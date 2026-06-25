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La NASA busca poetas para viajar a la Luna: cuáles son los requisitos y cómo postularse

La agencia espacial estadounidense abrió una convocatoria para seleccionar artistas, escritores, cineastas y poetas que documenten la misión Artemis III

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La NASA abrió una convocatoria para artistas, escritores, cineastas y poetas que documenten la misión Artemis III a la Luna

La NASA abrió una convocatoria para seleccionar artistas, escritores y poetas que documenten la misión Artemis III. El objetivo es establecer una presencia permanente en la Luna. El proceso invita a creadores de Estados Unidos y, en menor medida, a participantes internacionales a presentar propuestas antes del 30 de junio. La agencia busca relatos sensibles y creativos sobre el regreso del ser humano a la superficie lunar.

La iniciativa surge en el marco de las misiones Artemis, que reanudan la exploración lunar tras el final del programa Apolo en 1972. El plan prevé el alunizaje de una tripulación diversa y la instalación de una base que sirva como punto de apoyo para futuras misiones a Marte. La NASA impulsa la participación artística para transmitir la experiencia de la exploración espacial con una mirada distinta a la ingeniería.

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El llamado no implica remuneración. Cada postulante debe definir cómo financiar su trabajo y explicar qué acceso necesita para desarrollar su proyecto. La NASA ofrece acuerdos con universidades y empresas, pero el financiamiento corre por cuenta de los seleccionados.

Cabe destacar que la convocatoria incluye cineastas, documentalistas, compositores, narradores y poetas, con preferencia para ciudadanos estadounidenses y cupos reducidos para proyectos internacionales destacados.

Un astronauta con traje blanco se sienta sobre la superficie lunar, escribe en un cuaderno. Al fondo se ven la Tierra y un módulo de aterrizaje.
La misión Artemis III forma parte del programa con el que la NASA busca retomar la exploración lunar y establecer una presencia permanente en la Luna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Objetivo de la convocatoria artística de la NASA

La agencia espacial estadounidense busca que la próxima misión Artemis III a la Luna cuente con relatos y expresiones artísticas que acompañen el registro técnico y periodístico habitual. El objetivo es sumar perspectivas que puedan transmitir las sensaciones y desafíos de la experiencia espacial, en un contexto donde la ingeniería suele dominar el relato público.

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El acceso a la convocatoria se realiza desde la página oficial de la NASA. Allí, los interesados deben indicar qué parte de la misión desean narrar, en qué formato y cómo planean financiar su participación, ya que la agencia no ofrece compensación económica ni honorarios.

La iniciativa contempla la posibilidad de que los artistas viajen acompañando algunas etapas de la misión o reciban acceso a materiales, testimonios y datos oficiales para desarrollar sus obras. La NASA seleccionará hasta diez participantes, en función de la originalidad y viabilidad de sus propuestas.

Astronauta con traje espacial, casco con reflejo, parche de bandera de Estados Unidos, escribe en un cuaderno, sentado en la superficie lunar. Módulo lunar y Tierra de fondo.
La convocatoria de la NASA está dirigida sobre todo a ciudadanos de Estados Unidos e incluye un cupo reducido para proyectos internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes de integración entre ciencia y arte

La apertura de la NASA a relatos artísticos retoma experiencias previas donde la ciencia incorporó creadores para documentar grandes expediciones.

Durante el programa Apolo, un astronauta del Apolo VIII expresó su dificultad para describir la experiencia lunar y sugirió que “deberían haber mandado poetas”. Este antecedente inspiró la actual convocatoria, que busca transmitir la vivencia espacial desde una sensibilidad diferente.

La NASA aclaró que los seleccionados podrán financiarse a través de medios de comunicación, editoriales o instituciones con las que acuerden la cobertura. El foco está en la diversidad de formatos: desde libros de poesía hasta documentales audiovisuales.

La convocatoria está dirigida principalmente a ciudadanos estadounidenses, aunque contempla un pequeño cupo para creadores internacionales cuyas propuestas resulten especialmente atractivas para la agencia. Los participantes deben presentar una idea clara de qué aspecto de la misión desean abordar y cómo planean compartir el resultado con el público general.

La NASA no ofrece remuneración ni honorarios, por lo que cada participante debe explicar cómo financiará su trabajo REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo
La NASA no ofrece remuneración ni honorarios, por lo que cada participante debe explicar cómo financiará su trabajo REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo

Las misiones Artemis marcan el regreso de la exploración lunar tras medio siglo sin presencia humana en la superficie. El programa apunta a establecer una base permanente en la Luna, que funcione como plataforma para viajes a Marte. La NASA reconoce la importancia de sumar relatos sensibles y creativos para acercar la experiencia espacial a la sociedad.

Modalidad de inscripción y plazos

Los interesados deben postularse a través de la web oficial de la NASA antes del 30 de junio. La inscripción requiere detallar el proyecto, el formato elegido y el plan de financiamiento. La agencia evaluará la originalidad, la viabilidad y el potencial de difusión de cada propuesta antes de seleccionar a los participantes.

La convocatoria busca ampliar la mirada sobre la exploración lunar, integrando la sensibilidad y creatividad de artistas y escritores en un proceso históricamente liderado por perfiles técnicos y científicos.

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