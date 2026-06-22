Antojos de comida: cómo el cerebro imagina los sabores antes de probarlos, según científicos

Un estudio de la Universidad de Otago indicó que el hambre facilita imaginar la comida con más detalle y anticipar su sabor antes de comer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una persona tiene hambre, no solo aumentan las ganas de comer: también se vuelve más fácil imaginar la comida con detalle. Esa imagen mental de los alimentos puede ser tan clara que permite anticipar el sabor antes de probarlos.

Un estudio de la Universidad de Otago sugiere que este efecto ayuda a entender por qué, en un entorno lleno de estímulos, algunas elecciones alimentarias se vuelven difíciles de resistir.

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Uno de los resultados más curiosos fue que a los participantes les resultó más sencillo imaginar la textura de los alimentos (si son crujientes, cremosos o suaves) que el sabor de la comida. Además, esa facilidad para representar la textura no pareció depender del hambre.

La diferencia es relevante porque, en general, se considera que las imágenes mentales ligadas al gusto y el olfato son más difíciles de evocar que las visuales, auditivas o táctiles.

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Según el estudio, citado por Maggie Hames y Mei Peng en The Conversation, las experiencias con la comida dejan huellas sensoriales en el cerebro, que luego se pueden reconstruir sin tener el alimento delante. Por eso es posible imaginar la acidez del limón o el aroma del café recién hecho aunque no estén presentes.

Los experimentos mostraron que las personas en ayunas podían imaginar con mayor facilidad el sabor de los alimentos que después de un desayuno completo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ayuno hizo más fácil imaginar el sabor y el placer de comer

En una serie de experimentos de laboratorio con 60 personas, los investigadores observaron a participantes que habían ayunado durante la noche anterior. Las pruebas se realizaron en dos sesiones en Dunedin: una mientras seguían en ayunas y otra después de recibir un desayuno completo.

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Durante cada sesión, los voluntarios miraban imágenes de distintos alimentos e intentaban imaginar su sabor o su textura. Después evaluaban cuán fácil les resultaba hacerlo, con qué rapidez aparecía la imagen mental y cuán intensa era esa experiencia.

Los resultados mostraron que, cuando tenían hambre, les resultaba más sencillo imaginar el sabor de la comida que cuando estaban saciados. También podían verse con mayor claridad comiéndola y decían disfrutar más esa simulación mental.

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Ese punto responde a la pregunta central del estudio: sí, el simple estado de hambre puede cambiar la forma en que la mente representa la comida. No se trata solo de querer comer más, sino de que el cerebro intensifica la experiencia anticipada con olores, sabores y placer imaginado.

La investigación señaló que la textura de los alimentos resultó más fácil de imaginar que el sabor, sin depender del estado de hambre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores sostienen que ese mecanismo ayuda a entender por qué los antojos pueden resultar abrumadores y por qué, en dietas restrictivas, la fuerza de voluntad a veces no alcanza. A medida que aumenta el hambre, los pensamientos sobre los alimentos deseados pueden hacerse más inmediatos, más gratificantes y más detallados.

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Repetir una imagen mental redujo el atractivo imaginado

La investigación avanzó luego sobre otra pregunta: si imaginar muchas veces un alimento podía volverlo más atractivo. Para comprobarlo, los científicos realizaron un estudio de seguimiento en el que pidieron a los participantes que imaginaran el sabor o la textura de una comida y luego midieron cuánto les agradaba antes y después de comerla.

El resultado fue más matizado. La repetición hizo que la versión imaginada del alimento pareciera cada vez menos apetitosa, pero ese efecto no se trasladó al momento de comer: el disfrute real no disminuyó.

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Según explican los investigadores, esto muestra al mismo tiempo el alcance y el límite de la imaginería mental. La mente puede modificar la representación interna de un alimento, pero no logra reproducir por completo la experiencia sensorial de consumirlo.

Los participantes también dijeron que, cuando tenían hambre, podían verse comiendo con más claridad y disfrutaban más esa simulación mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base de esa hipótesis, señalan los autores, coincide con propuestas de la neurociencia que atribuyen estos efectos a la activación descendente de regiones sensoriales del cerebro. En ese proceso, la imagen mental imita en parte lo que ocurre durante la percepción.

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Los estímulos cotidianos

El trabajo también subraya que no todas las personas recrean las experiencias sensoriales con el mismo detalle. Algunas pueden revivir sabores, olores o texturas con precisión, mientras otras apenas forman impresiones difusas, y esa capacidad tampoco parece totalmente fija.

Los investigadores plantean que la facilidad para convocar esas imágenes cambia según el estado interno y las motivaciones del momento. En otras palabras, el cerebro no imagina la comida siempre del mismo modo.

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Comprender cómo interactúan el hambre y las imágenes mentales puede ayudar a identificar con mayor claridad las fuerzas que intervienen en las decisiones alimentarias. El estudio sugiere que, en un contexto donde la tentación aparece a la vista, en el olor o en el pensamiento, parte de la batalla por elegir qué comer también ocurre antes del primer bocado.