¿Necesitan dormir menos los mayores de 60?: cuántas horas ayudan a proteger la memoria

Un estudio halló una relación en U entre horas de descanso y deterioro mental en la vejez: dormir muy poco o más de ocho horas se vinculó con peor evolución (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Dormir alrededor de 7,23 horas por noche después de los 60 años se asoció con el menor riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo, según el estudio publicado en la revista científica Scientific Reports. El trabajo describió una relación en forma de “U” entre la duración del sueño y la evolución de la función mental, con peores resultados entre quienes dormían muy poco o más de ocho horas.

La investigación reforzó una discusión frecuente en la salud del envejecimiento: la idea de que las personas mayores necesitan menos descanso. Los datos analizados indicaron otra cosa. Aunque el sueño cambia con la edad y suele volverse más liviano, el menor riesgo para la cognición apareció en un rango cercano al que ya recomiendan varias guías clínicas para adultos mayores.

PUBLICIDAD

Según detalló la revista, el estudio siguió durante años a una cohorte nacional para medir la asociación entre horas de sueño y trayectorias de declive cognitivo. El riesgo bajó a medida que la duración del descanso se acercó a 7,23 horas, pero volvió a subir cuando el sueño quedó por debajo de seis horas o superó las ocho.

De acuerdo con el artículo científico, el patrón detectado no indicó que dormir más proteja mejor al cerebro. El hallazgo apuntó a un equilibrio. En esa curva, tanto el sueño breve como el prolongado quedaron vinculados con una mayor probabilidad de deterioro cognitivo frente al grupo que se mantuvo dentro del rango intermedio.

PUBLICIDAD

El punto de menor riesgo quedó cerca de 7,23 horas

Una infografía ilustra cómo 7,23 horas de sueño por noche en adultos mayores se asocian con menor riesgo de deterioro cognitivo, según un estudio de Scientific Reports (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal novedad del trabajo fue la precisión del umbral asociado con mejor evolución cognitiva. Mientras muchas recomendaciones generales hablan de siete a ocho horas por noche, esta investigación afinó ese margen y ubicó el punto de menor riesgo en 7,23 horas.

Según informó Scientific Reports, las personas con menos de 6 horas de sueño por noche registraron un aumento del riesgo de declive cognitivo. El mismo patrón apareció entre quienes superaron las 8 horas. La curva, en ambos extremos, se inclinó otra vez hacia arriba.

PUBLICIDAD

Ese comportamiento en U ya apareció en otros trabajos sobre sueño y memoria, pero este estudio aportó una referencia puntual dentro de una cohorte nacional y con seguimiento prolongado. El dato desplaza la idea de que más descanso siempre equivale a más protección.

El envejecimiento modifica el sueño, pero no reduce la necesidad de descanso

Según datos observacionales analizados en Scientific Reports, los resultados cognitivos a largo plazo fueron menos favorables en los extremos de duración del sueño en mayores de 60 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso de los años, los patrones de sueño suelen alterarse. Muchas personas mayores se despiertan más durante la noche, duermen menos tiempo en fases profundas y se levantan más temprano. Esos cambios son frecuentes y forman parte del proceso de envejecimiento.

PUBLICIDAD

La investigación citada no interpretó esas modificaciones como señal de que el organismo requiera menos descanso. Por el contrario, el estudio sostuvo que la duración del sueño sigue asociada con la salud cognitiva y que los extremos pueden volverse un factor de riesgo.

Ese punto también coincide con la información difundida por MedlinePlus, la biblioteca médica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que explica que el sueño en la vejez puede ser más fragmentado sin que eso implique una reducción de las horas necesarias para descansar bien.

PUBLICIDAD

El sueño cambia con la edad, pero esa variación no justifica asumir que dormir menos resulta suficiente. La evidencia observada en la cohorte apuntó a que la estabilidad dentro de un rango medio ofrece mejores perspectivas para la memoria y otras funciones mentales.

El estudio ajustó una recomendación general usada en adultos mayores

En mayores de 60, el sueño prolongado también se asocia con más deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, varias guías clínicas situaron la recomendación para adultos mayores entre siete y ocho horas por noche. El nuevo trabajo no rompió con esa referencia, aunque sí la volvió más precisa con un valor central de 7,23 horas.

PUBLICIDAD

Según detalló Scientific Reports, el sueño prolongado tampoco apareció como señal de protección adicional. En términos estadísticos, quienes dormían más de ocho horas mostraron un aumento mayor del riesgo de deterioro cognitivo que quienes permanecían dentro del rango medio.

La interpretación de ese dato requiere prudencia. El estudio describió una asociación estadística y no fijó una relación causal directa ni una prescripción exacta para cada persona. Aun así, aportó una referencia actual para orientar la conversación sobre descanso y envejecimiento sin caer en simplificaciones.

PUBLICIDAD

Frente a despertares frecuentes, somnolencia diurna o dificultad persistente para dormir, la consulta médica sigue siendo la vía indicada. La duración del sueño ofrece una señal relevante, pero la evaluación clínica permite considerar enfermedades previas, medicación, hábitos y calidad del descanso en cada persona.