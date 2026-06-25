Política

Miguel Ángel Pichetto proyectó un clima negativo para Milei en 2027: “No veo un ánimo de reelección en los sectores populares”

El diputado nacional de Encuentro Federal planteó que el consumo y el poder de compra condicionan al Gobierno. Además, cuestionó al Super RIGI por afectar a los “próximos ocho gobiernos”

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Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional de Encuentro Federal, analizó la polarización en el país y el impacto de la recesión, luego de la media sanción del Super RIGI en la Cámara baja, y el escándalo que afecta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante una entrevista en Infobae al Mediodía, Pichetto advirtió sobre los posibles efectos de la situación económica que enfrenta el Gobierno: “Yo no veo hoy un espíritu y un ánimo en los sectores populares que plantee la posibilidad de la reelección”.

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En concreto, el legislador peronista comparó el clima social actual con otros períodos similares en condiciones de reelección, como los de Carlos Menem y Néstor Kirchner. “Si el gobierno no resuelve la problemática de la pérdida del consumo y del nivel de vida de los argentinos, el cobro de los jubilados, que han perdido 30 puntos; los empleos públicos, que han perdido 34 puntos; si no mejora el poder adquisitivo de la clase media, le veo dificultades al Gobierno”, explicó.

En ese contexto, Pichetto anticipó que en 2027 “va a haber un escenario fuertemente polarizado en la Argentina, equivalente a lo que está pasando en Latinoamérica”.

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“Creo que el espacio del medio no va a funcionar. Si hay un candidato de centroderecha o derecha en la Argentina, ese se llama Javier Milei. Y por el otro lado están el peronismo y los aliados que puedan confluir en un Frente Nacional. No veo otro escenario”, arriesgó.

Miguel Ángel Pichetto visitó el estudio de Infobae en Vivo
Miguel Ángel Pichetto visitó el estudio de Infobae en Vivo

El Super RIGI y las inversiones

A propósito de la media sanción del Super RIGI en la Cámara de Diputados, Pichetto reconoció que representó una victoria ajustada, que se facilitó al igual que el proyecto de los acuerdos con los dos fondos holdouts judicializados. Sin embargo, expresó su rechazo al régimen de inversiones por considerar que “proyecta a la Argentina a los ocho futuros gobiernos”, al otorgar excesivos beneficios impositivos y reducción de aportes en la seguridad social.

Puntualmente, señaló que la ley “está dirigida fundamentalmente a las tecnológicas” y aconsejó “mirar a Elon Musk, Peter Thiel o Palantir”, como especiales beneficiarios de la iniciativa. “Hay que mirar un proyecto que está por invertirse en la Argentina, que tiene que ver con un data center en la Patagonia”, sugirió.

El legislador señaló que, pese a la sanción del RIGI, el régimen de incentivos precedente, este tipo de marcos regulatorios “no han logrado todavía una consolidación”. “Hay un proyecto de 81 mil millones de dólares de inversiones en YPF, no se ha concretado ni siquiera el 15 % de ese número”.

Además, advirtió: “Si se analizan las inversiones extranjeras en Latinoamérica, Argentina viene con un nivel de inversiones muy bajo. Está última, después de Brasil, de México, de Chile y Costa Rica”.

Peter Thiel - Javier Milei
“Hay que mirar a Elon Musk, Peter Thiel o Palantir", dijo Pichetto sobre la media sanción del Super RIGI

En ese marco, Pichetto mencionó la salida de empresas relevantes como las petroleras “Petronas y Total, que se fueron de Vaca Muerta”, o Shell. Consultado sobre las causas del éxodo empresario, respondió: “Me parece que hay un dato en función de la confianza y de la perspectiva futura”.

El affaire Adorni y el desgaste político

Tras el revuelo de las últimas semanas, Pichetto calificó al jefe de Gabinete como una “figura secundaria” cuya continuidad “erosiona la confianza y la autoridad” del Gobierno. “Cada vez que vaya al Congreso a cumplir con su obligación constitucional, indudablemente parte de un descreimiento, de una pérdida de confianza”, sostuvo. “Cualquier otro gobierno hubiera reemplazado a Adorni y hubiera puesto otro jefe de Gabinete y este tema estaba resuelto”, añadió.

El diputado sugirió que la permanencia del ministro coordinador podría responder a una estrategia oficialista para desviar la atención de otros temas de agenda. En este contexto, Pichetto afirmó: “El Gobierno se sigue equivocando y socavando el prestigio”.

El diputado sugirió que la permanencia de Adorni podría responder a una estrategia “como un esquema tapón para que no se hable de otros temas”.

Miguel Ángel Pichetto advirtió que “el Gobierno se sigue equivocando y socavando el prestigio” con el caso Adorni (REUTERS/Irina Dambrauskas)
Miguel Ángel Pichetto advirtió que “el Gobierno se sigue equivocando y socavando el prestigio” con el caso Adorni (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El rol del Congreso ante la inhabilitación de CFK

Sobre la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, Pichetto calificó su inhabilitación como “una pena de muerte civil totalmente aberrante en el siglo XXI” y criticó el uso de la Justicia como herramienta de inhabilitación política, comparando el caso conlos de Jair Bolsonaro o Lula da Silva en Brasil.

Al referirse al rol de CFK, reclamó una revisión de este tipo de sanciones y destacó que “todavía hoy hay caminos” para apelar, donde le otorgó centralidad al Congreso, a partir de antecedentes como el fallo del “2x1” para delitos de lesa humanidad y su posterior corrección legislativa. “El Congreso sigue siendo la base de la soberanía popular”, expresó.

Sobre el futuro opositor, Pichetto aclaró, sobre su situación personal: “No estoy definiendo ningún tipo de candidatura. Es imprescindible que los mecanismos de primarias puedan primar en la construcción no solamente del peronismo, sino de otros sectores nacionales”.

“Enfrente de Milei va a haber un candidato del peronismo y de algunos sectores nacionales. Tiene que haber un proceso de primaria para que pueda haber candidatos que puedan confrontar y también la discusión de un programa”, concluyó.

Cristina Kirchner, con cabello castaño rojizo y un pañuelo de colores, sonríe desde un balcón con barandal oscuro y un fondo amarillo brillante
Sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, Pichetto calificó su inhabilitación como “una pena de muerte civil totalmente aberrante en el siglo XXI”

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