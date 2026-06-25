El efecto Messi: la ciencia detrás de la emoción y el sentido de pertenencia en el Mundial 2026

La psicóloga Constanza Leszczyñski explica cómo el capitán, a los 39 años, activa recuerdos y pertenencia en los hinchas (AP Foto/Tony Gutiérrez)

La Copa del Mundo 2026 marca un momento decisivo para la Selección Argentina y sus hinchas. Por un lado, crece la esperanza de sumar la cuarta estrella y el entusiasmo por un equipo competitivo; por otro, se instala una sensación irrepetible: este podría ser el último Mundial de Lionel Messi, quien a los 39 años inicia su despedida de la camiseta albiceleste. Más allá del aspecto deportivo, este acontecimiento impacta de manera profunda en la salud emocional de millones de argentinos.

Constanza Leszczyñski, psicóloga especialista en Mindfulness y neurociencia (MN43466), dialogó con Infobae sobre el impacto y el rol de Messi en la vida de los argentinos y cómo afrontar las emociones que despierta la cita mundialista.

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Messi y la historia compartida

“Hace 20 años que vivimos nuestra vida con Messi, entonces emocionalmente es parte de nuestra historia compartida, porque muchos crecimos con él”, reflexionó Leszczyñski. La especialista explicó que, para gran parte de la sociedad, el capitán argentino está presente en recuerdos fundamentales: encuentros, celebraciones, cumpleaños y momentos de alegría o tristeza. “Nosotros lo vimos crecer y nos marcó”, añadió.

Leszczyñski señaló que el vínculo de los hinchas con Messi trasciende el rendimiento deportivo. “La persona de 30 años tiene en su cabeza a Messi, porque lo marcó a lo largo de toda su vida. Nos acompaña emocionalmente”, sostuvo en una entrevista con Infobae y afirmó que Leo dejó una huella generacional que va más allá del fútbol.

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La psicóloga sostiene que el capitán forma parte de la biografía de varias generaciones, más allá del rendimiento, y remarca que la Copa del Mundo potencia la identidad colectiva (AP Foto/Charlie Riedel)

La psicóloga destacó la importancia de valorar los logros del capitán y el recorrido realizado junto a la Selección. “Es uno de los grandes desafíos que nos plantea la vida y que nos enseña Leo con su trayectoria. No se trata solo de alcanzar el sueño, sino de qué haces después. Cuando alguien nos acompaña durante tanto tiempo, lo ubicamos en un lugar afectivo dentro de nuestra propia biografía.”

Respecto al ejemplo que deja Messi, remarcó su capacidad para superar adversidades y reinventarse. “Lo vimos crecer, equivocarse, fue cuestionado, perseveró y alcanzó el sueño. No despedimos únicamente al futbolista, sino a alguien que creció con nosotros.”

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La despedida y el proceso de duelo

La posibilidad de que este sea el último Mundial de Messi acapara la atención internacional. Medios deportivos como la BBC remarcan que, a sus 39 años, el capitán argentino sigue batiendo récords y mantiene un nivel admirable. Cada partido se transforma en un acontecimiento histórico, no solo para Argentina sino para el fútbol mundial, y la despedida del capitán marca el cierre de una era tanto deportiva como emocional.

En esta línea, la psicóloga advirtió que el mayor desafío para los hinchas se presenta después del Mundial. “No habla solamente de Messi, sino que habla de nosotros, de la despedida, de las etapas que terminan y que te reinventás. No lloramos solamente lo que termina, sino que también nos emocionamos por todo lo que vivimos mientras eso existía”, reflexionó. En el mismo sentido subrayó que “el Mundial no habla solamente de fútbol, sino que habla de verdad. Lo vamos a seguir disfrutando a Messi, pero desde otro lugar.”

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El hincha argentino y la experiencia del Mundial

En otro tramo de la entrevista, la experta en neurociencia analizó el fenómeno que representa el Mundial para la sociedad argentina, remarcó que es uno de los pocos momentos donde una sociedad entera siente algo al mismo tiempo. “En un mundo cada vez más individualista, millones de personas vuelven a experimentar algo profundamente humano: el sentido de pertenencia”, indicó en diálogo con Infobae.

Según una experta, la Copa del Mundo reúne a millones que cantan, sufren y celebran al mismo tiempo, y ese fenómeno se vuelve clave para la salud emocional (AP Foto/Petr David Josek)

Durante el torneo, los argentinos cantan juntos, sufren, celebran y esperan. Para la especialista, “eso tiene un enorme valor emocional porque los seres humanos necesitamos sentir que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos”.

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“El impacto emocional es tan fuerte porque no se trata solamente de fútbol; se trata de identidad, de comunidad y de emociones compartidas”, sostuvo.

Ansiedad, emociones y salud mental durante la Copa

Consultada sobre cómo manejar la ansiedad y el estrés en medio de la competencia, Leszczyñski explicó que “la ansiedad no es tan mala como suele pensarse. Tiene una mala reputación, pero en realidad es expectativa, es la ilusión de cumplir un sueño”.

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Aclaró que, dentro de parámetros normales, “todos vamos a involucrarnos. Vamos a sentirlo, sufrirlo, llorarlo y vivirlo. Sentir nervios o expectativas ante un partido es una reacción normal. No tenemos que patologizar. Cuando algo nos importa, nuestro cuerpo se activa”.

Una especialista en Mindfulness plantea que los nervios previos a los partidos son una respuesta normal cuando algo importa - REUTERS/Agustin Marcarian

Como recomendación, la psicóloga sugirió “disfrutar lo que viene. Lo primero es reconocer la emoción, darnos cuenta de lo que nos pasa y no luchar contra eso”. También señaló que compartir las emociones ayuda a transitarlas mejor: “Si lo vivís en soledad, la angustia puede ser mayor”.

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Por último, destacó la importancia de no reducir la experiencia solo al resultado. “Cuando nos enfocamos solamente en ganar y en el resultado, dejamos de vivir la experiencia. El fútbol es una experiencia en sí misma. Es el encuentro, la emoción, los amigos y los momentos compartidos. Si disfrutamos el momento, podemos aliviar la angustia y el estrés”.