El cambio radical que impulsan para el Mundial de Clubes 2029: el “guiño” a los europeos

Europa se ilusiona con un incremento de lugares para tener más participantes (Crédito: Reuters/Hannah Mckay)

El Mundial de Clubes 2029 promete ser una cita atrapante en el calendario después de lo que significó la primera edición con Chelsea como primer campeón de la competencia desarrollada en los Estados Unidos. Hasta el momento, no se conoce la sede que albergará la segunda edición, pero el formato ofrecería una modificación sustancial con el aumento de 32 a 48 participantes. Este cambio repetiría lo que sucede con la Copa del Mundo de selecciones con ese mismo incremento de clasificados.

La información aportada por el periódico The Guardian se centra en el acuerdo logrado por la FIFA para la organización del próximo Mundial de Clubes con European Football Clubs (EFC), un grupo de presión que tiene como su principal dirigente a Nasser al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain (PSG), y agrupa a más de 700 clubes europeos, entre ellos Real Madrid.

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La fuente citada afirmó la probabilidad de que esta alianza “acelere los planes para ampliar la competición a 48 clubes cuando se celebre de nuevo en 2029”. Detallaron que el principal argumento del EFC para aumentar el número de participantes de Europa se debe a que esto “incrementaría el valor comercial del Mundial de Clubes, tras las dificultades que ha tenido la FIFA para vender los derechos televisivos del torneo”.

Vale destacar que ese continente estuvo representado por 12 clubes (Porto, PSG, Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Benfica, Chelsea -campeón-, Inter, Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus, Real Madrid y RB Salzburg), pero contó con ausentes de relieve internacional porque Liverpool, Barcelona y Napoli se quedaron afuera siendo campeones de Liga en Inglaterra, España e Italia, respectivamente. Esto se debió a que la clasificación radicó en los cuatro ganadores anteriores de la Liga de Campeones y los ocho clubes con el coeficiente UEFA más alto. Además, se limitó la distribución de las plazas a dos cupos por país.

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Chelsea levantó el trofeo en compañía del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (Crédito: Reuters/Jeenah Moon)

“Se entiende que el EFC quiere que se elimine ese límite, lo que tendría implicaciones para los clubes ingleses porque Arsenal, Liverpool y Manchester City están todos entre los ocho primeros del coeficiente de la UEFA”, escribió el periodista Matt Hughes en el matutino inglés.

El acercamiento entre las dos partes para crear una empresa conjunta radica en que la FIFA quedó “impresionada” con el trabajo comercial del EFC en nombre de la UEFA, ya que se han aumentado los derechos de medios y patrocinio en la Champions League y otras competencias en un 25 por ciento durante el próximo ciclo de cuatro años, a iniciar en 2027. Incluso, EFC ya tiene una organización con la máxima entidad europea llamada UC3, encargada de gestionar los certámenes de clubes de esa región: “Es probable que con el tiempo su acuerdo con la FIFA funcione de manera similar”.

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A los 12 lugares entregados a Europa, le siguieron 6 a Sudamérica, 4 a África, Asia y Concacaf, 1 a Oceanía y Estados Unidos como país anfitrión, que fue entregado al Inter Miami de Lionel Messi por ser campeón de la MLS Supporters’ Shield al conjunto con más puntos ganados en la Temporada Regular de 2024.

La competencia se la llevó el Chelsea de Enzo Fernández con una deslumbrante goleada 3-0 a París Saint-Germain en el MetLife de Nueva York-Nueva Jersey, el mismo escenario de la final del mundo a nivel selecciones del próximo 19 de julio. Los Blues embolsaron un monto cercano a 84 millones de libras esterlinas (USD 110 millones), una cifra muy suculenta que podría atraer a otros equipos para alcanzar la gloria a nivel internacional.

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