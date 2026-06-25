Ciencia

¿Qué nos dice la risa de los simios sobre el origen del lenguaje humano?

Un estudio comparó vocalizaciones de orangutanes, gorilas, bonobos, chimpancés y niños, y encontró un patrón regular compartido desde hace más de 15 millones de años. Por qué ayuda a explicar la evolución del lenguaje

Guardar
Google icon
Una mujer sonriente y un chimpancé de boca abierta se sientan en el marco de una ventana de madera con pared rugosa.
El estudio revela que la risa de los grandes simios y humanos comparte un ritmo regular, con secuencias similares al “ja-ja-ja” humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La risa humana, considerada hasta hoy como una de las formas más universales de comunicación no verbal, guarda en su ritmo y temporización claves profundas sobre el origen evolutivo del lenguaje. Un nuevo estudio comparativo, publicado en Communications Biology y liderado por Chiara De Gregorio, descubre que la risa ya era una vocalización rítmica y regular en el último ancestro común de todos los grandes simios, hace más de 15 millones de años. El hallazgo desvela que la capacidad de modular el ritmo vocal, tan asociada a la complejidad del habla humana, se desarrolló gradualmente y se encuentra en continuidad con las habilidades de otras especies del linaje homínido.

La investigación analizó grabaciones de risas de cinco especies: orangutanes, gorilas, bonobos, chimpancés y humanos. El foco estuvo en niños y ejemplares jóvenes, utilizando contextos de juego y cosquillas para inducir las vocalizaciones. El número total de “episodios” o brotes de risa analizados fue de 140, abarcando 17 individuos y permitiendo comparar patrones temporales precisos mediante métricas de teoría musical y estadística avanzada. Las muestras humanas provinieron de niños de entre seis meses y siete años, y el trabajo de campo incluyó siete instituciones zoológicas y hogares privados, lo que favoreció un entorno natural para los registros.

PUBLICIDAD

Una de las constataciones centrales fue que la risa de todos los grandes simios es “isochronous”, es decir, los intervalos entre los estallidos vocales son regularmente espaciados, formando secuencias rítmicas muy similares a las del “ja-ja-ja” humano. Como enfatizan los autores, esto implica que “los grandes simios han estado riendo de una manera reconocible para los humanos modernos durante al menos 15 millones de años”, según indica le estudio. Este dato supone un salto respecto a estudios previos, que solo habían documentado la regularidad rítmica en la risa de orangutanes.

Primer plano de dos chimpancés. El de la derecha mira al frente, el de la izquierda está detrás y parcialmente visible, ambos con pelaje oscuro y rostros detallados.
Las grabaciones analizadas incluyen episodios de risa de orangutanes, gorilas, bonobos, chimpancés y niños humanos en contextos de juego y cosquillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio discernió matices importantes según el contexto social en que aparece la risa. Las sesiones de cosquillas generaban risas con un ritmo mucho más regular y predecible. En cambio, durante el juego, donde el cuerpo se torsiona, salta y recibe golpes, ese patrón se volvía menos rígido. Los autores sugieren que las alteraciones posturales y respiratorias del juego perturban el ritmo, mientras que la risa por cosquillas preserva un “ritmo original”, funcionando como una ventana estable a los procesos de evolución del aparato fonador.

PUBLICIDAD

Otro resultado clave es que el ritmo de la risa se aceleró progresivamente a lo largo de la historia evolutiva de los homínidos. Los humanos producen risas más rápidas, y también más variables, que el resto de los grandes simios. Este aumento de la “plasticidad rítmica” apunta a una capacidad mucho mayor de controlar la producción vocal, lo cual los investigadores relacionan con la complejidad comunicativa que distingue a los seres humanos. Solo en humanos, además, el tempo de la risa se modifica intencionalmente según si el disparador es el juego o la cosquilla, proporcionando así el primer dato robusto de que la risa humana es “contextualmente sensible”, rasgo ausente en los otros homínidos analizados.

Según los autores, la variabilidad temporal del ritmo en la risa humana también tiene impacto en su función social. Estudios previos señalan que los oyentes perciben las risas con mayor variación rítmica como emocionalmente más positivas y contagiosas, frente a secuencias rígidas que suenan estereotipadas y menos sinceras. En su análisis filogenético, los investigadores observaron que la variabilidad del ritmo disminuye cuanto mayor es la distancia evolutiva respecto al ser humano, subrayando así una tendencia general en los homínidos hacia la flexibilidad vocal y social.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las risas inducidas por cosquillas muestran un ritmo más regular, mientras que el juego tiende a romper esa regularidad debido a los movimientos corporales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor metodológico del estudio radica en la aplicación de análisis estadísticos informados por la distancia filogenética y un modelado multifactorial, que controló desde la edad individual hasta los contextos precisos de la vocalización. La recopilación de audios abarcó grabadoras profesionales y diferentes tratamientos de señal para maximizar la calidad y confiabilidad de los datos, aunque los propios autores reconocen que la muestra total de individuos por especie aún es limitada.

La conclusión más novedosa es que la risa, como conducta compartida en todos los homínidos actuales, resulta ser el mejor modelo vivo para trazar la evolución de la motricidad vocal y el “timing” que, a través de una trayectoria acumulativa, condujo a la emergencia del lenguaje humano. El equipo sintetiza: “Estos resultados proporcionan evidencia empírica rara de un cambio hacia ritmos más rápidos, variables y sensibles al contexto en los humanos, un rasgo que probablemente preparó el camino para el surgimiento del habla y el lenguaje”.

Temas Relacionados

PrimatesEvoluciónLenguajeComunicación no verbal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué es un “doblete sísmico”: el fenómeno geológico que multiplicó la tragedia en Venezuela

Lo que sucedió “no fue un terremoto y su réplica”, según explicaron geólogos a Infobae. Se trata de una secuencia inusual de dos eventos principales de gran magnitud en la misma zona y con escaso tiempo de diferencia. Qué se espera para las próximas horas

Qué es un “doblete sísmico”: el fenómeno geológico que multiplicó la tragedia en Venezuela

Un detalle inadvertido en la marcha de los perros podría revelar riesgo de demencia

Científicos hallaron un cambio en la forma de caminar que podría anticipar alteraciones cognitivas en canes mayores

Un detalle inadvertido en la marcha de los perros podría revelar riesgo de demencia

El robot Perseverance de la NASA recorrió 42 kilómetros en Marte y batió un récord en la búsqueda de vida antigua

Una imagen tomada desde órbita captó al explorador robótico y dejó ver, sobre el terreno, la traza de su recorrido en las inmediaciones del cráter Jezero

El robot Perseverance de la NASA recorrió 42 kilómetros en Marte y batió un récord en la búsqueda de vida antigua

Terremotos en Venezuela: por qué es un país de alto riesgo sísmico y sus temblores más fuertes

Cerca del 80% de los habitantes se encuentran en áreas de vulnerabilidad ante movimientos de la corteza terrestre. La configuración geológica nacional, marcada por la presencia de fallas activas, convierte al país en uno de los territorios más expuestos del norte de Sudamérica

Terremotos en Venezuela: por qué es un país de alto riesgo sísmico y sus temblores más fuertes

Ola de calor récord en Europa: ¿podría Argentina enfrentar un episodio similar este verano?

El pico de temperaturas que esta semana tensó sistemas de salud y transporte en varios países europeos volvió a instalar la discusión sobre el riesgo de eventos extremos en el Cono Sur

Ola de calor récord en Europa: ¿podría Argentina enfrentar un episodio similar este verano?
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La vidente Ayda Valencia denunció uso de su imagen en TikTok para estafar a personas ofreciendo consultas y predicciones: “No se dejen engañar”

La vidente Ayda Valencia denunció uso de su imagen en TikTok para estafar a personas ofreciendo consultas y predicciones: “No se dejen engañar”

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Luciérnagas en CDMX 2026: dónde ver el espectáculo natural con camping, teatro y recorridos nocturnos

Julio César Chávez reaparece y revela cómo se encuentra su hijo tras la detención

Congresista Andrea Padilla le hizo una petición al presidente electo Abelardo de la Espriella: “Programas de protección animal que se requieren”

INFOBAE AMÉRICA

Apple aumentó los precios de MacBooks, iPads y otros productos por la suba de costos: uno por uno, cuáles son los nuevos valores

Apple aumentó los precios de MacBooks, iPads y otros productos por la suba de costos: uno por uno, cuáles son los nuevos valores

Un recluso de 74 años será ejecutado en Florida, el más anciano bajo pena de muerte en la historia reciente del estado

El Gobierno de Guatemala oficializa el reglamento de la ley de atención integral del cáncer y crea cinco instancias

Guatemala mantiene en 3.50% la tasa líder de política monetaria con vigilancia por los riesgos del petróleo y El Niño

Mocedades vuelve a El Salvador con un concierto por sus 60 años de carrera artística

ENTRETENIMIENTO

Inde Navarrette revela su crisis financiera a pesar del enorme éxito de ‘Obsession’: “Hacía de todo, pero nada funcionaba”

Inde Navarrette revela su crisis financiera a pesar del enorme éxito de ‘Obsession’: “Hacía de todo, pero nada funcionaba”

Jessica Simpson habla de su vida amorosa y abrió la puerta a los mensajes por redes sociales

De Aerosmith a Taylor Swift: las 5 canciones de películas que debutaron en el primer puesto del Hot 100

Camila Cabello y Taylor Swift: el montaje viral que engañó a las redes durante el Brasil-Escocia

Con 67 años, Madonna se roba las miradas en París con un vestido transparente sin sujetador