Intentó recuperar la bicicleta robada de su sobrina en Córdoba y lo asesinaron a puñaladas: hay un detenido

Hay un detenido, mientras investigan las circunstancias en las que se produjo la muerte

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La Justicia de Córdoba investiga el asesinato de Lucas Tissera, un hombre de 30 años que murió producto de haber sido apuñalado cuando intentaba recuperar la bicicleta robada de su sobrina en el barrio Cooperativa Los Paraísos, en la capital provincial. Aunque hay un detenido, aún se mantiene bajo reconstrucción las circunstancias en las que sucedió el hecho.

La muerte de Tissera ocurrió el pasado 5 de agosto, luego de que fuera acuchillado durante una pelea registrada en la calle Miguel de Mármol al 4100. Pese a que fue trasladado de urgencia al Hospital Florencio Díaz, los médicos confirmaron su muerte.

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Tras el episodio, la Policía detuvo a un sospechoso que presentaba una herida cortante en el cuello, lesión que no era de gravedad. Actualmente, los investigadores trabajan para establecer cómo se desarrolló la secuencia que terminó con la muerte del hombre y si existió un intento previo de recuperar la bicicleta sustraída.

De acuerdo con el relato de sus familiares, el altercado se originó cuando la víctima llevaba una bicicleta de una sobrina para repararla. En ese momento, fue abordado por el presunto agresor, quien habría tenido intenciones de sustraer el rodado.

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La víctima murió poco después de que fuera ingresada en el hospital local

Tras haber sido víctima de un robo, Tissera habría intentado recuperar la bici, pero se encontró con una respuesta violenta. El supuesto ladrón cargaba consigo un arma blanca, la cual habría utilizado para herir mortalmente al hombre, según consignó El Doce.tv.

A más de una semana del crimen, en las últimas horas se difundió un video del momento en el que la víctima se enfrentaba al presunto responsable. En las imágenes se vio a una persona vestida con una remera naranja y armada con una cuchilla.

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Durante el registro se observó cómo Tissera intentaba defenderse durante el ataque. Según informaron fuentes oficiales de la causa, el registro fue incorporado a la causa y podría ser clave para reconstruir la mecánica del hecho y determinar la responsabilidad penal del sospechoso.

Desde el minuto cero, la causa judicial quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 2 Turno 1, a cargo de la fiscal Lourdes Quagliatti. El objetivo del proceso es determinar con precisión las circunstancias del ataque, analizar el contenido de las imágenes difundidas y definir la eventual responsabilidad penal del detenido.

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No obstante, los familiares de la víctima reclamaron que la causa sea investigada como un homicidio en ocasión de robo, y no como una pelea entre dos personas, tal como fue calificado inicialmente. Mientras esperan que la Justicia cambie la figura legal del expediente, argumentaron que las pruebas apuntaban a que se habría tratado de un crimen ocurrido durante un robo.

Un hombre murió de un paro cardiorrespiratorio al enfrentar a un ladrón en Santa Rosa de Calamuchita

A mediados de marzo, se registró un intento de robo en Santa Rosa de Calamuchita que resultó en la muerte de un hombre de 40 años. Según confirmaron, había sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras enfrentaba a un intruso en su vivienda durante la noche del martes.

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La Fiscalía de Río Tercero quedó al frente de la investigación (MPF Córdoba)

Según fuentes oficiales de la investigación, la víctima había detectado ruidos en el interior de la propiedad y revisó las cámaras de seguridad, donde advirtió la presencia de un desconocido. Ante esta situación, intentó expulsar al asaltante.

En el momento del enfrentamiento también se encontraba en la casa su hermano, quien habría intervenido junto a la víctima. Durante la confrontación, el hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció en el lugar.

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De acuerdo con información publicada por El Doce.tv, la investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Río Tercero. Las primeras pericias establecieron que el delincuente no logró sustraer objetos de la vivienda, ya que escapó segundos después de la muerte de uno de los moradores.