Miguel Ángel Pichetto proyectó un clima negativo para Milei en 2027: “No veo un ánimo de reelección en los sectores populares”

Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional de Encuentro Federal, analizó la polarización en el país y el impacto de la recesión, luego de la media sanción del Super RIGI en la Cámara baja, y el escándalo que afecta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante una entrevista en Infobae al Mediodía, Pichetto advirtió sobre los posibles efectos de la situación económica que enfrenta el Gobierno: “Yo no veo hoy un espíritu y un ánimo en los sectores populares que plantee la posibilidad de la reelección”.

PUBLICIDAD

En concreto, el legislador peronista comparó el clima social actual con otros períodos similares en condiciones de reelección, como los de Carlos Menem y Néstor Kirchner. “Si el gobierno no resuelve la problemática de la pérdida del consumo y del nivel de vida de los argentinos, el cobro de los jubilados, que han perdido 30 puntos; los empleos públicos, que han perdido 34 puntos; si no mejora el poder adquisitivo de la clase media, le veo dificultades al Gobierno”, explicó.

En ese contexto, Pichetto anticipó que en 2027 “va a haber un escenario fuertemente polarizado en la Argentina, equivalente a lo que está pasando en Latinoamérica”.

PUBLICIDAD

“Creo que el espacio del medio no va a funcionar. Si hay un candidato de centroderecha o derecha en la Argentina, ese se llama Javier Milei. Y por el otro lado están el peronismo y los aliados que puedan confluir en un Frente Nacional. No veo otro escenario”, arriesgó.

Miguel Ángel Pichetto visitó el estudio de Infobae en Vivo

El Super RIGI y las inversiones

A propósito de la media sanción del Super RIGI en la Cámara de Diputados, Pichetto reconoció que representó una victoria ajustada, que se facilitó al igual que el proyecto de los acuerdos con los dos fondos holdouts judicializados. Sin embargo, expresó su rechazo al régimen de inversiones por considerar que “proyecta a la Argentina a los ocho futuros gobiernos”, al otorgar excesivos beneficios impositivos y reducción de aportes en la seguridad social.

PUBLICIDAD

Puntualmente, señaló que la ley “está dirigida fundamentalmente a las tecnológicas” y aconsejó “mirar a Elon Musk, Peter Thiel o Palantir”, como especiales beneficiarios de la iniciativa. “Hay que mirar un proyecto que está por invertirse en la Argentina, que tiene que ver con un data center en la Patagonia”, sugirió.

El legislador señaló que, pese a la sanción del RIGI, el régimen de incentivos precedente, este tipo de marcos regulatorios “no han logrado todavía una consolidación”. “Hay un proyecto de 81 mil millones de dólares de inversiones en YPF, no se ha concretado ni siquiera el 15 % de ese número”.

PUBLICIDAD

Además, advirtió: “Si se analizan las inversiones extranjeras en Latinoamérica, Argentina viene con un nivel de inversiones muy bajo. Está última, después de Brasil, de México, de Chile y Costa Rica”.

“Hay que mirar a Elon Musk, Peter Thiel o Palantir", dijo Pichetto sobre la media sanción del Super RIGI

En ese marco, Pichetto mencionó la salida de empresas relevantes como las petroleras “Petronas y Total, que se fueron de Vaca Muerta”, o Shell. Consultado sobre las causas del éxodo empresario, respondió: “Me parece que hay un dato en función de la confianza y de la perspectiva futura”.

PUBLICIDAD

El affaire Adorni y el desgaste político

Tras el revuelo de las últimas semanas, Pichetto calificó al jefe de Gabinete como una “figura secundaria” cuya continuidad “erosiona la confianza y la autoridad” del Gobierno. “Cada vez que vaya al Congreso a cumplir con su obligación constitucional, indudablemente parte de un descreimiento, de una pérdida de confianza”, sostuvo. “Cualquier otro gobierno hubiera reemplazado a Adorni y hubiera puesto otro jefe de Gabinete y este tema estaba resuelto”, añadió.

El diputado sugirió que la permanencia del ministro coordinador podría responder a una estrategia oficialista para desviar la atención de otros temas de agenda. En este contexto, Pichetto afirmó: “El Gobierno se sigue equivocando y socavando el prestigio”.

PUBLICIDAD

El diputado sugirió que la permanencia de Adorni podría responder a una estrategia “como un esquema tapón para que no se hable de otros temas”.

Miguel Ángel Pichetto advirtió que “el Gobierno se sigue equivocando y socavando el prestigio” con el caso Adorni (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El rol del Congreso ante la inhabilitación de CFK

Sobre la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, Pichetto calificó su inhabilitación como “una pena de muerte civil totalmente aberrante en el siglo XXI” y criticó el uso de la Justicia como herramienta de inhabilitación política, comparando el caso conlos de Jair Bolsonaro o Lula da Silva en Brasil.

PUBLICIDAD

Al referirse al rol de CFK, reclamó una revisión de este tipo de sanciones y destacó que “todavía hoy hay caminos” para apelar, donde le otorgó centralidad al Congreso, a partir de antecedentes como el fallo del “2x1” para delitos de lesa humanidad y su posterior corrección legislativa. “El Congreso sigue siendo la base de la soberanía popular”, expresó.

Sobre el futuro opositor, Pichetto aclaró, sobre su situación personal: “No estoy definiendo ningún tipo de candidatura. Es imprescindible que los mecanismos de primarias puedan primar en la construcción no solamente del peronismo, sino de otros sectores nacionales”.

PUBLICIDAD

“Enfrente de Milei va a haber un candidato del peronismo y de algunos sectores nacionales. Tiene que haber un proceso de primaria para que pueda haber candidatos que puedan confrontar y también la discusión de un programa”, concluyó.

Sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, Pichetto calificó su inhabilitación como “una pena de muerte civil totalmente aberrante en el siglo XXI”

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae