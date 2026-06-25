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El romántico mensaje de Ángela Torres a su novio Marcos Giles por su cumpleaños: “Te merecés el cielo y más”

La pareja se encuentra en Miami por el Mundial 2026 y celebró el nuevo año en la vida del influencer con una cena especial

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Una pareja se besa; la mujer tiene cabello largo pelirrojo y el hombre viste camiseta azul y sostiene una rosa roja. Al fondo, banderas de países y una bandera suiza
Ángela Torres celebró el cumpleaños de Marcos Giles en Miami (Instagram)

Ángela Torres y Marcos Giles están en Miami para el Mundial 2026, donde él trabaja como cronista deportivo. La ciudad de Florida se convirtió en su base durante el torneo y, en medio de la agenda a pura cobertura futbolística, la pareja encontró el momento para hacer una pausa y festejar. Giles cumplió años y lo celebraron en un restaurante de Miami completamente ambientado para el Mundial, con banderas de distintos países colgadas del techo, luz roja intensa y un partido de fútbol transmitido en pantalla grande como fondo inevitable.

Las fotos que Torres subió a su cuenta de Instagram muestran una celebración sin protocolo ni producción: los dos en su mesa, con una botella de champán, banderitas decorativas y una rosa roja que Giles sostiene en la mano. El restaurante, lejos de ser un escenario neutro, suma al clima de la noche con su decoración mundialista y el ruido de fondo de los otros comensales mirando el partido.

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En una de las imágenes aparecen de espaldas, besándose, con el partido proyectado detrás. En otra, Marcos ríe mientras Ángela apoya la cabeza contra la de él. Las últimas dos los muestran de frente, cara a cara: ella le toma la cara con ambas manos y se besan en un primer plano que el restaurante ilumina todo en rojo.

Dos personas sentadas frente a una mesa, una mujer de cabello largo abraza a un hombre que sonríe y sostiene tres rosas rojas. Hay banderas de países en el fondo
Este es el primer cumpleaños que celebran como pareja

El pie de foto que eligió Torres para acompañar las imágenes fue directo: “Feliz cumple amor de mi vida, soy la persona más feliz del mundo estando cerca tuyo, te mereces el cielo y más, te amo mucho”. Giles respondió en los comentarios sin demora: “Mi amor te amo, me haces feliz”.

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Entre las reacciones apareció también Flor Jazmín Peña, compañera de trabajo de ambos durante la cobertura del Mundial, quien se atribuyó la autoría de las fotos con un mensaje que mezcló afecto y humor: “de nada margelitos x estos fotones inéditos!!!! Mirá si van a ser tan lindos que van a salir bien en todas las fotossss!!”

Dos personas se abrazan de espaldas en un restaurante con luz roja, banderas nacionales, un televisor mostrando fútbol y botellas en las mesas
"Te mereces el cielo más", escribió la cantante en el pie de la publicación (Instagram)

Días atrás, el equipo de Popstars (Telefe) se prepara para un regreso estelar a la pantalla. En ese marco, Ángela palpitó su estreno como jurado del programa y contó sus sensaciones por ser parte del esperado ciclo.

Si bien no se conoce una fecha exacta, Torres ya vive la previa del programa en carne propia. Así las cosas, a horas del partido de Argentina contra Argelia, la cantante habló de su rol en el programa tras ser consultada por Marley. “¿Vos vas a estar también en Popstars?”, le preguntó el conductor a la artista. Con suma emoción, la joven respondió: “Sí, gordo, ¿lo vamos a decir? ¿Lo vamos a contar?”.

Luego, el conductor se refirió al último programa del que participó Torres con un formato similar: “Has ganado Tu cara me suena también en Telefe”. Con una sonrisa en su cara, Ángela afirmó: “Sí. Los mejores recuerdos de ese programa, lo que me he divertido en ese programa. Vuelven a hacer Tu cara me suena y no me llaman: se pudre el rancho mal. Yo fui la última edición, ¿o no?”.

Ángela Torres habló de su debut como jurado en Popstars

Continuando con la charla, Marley se refirió a la posibilidad de incluir a su novio, en una instancia del ciclo. “Ponele que me llaman a mí para hacer un personaje y lo llamo a él para que hagamos un dúo”, comentó Torres en referencia a la chance de cantar con su pareja.

Para cerrar, la joven expresó sus sensaciones: “Lo de Popstars, impresionante. No lo puedo creer. Estoy demasiado contenta. Siento que me voy a divertir mucho. Y también siento que va a ser muy especial, porque yo soy muy maricona para esas cosas, como que siempre ando llorando. Cuando miro La voz Argentina también. Imaginate que son chicas que sueñan con lo mismo que sueño yo. Entonces, va a haber ahí como una cosa que va a ser sincera. Con mucha ilusión y con muchas ganas de descubrirme en ese rol, porque es la primera vez que voy a cumplir ese”.

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Ángela TorresMarcos GilesCumpleañosMiamiMundial 2026

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