Apple aumentó los precios de MacBooks, iPads y otros productos por la suba de costos: uno por uno, cuáles son los nuevos valores

El aumento de precios en productos de Apple responde a la crisis en el suministro de memoria y almacenamiento a nivel global

Un ajuste de precios en la lista de productos de Apple provocó un fuerte impacto en el sector tecnológico internacional. La compañía realizó una suba generalizada en MacBooks, iPads, HomePod y otros dispositivos como consecuencia del aumento de los costos de memoria y almacenamiento. El incremento, que en algunos modelos llega hasta un 20%, se conoció luego de que la tienda online de la empresa permaneciera inactiva durante unas horas para actualizar los valores. El iPhone quedó fuera de esta actualización y mantiene sus precios previos.

La decisión de modificar los valores de venta responde a un fenómeno sectorial sin precedentes. Apple justificó la medida al señalar que el mercado atraviesa una crisis en el abastecimiento de chips de memoria y almacenamiento. La demanda se disparó debido a la expansión de los centros de datos destinados a inteligencia artificial, lo cual generó un fuerte desbalance entre oferta y demanda. El CEO de la empresa, Tim Cook, explicó que el escenario resultó insostenible y que, tras intentar absorber los aumentos de los proveedores, la compañía tuvo que trasladar parte de esos costos a los consumidores.

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Las nuevas tarifas impactan en una amplia variedad de productos. A continuación, el detalle de los nuevos valores y sus precios anteriores::

HomePod mini : 129 dólares (antes 99 dólares)

HomePod : 349 dólares (antes 299 dólares)

Apple TV : 199 dólares (antes 129 dólares)

iPad : 449 dólares (antes 349 dólares)

iPad mini : 599 dólares (antes 499 dólares)

iPad Air : 749 dólares (antes 599 dólares)

iPad Pro : 1.199 dólares (antes 999 dólares)

MacBook Neo : 699 dólares (antes 599 dólares)

MacBook Air : 1.299 dólares (antes 1.099 dólares)

MacBook Pro : 1.999 dólares (antes 1.699 dólares)

iMac : 1.499 dólares (antes 1.299 dólares)

Mac mini (M4 Pro) : 1.599 dólares (antes 1.399 dólares)

Mac mini 256 GB : 799 dólares (200 dólares más que su precio anterior)

Mac Studio (M4 Max) : 2.499 dólares (antes 1.999 dólares)

Mac Studio (M3 Ultra) : 5.299 dólares (antes 3.999 dólares)

Vision Pro: 3.699 dólares (antes 3.499 dólares)

La media de los incrementos ronda los 247 dólares por dispositivo. El ajuste no afecta a la serie de teléfonos inteligentes, los relojes inteligentes, los auriculares ni a los accesorios como el Apple Pencil o el Studio Display, que, por el momento, mantienen su estructura de precios.

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En un comunicado oficial, Apple expresó: “Nunca vimos un aumento de los precios de los componentes de esta magnitud y velocidad”. La empresa aclaró que hasta ahora había logrado contener el traslado de los incrementos, pero admitió que llegó el momento de ajustarlos en varios productos. “Estamos trabajando incansablemente para encontrar soluciones”, indicó la compañía.

El sector de la electrónica de consumo enfrenta una situación inédita por los altos precios de los chips de memoria, en especial la memoria RAM. Analistas del sector consideran que el fenómeno responde a la proliferación de centros de datos de inteligencia artificial, que requieren grandes volúmenes de estos insumos. Esto provocó una reducción en la oferta para fabricantes de dispositivos, que ahora pagan mucho más por los componentes esenciales.

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El director ejecutivo de la empresa, Tim Cook, confirmó que los aumentos son inevitables. En una entrevista, Cook precisó que los proveedores de memoria y almacenamiento trasladaron fuertes subas y que la compañía hizo todo lo posible para amortiguar el impacto. “Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para mitigar los enormes incrementos que nos transfieren y tratamos de proteger a los clientes, pero la situación se volvió insostenible”, señaló Cook.

Durante la charla, Tim Cook describió la situación como una “inundación centenaria”, aludiendo a la magnitud del problema en la cadena de suministros. Dijo que jamás vio algo similar en más de cuatro décadas dentro de la industria. La crisis afecta tanto a los chips de memoria como a los de almacenamiento, aunque el mayor desafío se observa en la memoria RAM, por la demanda de nuevas funciones basadas en inteligencia artificial.

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La demanda de componentes para inteligencia artificial impulsa el encarecimiento de computadoras y tabletas en todo el sector tecnológico.(Reuters)

Entre las causas del encarecimiento, los especialistas destacan el papel de grandes fabricantes de chips como Samsung, SK Hynix y Micron, que priorizaron la provisión de componentes a empresas dedicadas a la inteligencia artificial, como Nvidia. Esto generó un cuello de botella que impactó en los precios de los dispositivos de consumo, obligando a empresas como Apple a ajustar sus valores.

El fenómeno repercute en todo el sector tecnológico. Otras compañías internacionales ya aplicaron subas similares en sus productos, como Samsung, Microsoft, Sony y Dell. Las consultoras anticipan que los competidores de Apple podrían verse obligados a aumentar aún más el precio de sus dispositivos para cubrir los costos, ya que la compañía de Cupertino cuenta con una estructura de abastecimiento más robusta que el promedio del mercado.

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El director de una consultora tecnológica, Ben Bajarin, explicó que el contexto de la memoria es complejo y que la situación continuará tensa en los próximos meses. Los contratos de suministro a largo plazo entre fabricantes de chips y empresas del rubro de inteligencia artificial generan un ambiente de escasez para los dispositivos de consumo masivo.

La presión sobre los precios de la memoria se intensificó en los primeros meses del año, cuando el valor de la RAM se duplicó y las proyecciones indican que seguirá creciendo. Según estimaciones de la industria, la memoria dinámica aumentó hasta un 98% en el primer trimestre de 2026 y podría incrementarse otro 60% en el segundo trimestre del mismo año.

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La reacción en los mercados bursátiles fue inmediata. Tras el anuncio de Apple, las acciones de la empresa cayeron cerca de un 5%, mientras que otras compañías del sector, como Dell, registraron descensos superiores al 8%. El efecto dominó también alcanzó a los fabricantes de computadoras personales y consolas de videojuegos, que enfrentan un escenario de ventas más complejo.

Tim Cook, director ejecutivo de Apple, afirmó que la empresa ya no puede absorber los aumentos de costos impuestos por los proveedores (Reuters)

En su declaración, Apple insistió en que no tiene previsto construir sus propias fábricas de memoria y almacenamiento. “No podemos hacer todo. Sabemos en qué somos expertos”, expresó Tim Cook. El ejecutivo detalló que la empresa optó por aumentar el uso de efectivo para asegurar el suministro de memoria, aunque no brindó detalles sobre cómo planea implementar esta estrategia.

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La vuelta al mercado del Mac mini con 256 GB también llamó la atención. Este modelo, que estuvo ausente de la línea durante un tiempo, reapareció con un precio de 799 dólares, 200 dólares por encima del valor anterior a su desaparición temporal.

El impacto de la suba de costos ya se refleja en la estrategia de los fabricantes de dispositivos electrónicos. Los analistas proyectan que otras marcas de computadoras y tabletas seguirán los pasos de Apple, ya sea por medio de incrementos directos en los valores de lista, recortes en los descuentos de modelos de entrada o una mayor concentración en productos de gama alta.

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El vicepresidente y analista principal de una firma de investigación de mercado, Dipanjan Chatterjee, consideró que la base de clientes de Apple absorberá el aumento sin mayores inconvenientes. David Naranjo, de otra consultora, anticipó que la tendencia llevará a otras marcas a modificar su política de precios y a ajustar su portafolio de productos.

Mientras tanto, el sector de dispositivos móviles y computadoras personales enfrenta una caída de ventas significativa. Las previsiones de la industria calculan que el mercado de smartphones sufrirá la mayor baja anual de su historia, cercana al 14%, y que el de PC disminuirá un 11,3% durante el año.

El nuevo contexto de precios también afecta a los usuarios fuera de Estados Unidos. En el Reino Unido, el MacBook Neo, la portátil más económica de la marca, subió de 599 a 699 libras en pocos meses. Además, el MacBook Neo en Estados Unidos perdió una ventaja de 100 dólares respecto a su principal competidor, el XPS 13 de Dell, lo que podría modificar la dinámica del segmento de laptops accesibles.