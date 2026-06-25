Boca Juniors se mueve en el mercado: anunció a su primer refuerzo y suena un delantero uruguayo que disputa el Mundial

El nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena tiene su primer refuerzo: Boca Juniors anunció este jueves la incorporación del lateral uruguayo Leandro Lozano, procedente de Argentinos Juniors.

Además, el mercado de pases xeneize podría tener más novedades en los próximos días, ya que comenzó a circular la versión de que el club evalúa la llegada de un delantero de la selección uruguaya que está disputando el Mundial de 2026.

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La transferencia de Lozano se concretó por 3,5 millones de dólares limpios por el 100% de su ficha. El defensor, de 27 años y nacido en Montevideo, firmó contrato hasta diciembre de 2030.

Si bien las negociaciones terminaron de cerrarse el fin de semana pasado y el jugador completó la revisión médica el lunes, recién pudo sumarse a los entrenamientos tras un par de días de demora por cuestiones administrativas que faltaban resolver entre Boca y el club de La Paternal.

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La incorporación de Lozano responde a una necesidad prioritaria señalada por el cuerpo técnico. Tras la decisión de Arruabarrena de separar del plantel a Juan Barinaga y Marcelo Weigandt, el único lateral derecho disponible era el juvenil Dylan Gorosito, por lo que el refuerzo en ese sector se volvió urgente.

Arruabarrena impulsa una renovación profunda en su segundo ciclo en Boca

Lozano, quien disputó 17 partidos en la primera mitad del año entre campeonato local y copas, llega tras consolidarse en el Bicho y se suma a un plantel que atraviesa una etapa de recambio.

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El Vasco, quien inició su segundo ciclo en el club el pasado 12 de junio, impulsa una renovación profunda que también incluyó las salidas de referentes como Edinson Cavani y Ander Herrera.

Arruabarrena también decidió no contar en su proyecto con Lucas Janson y Agustín Martegani, quienes se entrenan de forma diferenciada junto a Barinaga y Weigandt mientras definen su futuro. A todos ellos, además, se suma la desvinculación de Nicolás Orsini, mientras que Juan Ramírez negocia su salida.

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Con el primer refuerzo abrochado, Juan Román Riquelme ahora apunta buscar variantes en otros puestos. En ese contexto, en las últimas horas surgió el nombre de un delantero para ocupar el lugar que deja Cavani. Se trata de otro atacante uruguayo: Rodrigo Aguirre, quien actualmente está disputando el Mundial con la selección de su país.

Aguirre fue convocado por Marcelo Bielsa para disputar el Mundial (REUTERS/Amanda Perobelli)

Según aseguró el periodista uruguayo Sebastián Giovanelli, en el programa El Espectador Deportes, el club de la Ribera tiene encaminada la llegada del centrodelantero charrúa.

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Aguirre tiene 31 años y milita en Tigres de México. En lo que va del año, registró 5 goles en 23 partidos. Sus primeros pasos fueron en Liverpool. Debutó en 2011 y, tras tres años, fue vendido al fútbol italiano.

Su carrera en el extranjero es larga. En el Calcio vistió las camisetas de Udinese, Empoli y Perugia. Pasó por el Lugano de Suiza antes de regresar a Uruguay para defender los colores de Nacional, aunque en el Tricolor estuvo solo una temporada.

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De allí se marchó al Botafogo de Brasil y luego a la Liga de Quito, antes de recalar en México, donde jugó en Necaxa, Monterrey y América hasta desembarcar en Tigres.

Aguirre juega en Tigres de México (REUTERS/Cristian De Marchena)

Con la Celeste, Aguirre jugó en la Sub-17 y Sub-20, y debutó en la mayor el 15 de noviembre de 2024. Su estreno no pudo ser mejor, ya que fue titular y marcó un gol en la victoria 3-2 frente a Colombia por las Eliminatorias sudamericanas.

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Bielsa lo convocó para el Mundial, donde tuvo algunos minutos en el empate ante Arabia Saudita.