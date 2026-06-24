Realizan el primer implante en Buenos Aires de una válvula para pacientes nacidos con problemas cardíacos

El implante de la válvula Harmony se realizó por vía percutánea, mediante cateterismo (Hospital Austral)

El primer implante en Buenos Aires de la válvula pulmonar Harmony abrió una nueva opción para pacientes con cardiopatías congénitas complejas, con un procedimiento por vía percutánea que evita reabrir el tórax y reemplaza la cirugía a corazón abierto. Mínimamente invasivo, el procedimiento se realiza por cateterismo y permite que la mayoría de los pacientes —en general, de más de 14 años— puedan volver caminando a sus casas al día siguiente de la operación. La importancia radica en que cada vez más jóvenes operados en la infancia necesitan nuevas intervenciones en la adultez, y esta tecnología permite resolverlo sin reabrir el tórax y con mejor calidad de vida.

El primer implante en Buenos Aires de la válvula pulmonar Harmony introdujo una alternativa menos invasiva para pacientes con cardiopatías congénitas complejas.

Este procedimiento, realizado en el Hospital Universitario Austral a través de un cateterismo por vía percutánea, evita la necesidad de reabrir el tórax y reemplaza la cirugía a corazón abierto, que hasta ahora era la principal opción para estos casos.

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El diseño autoexpandible de la válvula pulmonar Harmony, con forma de reloj de arena, amplía las posibilidades de tratamiento en anatomías complejas (Hospital Austral)

La técnica minimiza el impacto sobre el organismo y permite que un 85% de los pacientes —habitualmente adolescentes o adultos jóvenes mayores de 14 años— reciban el alta y regresen caminando a sus hogares al día siguiente de la intervención.

El valor de esta innovación aplicada en el Hospital Universitario Austral se evidencia ante el crecimiento de la población de jóvenes operados durante la infancia que, llegada la adultez, requieren nuevas intervenciones cardíacas. La adopción de esta tecnología posibilita resolver esos cuadros sin recurrir a cirugías convencionales y contribuye a mejorar la calidad de vida a largo plazo.

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Una válvula para anatomías complejas

El cardiólogo intervencionista Marcelo Rivarola, responsable del Servicio de Hemodinamia y especialista en cardiopatías congénitas, destacó que la incorporación de la válvula Harmony suma una opción relevante al arsenal terapéutico actual.

El 85% de los pacientes recibe el alta al día siguiente del implante de válvula pulmonar Harmony y puede retomar su rutina con rapidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Harmony se incorpora como una alternativa más dentro de las válvulas que ya veníamos utilizando. Contar con distintas plataformas nos permite seleccionar la prótesis más adecuada para la anatomía específica de cada caso”, explicó.

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Según el especialista, la clave de esta tecnología radica en su capacidad de adaptarse a la gran diversidad anatómica que presentan los pacientes operados por cardiopatías congénitas.

Tras una cirugía inicial, cada corazón puede desarrollar particularidades y estructuras irregulares, lo que obliga a personalizar la elección de la prótesis para asegurar un resultado efectivo y seguro.

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El Hospital Universitario Austral transmitirá en vivo un implante de válvula pulmonar para el Pediatric & Adult Interventional Cardiac Symposium en San Diego, California (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dispositivo, desarrollado por Medtronic y aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), se diseñó para ofrecer una solución en casos donde el tracto de salida del ventrículo derecho es especialmente ancho o ha sufrido dilataciones tras sucesivas intervenciones.

Su estructura autoexpandible, con una forma semejante a un reloj de arena, permite un anclaje firme y estable, incluso en anatomías complejas que resultan desafiantes para otras válvulas. Esta innovación amplía las posibilidades de tratamiento por vía percutánea y facilita el abordaje de cuadros que hasta ahora requerían cirugía abierta.

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Recuperación rápida y planificación a futuro

La recuperación acelerada es uno de los principales beneficios observados tras la utilización de la válvula Harmony. “El 85% de nuestros pacientes se va de alta caminando por sus propios medios al día siguiente”, afirma Rivarola sobre una característica que acorta la estancia hospitalaria y reduce el impacto del tratamiento sobre la vida cotidiana. En muchos casos, la pronta recuperación permite que adolescentes y adultos jóvenes retomen rápidamente sus actividades habituales, lo que representa una mejora significativa respecto de las cirugías tradicionales.

Cada vez más jóvenes operados en la infancia necesitan nuevas intervenciones en la adultez, y esta tecnología permite resolverlo sin reabrir el tórax y con mejor calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El implante utiliza una prótesis biológica fabricada con tejido porcino, lo que aporta ventajas adicionales en términos de manejo clínico. A diferencia de las válvulas mecánicas, este tipo de dispositivo evita la necesidad de anticoagulación crónica o de por vida, disminuyendo así los riesgos y las limitaciones asociadas a los tratamientos anticoagulantes. Esta diferencia resulta especialmente relevante para personas jóvenes, que aspiran a mantener su calidad de vida sin condicionamientos a largo plazo.

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Además, el diseño de la válvula contempla la posibilidad de futuros reemplazos. Dado que el grupo de pacientes que requiere este tipo de intervenciones suele estar formado por jóvenes, cada decisión terapéutica debe proyectarse a varias décadas. Si con el paso del tiempo la prótesis llegara a desgastarse, el sistema permite la colocación de una nueva válvula dentro de la anterior, utilizando la misma vía mínimamente invasiva y evitando una nueva cirugía abierta.

El contexto del hospital y la proyección internacional

El Hospital Universitario Austral dispone de un área especializada y un equipo multidisciplinario dedicados exclusivamente al seguimiento integral de pacientes con cardiopatías congénitas desde la niñez hasta la adultez. Esta estructura, poco frecuente en el país, permite ofrecer acompañamiento continuo y un abordaje personalizado para cada caso, desde el diagnóstico inicial hasta las intervenciones que puedan requerirse en etapas posteriores de la vida.

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La experiencia y el trabajo desarrollado por el equipo tendrán alcance internacional el próximo 31 de agosto, cuando el hospital realizará la transmisión en vivo de un implante de válvula pulmonar Harmony en el marco del Pediatric & Adult Interventional Cardiac Symposium (PICS), un encuentro científico que reúne a referentes mundiales en intervencionismo cardíaco y que este año se celebrará en San Diego, California.

La intervención estará encabezada por Rivarola, quien además de liderar el programa de implantes en Buenos Aires, participa activamente en la formación y capacitación de especialistas de diferentes países de Latinoamérica.

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La llegada de esta nueva tecnología se integra a una estrategia médica que apunta a adaptar cada tratamiento tanto a la anatomía individual como al recorrido clínico de cada paciente, alineándose con los principios de la medicina personalizada y la actualización constante de los métodos terapéuticos.