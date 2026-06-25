Deportes

Boca Juniors se mueve en el mercado: anunció a su primer refuerzo y suena un delantero uruguayo que disputa el Mundial

El lateral Leandro Lozano firmó contrato y fue presentado por el club. Mientras tanto, un atacante de la Celeste aparece como posible incorporación para reforzar la ofensiva xeneize

Guardar
Google icon
Leandro Lozano Boca

El nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena tiene su primer refuerzo: Boca Juniors anunció este jueves la incorporación del lateral uruguayo Leandro Lozano, procedente de Argentinos Juniors.

Además, el mercado de pases xeneize podría tener más novedades en los próximos días, ya que comenzó a circular la versión de que el club evalúa la llegada de un delantero de la selección uruguaya que está disputando el Mundial de 2026.

PUBLICIDAD

La transferencia de Lozano se concretó por 3,5 millones de dólares limpios por el 100% de su ficha. El defensor, de 27 años y nacido en Montevideo, firmó contrato hasta diciembre de 2030.

Si bien las negociaciones terminaron de cerrarse el fin de semana pasado y el jugador completó la revisión médica el lunes, recién pudo sumarse a los entrenamientos tras un par de días de demora por cuestiones administrativas que faltaban resolver entre Boca y el club de La Paternal.

PUBLICIDAD

La incorporación de Lozano responde a una necesidad prioritaria señalada por el cuerpo técnico. Tras la decisión de Arruabarrena de separar del plantel a Juan Barinaga y Marcelo Weigandt, el único lateral derecho disponible era el juvenil Dylan Gorosito, por lo que el refuerzo en ese sector se volvió urgente.

Vasco Arruabarrena Boca captura
Arruabarrena impulsa una renovación profunda en su segundo ciclo en Boca

Lozano, quien disputó 17 partidos en la primera mitad del año entre campeonato local y copas, llega tras consolidarse en el Bicho y se suma a un plantel que atraviesa una etapa de recambio.

El Vasco, quien inició su segundo ciclo en el club el pasado 12 de junio, impulsa una renovación profunda que también incluyó las salidas de referentes como Edinson Cavani y Ander Herrera.

Arruabarrena también decidió no contar en su proyecto con Lucas Janson y Agustín Martegani, quienes se entrenan de forma diferenciada junto a Barinaga y Weigandt mientras definen su futuro. A todos ellos, además, se suma la desvinculación de Nicolás Orsini, mientras que Juan Ramírez negocia su salida.

Con el primer refuerzo abrochado, Juan Román Riquelme ahora apunta buscar variantes en otros puestos. En ese contexto, en las últimas horas surgió el nombre de un delantero para ocupar el lugar que deja Cavani. Se trata de otro atacante uruguayo: Rodrigo Aguirre, quien actualmente está disputando el Mundial con la selección de su país.

Aguirre fue convocado por Marcelo Bielsa para disputar el Mundial (REUTERS/Amanda Perobelli)
Aguirre fue convocado por Marcelo Bielsa para disputar el Mundial (REUTERS/Amanda Perobelli)

Según aseguró el periodista uruguayo Sebastián Giovanelli, en el programa El Espectador Deportes, el club de la Ribera tiene encaminada la llegada del centrodelantero charrúa.

Aguirre tiene 31 años y milita en Tigres de México. En lo que va del año, registró 5 goles en 23 partidos. Sus primeros pasos fueron en Liverpool. Debutó en 2011 y, tras tres años, fue vendido al fútbol italiano.

Su carrera en el extranjero es larga. En el Calcio vistió las camisetas de Udinese, Empoli y Perugia. Pasó por el Lugano de Suiza antes de regresar a Uruguay para defender los colores de Nacional, aunque en el Tricolor estuvo solo una temporada.

De allí se marchó al Botafogo de Brasil y luego a la Liga de Quito, antes de recalar en México, donde jugó en Necaxa, Monterrey y América hasta desembarcar en Tigres.

Aguirre juega en Tigres de México (REUTERS/Cristian De Marchena)
Aguirre juega en Tigres de México (REUTERS/Cristian De Marchena)

Con la Celeste, Aguirre jugó en la Sub-17 y Sub-20, y debutó en la mayor el 15 de noviembre de 2024. Su estreno no pudo ser mejor, ya que fue titular y marcó un gol en la victoria 3-2 frente a Colombia por las Eliminatorias sudamericanas.

Bielsa lo convocó para el Mundial, donde tuvo algunos minutos en el empate ante Arabia Saudita.

Temas Relacionados

Boca JuniorsLeandro LozanoRodrigo Aguirredeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: el partido empezó con dos goles en el inicio

La Tri necesita imponerse ante el conjunto europeo en Nueva Jersey para soñar con un boleto a los 16avos de final

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: el partido empezó con dos goles en el inicio

Los cambios que ensayó Scaloni en el entrenamiento de Argentina para enfrentar a Jordania: el posible equipo

El entrenador evalúa darle descanso a la mayoría de los titulares para afrontar el último partido del grupo el próximo sábado en Dallas

Los cambios que ensayó Scaloni en el entrenamiento de Argentina para enfrentar a Jordania: el posible equipo

Una de las figuras de España le abrió las puertas del Barcelona a Julián Álvarez: “Es un jugador que me encanta”

Desde la concentración de La Roja en el Mundial 2026, Pedri sostuvo que el ex delantero de River es “uno de los mejores”. Además, elogió a la generación campeona de 2010 y analizó el partido ante Uruguay, rival que necesita ganar para seguir con vida en el Grupo H

Una de las figuras de España le abrió las puertas del Barcelona a Julián Álvarez: “Es un jugador que me encanta”

Messi se buscó en un paquete de figuritas: la frase en tercera persona que hizo furor en las redes

El capitán argentino protagonizó una escena distendida tras la victoria frente a Austria, cuando aceptó participar de un desafío y sorprendió con una respuesta espontánea que disparó las risas

Messi se buscó en un paquete de figuritas: la frase en tercera persona que hizo furor en las redes

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El conjunto guaraní buscará imponerse ante los oceánicos para acceder a los 16avos de final

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

DEPORTES

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: el partido empezó con dos goles en el inicio

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: el partido empezó con dos goles en el inicio

Los cambios que ensayó Scaloni en el entrenamiento de Argentina para enfrentar a Jordania: el posible equipo

Una de las figuras de España le abrió las puertas del Barcelona a Julián Álvarez: “Es un jugador que me encanta”

Messi se buscó en un paquete de figuritas: la frase en tercera persona que hizo furor en las redes

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

El mensaje de Gloria Carrá luego de la denuncia de Cecilia Ce: “Me solidarizo con las mujeres que atravesamos situaciones de violencia”

El mensaje de Gloria Carrá luego de la denuncia de Cecilia Ce: “Me solidarizo con las mujeres que atravesamos situaciones de violencia”

Ekaterina Ojeda, de desconocida a aliada de Wanda Nara en medio del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi

El mensaje de Luisana Lopilato para su hijo Noah tras un logro escolar clave: “Siempre voy a estar a tu lado”

El romántico mensaje de Ángela Torres a su novio Marcos Giles por su cumpleaños: “Te merecés el cielo y más”

Fernando Marín y el Mundial 78 desde adentro: futbol, dictadura y periodismo en la primera estrella de la Selección

INFOBAE AMÉRICA

El TSE fija para el 29 de diciembre de 2026 el cierre del registro electoral en El Salvador

El TSE fija para el 29 de diciembre de 2026 el cierre del registro electoral en El Salvador

39 segundos de terror: Dos dominicanos se encuentran desaparecidos tras los potentes terremotos en Venezuela

En plena ola de calor en Europa, hay museos que se ofrecen como “refugio”, otros cierran y algunos cambian sus horarios

Costa Rica confirma gripe aviar en un ave silvestre en Puntarenas

La Superintentencia de Administración Tributaria atendió a 15,362 contribuyentes guatemaltecos con jornadas móviles entre enero y mayo de 2026