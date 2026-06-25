Ciencia

Por qué el cerebro recuerda de forma diferente las experiencias visuales de las auditivas

Un estudio comparó cómo se reconstruyen recuerdos formados por la vista y por el oído, y encontró señales cerebrales distintas al momento de evocar escenas y sonidos, un resultado que abre preguntas sobre aprendizaje, atención y cambios con la edad

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Cabeza humana translúcida de perfil con cerebro visible. Imágenes de paisajes, rostros y objetos ingresan por la izquierda, ondas sonoras por la derecha.
Un estudio del Baycrest Centre for Geriatric Care concluyó que la memoria visual conserva más detalles perceptivos que la memoria auditiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria visual y la memoria auditiva no reconstruyen los recuerdos del mismo modo, de acuerdo con el Baycrest Centre for Geriatric Care y una investigación publicada recientemente en The Journal of Neuroscience. El trabajo concluyó que ambos tipos de memoria “reactivan” patrones de la experiencia original, pero la visual conserva más detalle perceptivo (formas, colores, rasgos), mientras la auditiva se apoya más en el sentido general de lo vivido.

El cerebro puede “volver a encender” parte de lo vivido al recordar, pero no recupera lo mismo si el recuerdo se formó por la vista o por el oído. Según el estudio, al evocar una escena vista suelen aparecer más detalles concretos; en cambio, al recordar algo escuchado predomina la idea general. Por ejemplo, un video puede traer de vuelta la imagen de un rostro u objeto, mientras un audio suele dejar más claro de qué se trataba (la idea principal) que cómo sonaba exactamente (la voz o los ruidos de fondo).

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La investigación se enfocó en la memoria episódica, es decir, la memoria de eventos personales situados en un momento y un contexto (como una conversación, una clase o un recorrido por un lugar). Según los autores, se trata de uno de los primeros trabajos en comparar de manera directa, a nivel neuronal, cómo el cerebro reconstruye recuerdos visuales y auditivos. La investigación se realizó en el Rotman Research Institute de Baycrest.

Infografía con cerebro, ojo, oído, ondas de sonido, burbujas de diálogo, cámara, micrófono, estudiante, libros, reloj, rompecabezas, texto.
La investigación publicada en The Journal of Neuroscience mostró que el cerebro reconstruye recuerdos visuales y auditivos con patrones distintos de reactivación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Lei Zhang, investigador posdoctoral del Rotman Research Institute y autor principal, señaló en declaraciones difundidas por Baycrest Centre for Geriatric Care que desde hace años se sospechaba que recordamos distinto lo que vemos y lo que oímos, pero que este estudio está entre los primeros en mostrar los mecanismos cerebrales que explicarían esa diferencia.

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Zhang añadió que los resultados abren una vía para entender cómo funciona la memoria y cómo podría apoyarse mejor según el contexto, desde el aprendizaje hasta el envejecimiento.

Cómo se estudió la reconstrucción de recuerdos

Los investigadores utilizaron resonancia magnética funcional (una técnica que permite observar qué zonas del cerebro se activan durante una tarea) y análisis de patrones multivoxel (un método que detecta “huellas” de actividad distribuidas en muchas pequeñas regiones, en lugar de mirar solo un punto aislado). Con esas herramientas observaron cómo 25 adultos jóvenes aprendían y luego recordaban paisajes sonoros y clips de video naturalistas. La muestra incluyó 12 hombres y 13 mujeres.

A los participantes les presentaron clips breves de audio y video organizados en pares, de modo que uno pudiera funcionar después como pista para evocar el otro. Durante la prueba de memoria, los investigadores mostraban el clip “señal” y pedían reconstruir mentalmente su pareja. Es decir, como si una imagen sirviera de llave para abrir un recuerdo auditivo, o un sonido ayudara a traer de vuelta una escena visual.

Cerebro translúcido y luminoso en el espacio rodeado de fotos antiguas y bloques digitales conectados por luz, sobre un fondo de estrellas.
El trabajo se centró en la memoria episódica para comparar cómo el cerebro recupera eventos personales recordados por la vista y por el oído (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras cada ensayo, los participantes evaluaban cuán vívido había sido el recuerdo. Luego, el equipo comparó la actividad cerebral registrada durante el aprendizaje y durante la recuperación para examinar cómo se forman y se reconstruyen ambos tipos de memoria.

El análisis mostró que los recuerdos visuales y auditivos reactivaron patrones finos de activación ligados a eventos concretos en la corteza de asociación cuando los participantes evocaban experiencias previas. Esa reactivación fue más intensa cuando la persona describía un recuerdo más vívido, lo que sugiere una conexión entre la “fuerza” del recuerdo y el grado en que el cerebro vuelve a reproducir la experiencia.

Qué diferencias detectaron en el cerebro

Aunque ambos tipos de memoria compartieron el mecanismo de reactivación, la intensidad y el tipo de información recuperada no fueron iguales en todos los sistemas sensoriales. Los recuerdos visuales mantuvieron un vínculo más estrecho con información perceptiva detallada, como si el cerebro intentara recuperar “pixeles” de la experiencia original.

Los episodios auditivos, en cambio, mostraron una dependencia mayor de huellas transformadas internamente una vez retiradas las trazas de codificación. En términos prácticos, esto apunta a una reconstrucción más apoyada en el resumen del episodio que en sus rasgos sensoriales exactos. Es como recordar el argumento de una historia sin poder reproducir con precisión la voz o cada sonido del entorno.

Grupo de médicos en batas blancas discutiendo frente a una pantalla grande que muestra tres resonancias magnéticas cerebrales con áreas resaltadas en azul, naranja y rojo.
El equipo del Rotman Research Institute estudió a 25 adultos jóvenes con resonancia magnética funcional y análisis de patrones multivoxel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también vinculó la reactivación sensorial con el hipocampo posterior, asociado al detalle. A su vez, las representaciones internas reconstruidas se correlacionaron con el hipocampo anterior, relacionado con el significado general.

Los datos añadieron otra diferencia entre modalidades: las áreas temporales de la voz conservaron información de nivel general, como la distinción entre humano y no humano, mientras las representaciones fusiformes de rostros se degradaron.

Según el estudio, el cerebro usa un sistema de memoria compartido para vista y oído, pero distribuye de forma distinta el peso de los mecanismos de recuperación según la experiencia sensorial. En la memoria auditiva, los participantes tendieron a privilegiar el significado general por encima de los detalles perceptivos.

Qué implicaciones tiene para aprendizaje y envejecimiento

Para el Baycrest Centre for Geriatric Care, los hallazgos aportan una base para estudiar con mayor precisión cómo cambia la memoria en distintas etapas de la vida y en distintos contextos. El trabajo también sugiere posibles aplicaciones futuras en aprendizaje y rehabilitación.

El doctor Claude Alain, científico sénior del Rotman Research Institute, afirmó que estos resultados podrían ayudar con el tiempo a entender mejor cómo cambia la memoria con el envejecimiento, cómo aprende la gente de la manera más eficaz y cómo adaptar estrategias de rehabilitación para personas con deterioro de memoria.

Cerebro humano central. Izquierda: neurona, círculos con rostro de mujer, montañas, cámara, libros. Derecha: ondas, nota musical, burbujas de diálogo con sonido, micrófono.
Los recuerdos visuales mantuvieron un vínculo más estrecho con rasgos como formas, colores y rostros, mientras la memoria auditiva privilegió el significado general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio no presenta esa aplicación como una conclusión inmediata, sino como una línea posible de investigación basada en mecanismos observados en el cerebro. Ese matiz es relevante porque el trabajo describe patrones neuronales de recuperación, no intervenciones clínicas ya probadas.

La investigación, publicada recientemente en The Journal of Neuroscience, deja además una pregunta abierta sobre el rendimiento de la memoria auditiva a plazos más largos. Según Baycrest Centre for Geriatric Care, el mayor peso del significado general en lo que oímos podría ofrecer una ventaja para conservar ciertos recuerdos con el paso del tiempo.

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