáticas, según informó la administración provincial.

El secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, remarcó que la situación actual debe evaluarse en el contexto de la emergencia por sequía que atravesó la provincia, lo que redujo la disponibilidad de alimento en los campos. “Los animales llegan a este invierno con un estado corporal disminuido y el impacto de las nevadas aumenta el riesgo de mortandad”, advirtió.

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El Gobierno de Neuquén continúa con la asistencia a los productores rurales ante el riesgo de que aumenten las muerte del ganado local

La respuesta provincial combinó asistencia productiva, presencia territorial, prevención y recuperación de la conectividad. No obstante, García Rambeaud detalló que las dificultades de acceso a rutas secundarias y terciarias complicaron la llegada de camiones con forraje, lo que representa un desafío adicional para la logística de ayuda.

“La asistencia no siempre puede llegar de manera inmediata cuando ya ocurrió un evento climático. Por eso es fundamental anticiparse y fortalecer a las organizaciones y a los productores para que cuenten con alimento cuando llegan estos momentos”, subrayó.

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El funcionario recordó que, mediante los Fondos Rotatorios, la Secretaría de Producción e Industria trabajó durante el año con 700 familias rurales organizadas en 24 entidades, con una inversión superior a 70 millones de pesos destinada principalmente a la provisión de alimento animal. Se distribuyeron 1.800 fardos de alfalfa, 900 bolsas de maíz y 4.350 bolsas de Pellet, alcanzando especialmente a los sectores de Alto Neuquén y El Pehuén.

Asimismo, anticipó que el gobierno neuquino se prepara para iniciar una nueva etapa de asistencia, con un refondeo de 400 millones de pesos para ampliar el acompañamiento a unas 1.400 familias rurales agrupadas en 70 organizaciones. Hasta el momento se recibieron alrededor de 40 solicitudes puntuales de asistencia individual, que se analizan territorialmente para priorizar respuestas.

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Al menos 3.400 camiones siguen varados en el Paso Cristo Redentor por las nevadas que afectaron a Mendoza

Este fin de semana, el Paso Internacional Cristo Redentor cumplió un mes desde que se ordenó su cierre debido a las nevadas y al viento blanco que afectan la alta montaña de Mendoza. El bloqueo comenzó el 14 de julio y aún no hay una fecha definida para la reapertura, ya que las condiciones meteorológicas continúan impidiendo el tránsito seguro en el corredor que conecta a Argentina con Chile.

Hasta el momento, no hay fecha de reapertura confirmada

Según El Litoral, el cierre ya superó los 26 días consecutivos registrados en el invierno de 2023, convirtiéndose en el período más extenso de los que existen registros recientes para el complejo fronterizo. Y, por lo pronto, el pronóstico no anticipa mejoras inmediatas.

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La clausura del paso fronterizo afectó de manera significativa al transporte internacional y a la economía asociada al corredor. Actualmente, se calcula que 3.400 camiones permanecen varados en diferentes puntos de Mendoza en espera de la reapertura, lo que incrementa los costos para las empresas de transporte y dificulta el cumplimiento de las entregas.

Más de 650 camiones se encuentran ubicados en playas de espera y paradores, donde reciben asistencia sanitaria, insumos básicos y apoyo logístico durante la espera. Asimismo, organismos nacionales y provinciales mantienen operativos de asistencia para transportistas afectados.

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No obstante, algunos transportistas fueron derivados hacia pasos alternativos como Pino Hachado, en Neuquén, aunque esta opción implica recorrer cientos de kilómetros adicionales y enfrenta también dificultades operativas propias del invierno.

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) se solicitó reforzar los recursos y la maquinaria disponible para acelerar el despeje del corredor cuando las condiciones lo permitan. El impacto también alcanzó a exportadores, importadores, operadores logísticos, estaciones de servicio, comercios y prestadores turísticos vinculados al tránsito internacional.