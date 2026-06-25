Crimen y Justicia

Asaltaron a un chofer de aplicación, lo ataron con un cable y le robaron el auto: el descuido que permitió identificarlos

La víctima, de 51 años, fue reducida por dos falsos pasajeros que escaparon en su vehículo, pero chocaron a pocas cuadras y huyeron. Una cámara registró la secuencia posterior al robo

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El momento en que el chofer sale del auto con los brazos en alto y los delincuentes escapan

Con los brazos en alto y todavía conmocionado, un chofer de aplicación descendió de su Citroën C4 en una calle de la localidad bonaerense de San Fernando, segundos después de que dos delincuentes lo asaltaran, chocaran el auto que le acababan de robar y escaparan a pie.

La escena, que ahora encabeza esta nota, quedó registrada por una cámara de seguridad. Según explicaron fuentes policiales a Infobae, el conductor levantó las manos para dejar en claro que él era la víctima del asalto.

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La violenta secuencia comenzó minutos antes en Virreyes cuando dos falsos pasajeros lo habían reducido, golpeado y atado con el cable cargador de un teléfono celular para robarle el vehículo. La investigación terminó resolviéndose gracias a un error de los delincuentes.

Asaltaron a un chofer de aplicación, lo ataron con un cable y le robaron el auto: la pista que permitió identificar a los sospechosos
Con los brazos en alto y todavía conmocionado, un chofer de aplicación descendió de su Citroën C4

El hecho ocurrió el pasado 1° de junio, cuando J.L.M., de 51 años, trabajaba a bordo de su Citroën C4 realizando viajes solicitados mediante la aplicación. Según la investigación, el conductor levantó a dos pasajeros en la esquina de Chacabuco y French, en Virreyes, quienes pidieron ser trasladados hasta el Hospital de Boulogne.

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Al llegar al destino, los hombres le solicitaron avanzar unas cuadras más. Cuando el vehículo se encontraba en la intersección de Yerbal y Pasaje del Jardín, uno de ellos le apoyó un objeto metálico en la nuca mientras el otro comenzó a golpearlo y amenazarlo.

Robo chofer de App
Los dos delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros: ambos contaban con antecedentes

Los asaltantes le robaron sus pertenencias, lo pasaron al asiento del acompañante y lo maniataron con el cable cargador de un teléfono celular. Luego escaparon en el Citroën con la víctima todavía reducida en el interior. La fuga duró apenas unas cuadras: tras chocar el vehículo, abandonaron el lugar a pie y dejaron al conductor dentro del auto.

Durante esa huida, además, cometieron un error: uno de ellos olvidó su teléfono celular en el asiento trasero del auto. Ese elemento se convirtió en la principal pista para los investigadores de la DDI San Isidro.

Robo chofer de App
Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron las prendas de vestir que ambos utilizaron durante el asalto

A partir del análisis del dispositivo, lograron identificar a los presuntos autores y establecer que frecuentaban el barrio de emergencia Villa Hall, en el partido de San Fernando.

Este jueves se realizó un allanamiento en ese asentamiento y fue detenido Jeremías Daniel Dorado, de 35 años. El segundo sospechoso, Lucas Nicolás Valenzuela, de 25, ya se encontraba alojado en la Comisaría Tigre 6ª por otra causa de robo agravado con arma de fuego, por lo que fue notificado de la nueva imputación.

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El allanamiento que permitió detener a uno de los dos sospechosos

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron las prendas de vestir que, según la pesquisa, ambos utilizaron durante el asalto.

De acuerdo con fuentes policiales, Dorado registra antecedentes por tentativa de homicidio, mientras que Valenzuela ya había sido investigado por robo agravado por efracción y robo agravado por el uso de armas. Ambos quedaron a disposición de la UFI de Boulogne, que los investiga por los delitos de robo agravado y privación ilegal de la libertad.

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