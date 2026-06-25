Un recluso de 74 años será ejecutado en Florida, el más anciano bajo pena de muerte en la historia reciente del estado

Dusty Ray Spencer, de 74 años, podría convertirse en el preso de mayor edad ejecutado en Florida desde 1924. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ejecución programada de Dusty Ray Spencer, de 74 años, prevé convertirlo en el preso de mayor edad ejecutado en Florida desde 1924, según registros del Departamento de Correcciones. El hecho, que afecta directamente a Spencer, condenado por el homicidio de su esposa en 1992, ocurre en un contexto de incremento de ejecuciones estatales bajo la actual administración.

De acuerdo con la agencia AP News, la ejecución está prevista para las 18:00 horas en la Prisión Estatal de Florida, ubicada cerca de Starke. El Departamento de Correcciones confirmó que la ejecución se realizará mediante inyección letal, conforme al protocolo vigente. Spencer sería el noveno ejecutado en el estado en lo que va de 2026. La defensa del condenado argumentó ante la Corte Suprema de Florida que la edad avanzada y su estado de salud suponían un riesgo adicional de sufrimiento, aunque la apelación fue rechazada.

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El caso de Spencer ha captado la atención nacional por la edad del reo y por el notable aumento de ejecuciones en Florida. Según datos oficiales citados por AP News, el estado alcanzó en 2025 un récord de 19 ejecuciones, el mayor número desde la reinstauración de la pena capital en 1976. El gobernador Ron DeSantis firmó más órdenes de ejecución que cualquier otro mandatario estatal en ese periodo.

¿Quién es Dusty Ray Spencer y por qué será ejecutado?

Dusty Ray Spencer fue sentenciado a muerte por el asesinato de su esposa, Karen Spencer, en 1992 en Orange County, Florida. Según consta en documentos judiciales y reportes de AP News, la agresión comenzó en diciembre de 1991, cuando fue arrestado tras atacar y amenazar a su esposa. Desde la cárcel, Spencer realizó una llamada en la que advirtió que cumpliría su amenaza al recuperar la libertad.

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El 18 de enero de 1992, el hijo adolescente de Karen intervino para proteger a su madre y fue golpeado con una plancha. Pocos días después, presenció cómo Spencer golpeaba a su madre con un ladrillo. El joven intentó defenderse con un arma de fuego, pero esta no disparó. Posteriormente huyó para buscar ayuda. Cuando la policía llegó al domicilio, encontró a Karen Spencer muerta con varias heridas de arma blanca en el pecho.

El juicio concluyó con la condena a muerte de Spencer por homicidio en primer grado, intento de homicidio, asalto agravado y lesiones graves. El caso fue relevante por los antecedentes de violencia doméstica y el testimonio del hijo de la víctima, según detalló AP News.

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La ejecución de Dusty Ray Spencer está prevista en la Prisión Estatal de Florida mediante inyección letal, según el protocolo del Departamento de Correcciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el récord de ejecuciones en Florida y cómo se compara con otros estados?

Florida registró 19 ejecuciones en 2025, la cifra más alta desde que la pena de muerte fue reinstaurada en 1976, de acuerdo con información oficial recopilada por AP News. El récord anterior era de ocho ejecuciones en 2014. La administración del gobernador Ron DeSantis ha firmado más órdenes de ejecución que sus predecesores.

En comparación, en 2025 se realizaron 47 ejecuciones en todo Estados Unidos. Después de Florida, Alabama, Carolina del Sur y Texas empataron con cinco ejecuciones cada uno. Estas cifras, verificadas por el Departamento de Correcciones de Florida y la agencia AP News, muestran una tendencia al aumento en la aplicación de la pena capital en el estado.

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¿Qué dice la ley sobre la ejecución de personas mayores en Florida?

La legislación de Florida no contempla excepciones para la edad avanzada de los condenados a muerte. El protocolo de ejecución se mantiene igual para todos los casos, según confirmó el Departamento de Correcciones de Florida en reportes a AP News. La Corte Suprema estatal y la defensa de Spencer debatieron si la edad y las condiciones de salud pueden considerarse factores atenuantes. La Corte Suprema rechazó la apelación, determinando que el proceso cumple con los requisitos legales.

En la carta enviada al gobernador Ron DeSantis, la Conferencia de Obispos Católicos de Florida solicitó la conmutación de la pena de Spencer a cadena perpetua sin libertad condicional. “Solicitamos que se conceda una suspensión de la ejecución de Dusty Ray Spencer y se conmuten sus sentencia a cadena perpetua,” señala el documento recogido por EWTN News.

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Dusty Ray Spencer fue condenado a muerte por el homicidio de su esposa Karen Spencer en 1992 en Orange County, tras un caso con antecedentes de violencia doméstica. (EFE/ Departamento de Correcciones de Florida)

¿Cómo es el protocolo de inyección letal en Florida?

La ejecución en Florida se realiza por medio de una inyección letal compuesta por tres fármacos: un sedante, un agente paralizante y un compuesto para inducir un paro cardíaco, según el Departamento de Correcciones de Florida. El procedimiento reemplazó a la silla eléctrica en 1999 y se ha mantenido desde entonces.

El protocolo establece que la inyección debe aplicarse en presencia de testigos oficiales y bajo estrictas medidas de seguridad. El Departamento de Correcciones supervisa el cumplimiento de las normas y la integridad del proceso, de acuerdo con información publicada por AP News.

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¿Existen otros casos de ejecuciones de reclusos mayores en Estados Unidos?

A nivel nacional, el caso más reciente de ejecución de un recluso mayor corresponde a Walter Leroy Moody Jr., de 83 años, ejecutado en Alabama en 2018 por delitos relacionados con atentados con bombas, según datos de la agencia AP News. En Florida, los presos de más edad ejecutados antes de Spencer fueron Samuel Lee Smithers y R. Charlie Gifford, ambos de 72 años, en 2025 y 1951 respectivamente.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte indica que, de llevarse a cabo la ejecución, Spencer se ubicaría entre los diez reclusos más longevos ejecutados en Estados Unidos desde 1976, según datos recogidos por EWTN News.

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Florida registró 19 ejecuciones en 2025, un récord desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976 bajo la administración de Ron DeSantis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recursos legales quedan y cuál es el impacto del caso?

El equipo de defensa de Dusty Ray Spencer presentó una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, alegando que la ejecución de una persona de edad avanzada y con problemas de salud graves podría constituir un castigo cruel e inusual, prohibido por la Octava Enmienda. La Corte Suprema estatal desestimó estos argumentos y dejó firme la sentencia. Según AP News, el fallo federal se encuentra pendiente, aunque no se esperan cambios en el calendario de la ejecución.

El caso genera debate sobre la aplicación de la pena capital a condenados mayores o con enfermedades crónicas. Organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos religiosos han pedido modificaciones en la legislación para considerar estos factores como atenuantes o para suspender la pena de muerte en tales circunstancias.

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¿Qué otros reclusos mayores están en riesgo de ejecución en Florida?

Otro recluso de 74 años, Dennis Sochor, tiene programada su ejecución para el 14 de julio, es decir, doce días después de la prevista para Spencer. Sochor fue condenado por el asesinato de una mujer tras un encuentro en una fiesta de Nochevieja en 1982, según los registros judiciales citados por AP News.

La coincidencia de dos ejecuciones de reclusos mayores en el mismo mes refuerza el debate legal y social en torno a la pena de muerte en adultos mayores.

¿Cómo podría afectar este caso a futuros procedimientos en Florida?

La ejecución de Dusty Ray Spencer podría establecer un precedente en el sistema penal de Florida y abrir nuevas discusiones sobre la edad y las condiciones médicas como factores a considerar en la aplicación de la pena de muerte. El estado mantiene firme su protocolo y cronograma de ejecuciones, conforme a las directrices actuales, según el Departamento de Correcciones.

Para las personas involucradas, especialmente familiares de víctimas, condenados y defensores de derechos humanos, el caso de Spencer evidencia la vigencia de la pena capital y sus implicancias en contextos de envejecimiento de la población reclusa.