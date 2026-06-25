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El petróleo volvió a niveles previos a la guerra tras un fuerte repunte del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz

Se registraron 70 cruces de buques en un solo día, la cifra más alta desde que Irán cerró el estrecho el 1 de marzo. Teherán mantiene el control de las rutas del norte y amenazó a los navíos que transiten sin permiso

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Barcos en el estrecho de Ormuz vistos desde Omán. El tráfico alcanzó 70 cruces en un día, la cifra más alta desde el cierre iraní, pero se mantiene en la mitad del nivel habitual (REUTERS/Stringer/Archivo)
Barcos en el estrecho de Ormuz vistos desde Omán. El tráfico alcanzó 70 cruces en un día, la cifra más alta desde el cierre iraní, pero se mantiene en la mitad del nivel habitual (REUTERS/Stringer/Archivo)

Los precios del petróleo cayeron a niveles previos a la guerra mientras el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz registra un marcado repunte, con al menos 20 millones de barriles que salieron del paso en las últimas 24 horas, informaron este jueves funcionarios estadounidenses.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que los envíos a través del estrecho se acercan a los niveles observados antes de que EEUU e Israel lanzaran ataques contra Irán el 28 de febrero, un conflicto que desestabilizó los mercados energéticos globales y la economía mundial.

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Durante el conflicto, Irán tomó el control efectivo de esta vía marítima crítica, por la que normalmente transita cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas, lo que provocó una interrupción masiva de los flujos y disparó los precios del crudo.

El tráfico se recupera, pero sigue lejos de la normalidad

Residentes nadan en el estrecho de Ormuz cerca de Bandar Abbas mientras buques comerciales transitan en alta mar tras la reapertura parcial de la vía marítima (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)
Residentes nadan en el estrecho de Ormuz cerca de Bandar Abbas mientras buques comerciales transitan en alta mar tras la reapertura parcial de la vía marítima (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

Según datos de la firma de análisis Kpler, el miércoles se registraron 70 cruces confirmados de buques, la cifra más alta desde que Irán cerró el estrecho el 1 de marzo. Al menos 56 buques de carga —incluyendo tanqueros con petróleo, gas y graneles secos como fertilizantes— transitaron ese día.

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El jueves, 15 buques de carga habían cruzado para el mediodía, por encima del promedio de 10 cruces diarios registrado entre el 1 de marzo y el 14 de junio, cuando Irán y EEUU firmaron un memorando de entendimiento para comenzar a negociar el fin de la guerra.

Por primera vez desde el cierre, el tráfico de graneleros alcanzó el miércoles su nivel de 2025, con 22 cruces, según el rastreador marítimo AXSMarine. Sin embargo, funcionarios y expertos advirtieron que el tráfico se mantiene en aproximadamente la mitad del nivel habitual en tiempos de paz.

Los buques que salen del Golfo utilizan múltiples rutas diferentes, lo que genera confusión y evidencia que la situación no se ha normalizado. “Irán continúa gestionando estrictamente las rutas del norte, emitiendo lo que hemos escuchado son permisos selectivos y acuerdos de paso escalonado”, señaló Richard Meade, editor jefe del diario marítimo Lloyd’s List.

Irán advierte contra cruces no autorizados

Un barco fue alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz
Un buque de carga resultó dañado por un "proyectil desconocido" en el estrecho de Ormuz este jueves, informó la agencia marítima británica UKMTO, sin reportar víctimas.

Pese a la recuperación del tráfico, Irán señaló que mantendrá su control sobre el estrecho. La Guardia Revolucionaria advirtió este jueves a los buques que deben atenerse a las rutas designadas por Teherán y rechazó las nuevas rutas marítimas no coordinadas con Irán como “inaceptables y peligrosas”.

La advertencia llegó después de que Omán anunciara corredores de navegación temporales a través del estrecho en coordinación con la agencia marítima de Naciones Unidas. Teherán fue categórico: los buques que no cumplan "serán interceptados“.

“Los buques no iraníes que dependan del corredor sur omaní bajo monitoreo de la Marina de EEUU no deberían confundir esto con ningún tipo de normalidad", advirtió Meade.

Un buque de carga en el estrecho resultó dañado este jueves por un “proyectil desconocido”, informó la agencia UKMTO del Reino Unido, sin reportar víctimas.

Operación de evacuación de marineros atrapados

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz vistas desde Omán. El petróleo volvió a niveles previos a la guerra tras el repunte del tráfico, pero Irán advirtió que actuará contra buques no autorizados (REUTERS/Stringer/Archivo)
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz vistas desde Omán. El petróleo volvió a niveles previos a la guerra tras el repunte del tráfico, pero Irán advirtió que actuará contra buques no autorizados (REUTERS/Stringer/Archivo)

En paralelo, un plan liderado por la ONU para evacuar a los aproximadamente 11.000 marineros que quedaron atrapados en el Golfo por el conflicto se puso en marcha el martes por la noche. Datos de la Organización Marítima Internacional indican que 57 buques con unos 1.100 tripulantes han transitado el estrecho desde el 23 de junio bajo el plan de evacuación.

La naviera Maersk confirmó que dos de sus buques salieron del Golfo entre el miércoles y el jueves, mientras que tres permanecen aún atrapados.

Buques europeos de desminado se dirigen a la región para retirar las minas que bloquean la navegación segura en el corredor principal del estrecho y ya cruzaron el mar Rojo, informó la Marina británica.

(Con información de Reuters y AFP)

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