Ciencia

Cómo una dieta rica en azúcar activa el sistema inmune y frena la maduración, según un estudio

Una investigación realizada en modelos animales identificó que ciertas células ajustan el ritmo de desarrollo según el entorno nutricional, un hallazgo que revela un vínculo inesperado entre inmunidad, metabolismo y crecimiento

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una investigación difundida en bioRxiv indicó que ciertas variantes genéticas se asociaron con un retraso del desarrollo cuando las moscas fueron expuestas a dietas con alto contenido de azúcar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente en Drosophila melanogaster, conocida popularmente como “mosca de la fruta”, identificó que el consumo elevado de azúcar activa una respuesta inmunológica que retrasa el desarrollo larval al modular la producción de hormonas clave para el crecimiento. La investigación, publicada en la revista Current Biology y liderada por Sergio Juárez-Carreño y Marco Milán en el IRB Barcelona, aportó evidencia sobre cómo la dieta impacta la fisiología y la maduración en organismos modelo.

La elección de la mosca de la fruta como organismo modelo no es arbitraria. Alrededor del 60% de su genoma es homólogo al humano y aproximadamente el 75% de los genes asociados a enfermedades en personas tiene su contraparte en la mosca, según estimaciones del National Human Genome Research Institute citadas en una revisión publicada en PMC en 2025. Esa conservación genética, sumada a su ciclo de vida corto, su alta tasa reproductiva y la disponibilidad de herramientas de manipulación genética, convierte a esta especie en uno de los sistemas experimentales más utilizados para estudiar mecanismos biológicos con relevancia directa para la salud humana, entre ellos el metabolismo, el desarrollo y la respuesta inmune.

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Según informó Medical Xpress, el trabajo mostró que, ante una dieta con alto contenido de azúcar, ciertas células inmunitarias, los macrófagos, produjeron la molécula Dpp, homóloga a las proteínas humanas BMP2/4. Esa señal bioquímica actuó sobre la glándula encargada de sintetizar ecdisona, la hormona que desencadena la metamorfosis, y redujo de manera temporal su producción, lo que retrasó el paso de larva a pupa.

Los autores vincularon ese circuito de señalización con un mecanismo de ajuste fisiológico frente a cambios en la dieta: una respuesta del sistema inmune que, en este contexto, se asoció a la regulación del eje hormonal del desarrollo. El hallazgo describió un puente funcional entre inmunidad, metabolismo y maduración, con un foco específico en la comunicación entre células inmunitarias y tejidos endocrinos.

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Infografía con una doble hélice de ADN, moléculas, dos cubos de azúcar, dos relojes, iconos de cromosomas, relojes de arena, árboles y flechas.
Un estudio de la Royal Society of Chemistry analizó el rol de la fibra dietética, en particular el β-glucano, y describió que podría modular la preferencia por el azúcar en Drosophila mediante mecanismos que involucraron el eje intestino-cerebro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio se enmarcó en el uso de organismos modelo para observar, con precisión experimental, cómo variaciones nutricionales pueden traducirse en cambios medibles en tiempos de desarrollo y señales hormonales.

Un mecanismo de compensación ante el exceso de azúcar

De acuerdo con los autores, este mecanismo representó una función no descrita previamente para los macrófagos: la capacidad de ajustar la producción hormonal en respuesta al entorno nutricional. Bajo condiciones estándar, las larvas completaron la fase de desarrollo en cinco días, pero con una dieta rica en azúcar, el proceso pudo extenderse hasta siete días. Ese retraso del desarrollo actuó como una medida de compensación, al permitir que los organismos amortiguaran el impacto negativo de la dieta antes de llegar a la adultez.

En los experimentos, cuando los investigadores bloquearon la señal Dpp, las larvas acortaron el retraso, pero alcanzaron un tamaño menor. Ese resultado sugirió que la respuesta inmune no funcionó solo como un freno, sino como un mecanismo que compró tiempo para sostener el estado fisiológico antes del cambio de fase. En otras palabras, la activación de esta vía inmune-hormonal se asoció a un equilibrio entre velocidad de maduración y condición corporal.

Según el equipo del IRB Barcelona, la respuesta inmunológica no solo protegió frente a infecciones, sino que también ajustó el ritmo del desarrollo cuando las condiciones nutricionales fueron desfavorables. El trabajo describió así un circuito en el que señales provenientes de células del sistema inmune incidieron sobre la producción de ecdisona, la hormona que desencadena la metamorfosis, y modificaron el calendario de transición entre etapas.

El azúcar y la genética: efectos en el desarrollo y la preferencia alimentaria

Fotografía macro de larvas de Drosophila melanogaster sobre un sustrato granular amarillo y un sustrato cristalino blanco.
En conjunto, estos estudios reforzaron la idea de que el entorno nutricional y la información genética influyen sobre el desarrollo y la salud metabólica en organismos modelo como Drosophila melanogaste - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros trabajos recientes complementan estos hallazgos sobre la relación entre azúcar, genética y desarrollo en moscas de la fruta. Una investigación preprint publicada en bioRxiv, es decir que aún no cuenta con validación de pares, demostró que el tiempo de desarrollo en Drosophila es un rasgo altamente sensible a la cantidad de azúcar en la dieta y depende de factores genéticos.

Los resultados muestran que ciertas variantes genéticas retrasan el desarrollo bajo dietas ricas en azúcar y que este efecto varía según el linaje, lo que revela una arquitectura genética compleja detrás de la respuesta metabólica y del crecimiento.

Por otra parte, un estudio de la Royal Society of Chemistry analizó cómo la fibra dietética, en particular el β-glucano, puede modular la preferencia por el azúcar en Drosophila a través de mecanismos que involucran el eje intestino-cerebro. La intervención con fibra redujo la atracción por el azúcar y modificó parámetros metabólicos, lo que sugiere conexiones entre dieta, comportamiento alimentario y metabolismo incluso en organismos simples.

Estos estudios refuerzan la idea de que tanto el entorno nutricional como la información genética influyen sobre el desarrollo y la salud metabólica en organismos modelo como Drosophila melanogaster. La interacción entre genética, dieta y sistema inmune permite observar cómo pequeños cambios en el ambiente o en el material hereditario pueden desencadenar respuestas fisiológicas complejas.

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