Artistas e influencers impulsan campañas de ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos en Venezuela

La tragedia sísmica desató una ola de solidaridad en redes sociales y el anuncio de aportes económicos para asistir a los damnificados (AP)

Los terremotos registrados en Venezuela provocaron una rápida reacción de artistas, creadores de contenido e instituciones internacionales, que comenzaron a difundir campañas de ayuda humanitaria para asistir a las zonas más afectadas.

A través de redes sociales y plataformas de recaudación, distintas figuras impulsaron donaciones, difusión de información y llamados urgentes a la solidaridad para las familias que perdieron sus viviendas o fueron desplazadas.

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El cantante Ricardo Montaner fue uno de los primeros en expresarse sobre la situación.

“Hay momentos en la vida, que debemos elegir entre lo urgente y lo importante, hoy no es el caso, lo que pasa en Venezuela es urgente e importante. Activarnos es una forma de demostrar, para que estamos. Dios tenga misericordia de este pueblo que lo ama… y nosotros, tengamos la urgencia de socorrer a quien lo necesita”, afirmó.

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El cantante Ricardo Montaner fue uno de los primeros en expresarse sobre el terremoto en Venezuela (Instagram)

En paralelo, The House Project, una iniciativa solidaria impulsada también por la familia Montaner, pidió colaborar ante la emergencia. La organización detalló que las donaciones están orientadas a la entrega de alimentos, agua potable y kits de higiene destinados a las familias afectadas por el terremoto.

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Desde el ámbito del espectáculo, Catherine Fulop compartió en sus redes una campaña de recaudación destinada a las víctimas. La actriz venezolana difundió un enlace a una colecta online identificada como “Emergency Relief for Venezuela Earthquake Victims”, impulsada por la fundación “I Love Venezuela Foundation”.

La iniciativa busca reunir fondos para asistencia humanitaria en las áreas más afectadas, donde se reportan daños estructurales y presencia de equipos de rescate.

La modelo y esposa del astro argentino Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, también se sumó a los mensajes de apoyo.

Desde el ámbito del espectáculo, Catherine Fulop compartió en sus redes una campaña de recaudación destinada a las víctimas

“Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos”, escribió en sus historias de Instagram.

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Además compartió un enlace en la etiqueta “AYUDA PARA VENEZUELA” . “Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar”, expresó.

A estas acciones se sumaron otros artistas latinoamericanos. J. Balvin expresó su preocupación por la situación y envió un mensaje de apoyo a las víctimas, deseando la recuperación de los heridos y la aparición con vida de los desaparecidos.

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El venezolano Carlos Baute ofreció sus redes sociales como canal para difundir información de utilidad y pedidos de ayuda, mientras que Lele Pons y Danny Ocean impulsaron la centralización de solicitudes de asistencia y la coordinación de apoyo entre seguidores, promoviendo el uso de plataformas digitales para canalizar emergencias.

La modelo y esposa del astro argentino Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, también se sumó a los mensajes de apoyo a Venezuela

En el plano institucional, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció una contribución de 300.000 dólares destinada a la atención de la emergencia.

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El presidente ejecutivo del organismo, Sergio Díaz Granados, señaló que “nuestro apoyo financiero y técnico está a disposición para acompañar los esfuerzos que permitan superar esta emergencia”.

Las autoridades venezolanas informaron que los sismos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 y provocaron el colapso de edificios, fracturas estructurales y escenas de pánico en distintas ciudades.

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La zona más afectada fue La Guaira, cercana a Caracas, donde se registraron importantes daños, el cierre del aeropuerto internacional y una alta concentración de operaciones de rescate.

El venezolano Carlos Baute ofreció sus redes sociales como canal para difundir información de utilidad y pedidos de ayuda

Según balances oficiales, el número de fallecidos asciende a 188 personas, mientras que los heridos superan los 1.500, en medio de reportes de desaparecidos y familias que aún buscan a sus seres queridos entre los escombros.

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En varias localidades, vecinos relataron haber escuchado pedidos de auxilio bajo los restos de edificios colapsados, mientras equipos de emergencia trabajan en condiciones complejas. La magnitud del evento también provocó más de un centenar de réplicas y dejó escenas de destrucción que se replicaron incluso en la capital, donde algunos edificios de gran altura colapsaron parcialmente o totalmente.

La respuesta internacional incluyó ofrecimientos de asistencia de países de América Latina, Europa y Asia, además del anuncio de envío de equipos de rescate y ayuda humanitaria. Organismos multilaterales y gobiernos extranjeros coordinaron apoyo logístico y médico para reforzar las tareas en el terreno.