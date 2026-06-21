Los 11 titulares que se perfilan para jugar ante Austria y la buena noticia que disfrutó Scaloni en la práctica de la Selección

La selección argentina completó su última práctica antes del partido contra Austria (IMAGN IMAGES via Reuters/William Purnell)

La selección argentina completó su última práctica en Kansas City antes de afrontar su segundo encuentro en el Mundial 2026 contra Austria. Por primera vez desde que empezó la preparación mundialista, Lionel Scaloni contó con el plantel entero de 26 futbolistas a disposición. El entrenador ya tendría encaminado el once titular y realizaría una sola modificación respecto a la victoria por 3-0 frente a Argelia.

Antes del viaje a Dallas para el duelo contra los europeos, el plantel llevó a cabo una práctica liviana. El único cambio en el equipo que iniciará el partido sería el regreso de Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel, quien fue titular en el triunfo del debut, aunque salió en el entretiempo para el ingreso del lateral del Atlético de Madrid. El defensor de River Plate completó el entrenamiento pese a que arrastra una leve sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna derecha. En principio, la idea es que vaya al banco de los suplentes y seguramente no sume minutos.

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Más allá de que los ensayos de Scaloni no suelen ser siempre reveladores sobre el equipo que jugará al día siguiente, la sensación es que el técnico argentino les ratificará la confianza a Facundo Medina en el lateral izquierdo, a Thiago Almada en la mitad de la cancha y a Lautaro Martínez en la delantera. Hay que recordar que en los días previos se especuló con la posibilidad de que Nicolás Tagliafico vuelva a integrar el once titular tras recuperarse de su desgarro, al igual que Julián Álvarez como acompañante de Lionel Messi en la ofensiva. La Araña ingresó en el complemento frente a Argelia.

Julián Álvarez volvería a ser suplente (IMAGN IMAGES via Reuters/William Purnell)

Con este panorama, el once inicial que se perfila para arrancar el duelo contra Austria sería: Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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De cara al partido en Dallas, hay grandes posibilidades de que sumen sus primeros minutos en el Mundial Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico. El mediocampista se recuperó hace varios días del microdesgarro que sufrió en el partido de Boca Juniors contra la Universidad Católica por la Copa Libertadores, mientras que el lateral izquierdo ya está en plenitud tras el desgarro que sufrió en el sóleo izquierdo antes del arranque del Mundial.

La delegación del combinado nacional albiceleste se traslada a Dallas y Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa en el estadio AT&T a las 18:45 (hora argentina), donde estará acompañado por Enzo Fernández.

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Nahuel Molina por Gonzalo Montiel sería el único cambio de Scaloni en el once titular de Argentina (IMAGN IMAGES via Reuters/William Purnell)

La selección argentina, tras la goleada 3-0 sobre Argelia, se asegurará el boleto a la siguiente ronda y la cima de la zona si supera a Austria (que ganó 3-1 en su debut) y Jordania no se impone sobre los africanos en el otro duelo del grupo (se enfrentarán a partir de las 00.00 del martes 23 de junio). El nuevo criterio de desempate de FIFA marca que ante igualdad de puntos el primer parámetro será el de los partidos entre los mismos equipos para definir las posiciones finales.

Una hipotética victoria podría ser clave para la preparación del último partido del grupo. Con la posibilidad de tener el primer puesto asegurado, Lionel Scaloni podría gestionar las cargas físicas de los futbolistas y rotar en la tercera jornada contra Jordania. El partido contra el combinado de Medio Oriente será el próximo sábado 27 de junio en Dallas a partir de las 23 (hora argentina). Austria chocará en ese mismo día y horario contra Argelia en Kansas.

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Si los dirigidos por Lionel Scaloni avanzan en la primera colocación del Grupo J, jugarán en 16avos de final contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita). El choque será el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 19 de Argentina. En caso de quedar en la segunda posición de la zona, el duelo de 16avos será contra el líder del Grupo H el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.