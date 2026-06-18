Ciencia

Asegura que tuvo una experiencia cercana con OVNIS y creó un museo para contarla

Silvia Pérez Simondini, referente argentina en el estudio de objetos voladores no identificados, contó en Infobae en Vivo que la contactaron de la producción de Steven Spielberg para colaborar en El Día de la Revelación

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Cómo es el Museo del Ovni en Argentina

En una entrevista exclusiva, Silvia Pérez Simondini relató en Infobae a las Nueve cómo su experiencia personal con objetos voladores no identificados la convirtió en referente internacional y la llevó a colaborar con la producción de Steven Spielberg en el estreno de El Día de la Revelación.

Durante la charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Pérez Simondini repasó el episodio que marcó su vida: “Mi experiencia fue el 18 de agosto de 1968, donde un inmenso objeto estuvo detenido sobre mi casa, en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Tras un tremendo estruendo aparecen cinco platillos más chiquitos, idénticos al grande, y se colocan en forma de V invertida detrás del objeto grande. Luego se fueron muy lentamente hacia el norte, hacia Comodoro Rivadavia”.

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La entrevistada detalló de qué manera ese avistamiento la llevó a convertirse en investigadora: “Esto, la verdad, cambió la historia de mi vida, porque fue muy enorme lo que produjo en mí este tema. Y me dio la obligación de ponerme a investigar, pero no a investigar como uno estaba acostumbrado a escuchar, que pasan luces de norte a sur. Yo quería investigar de forma científica, donde la ciencia me diera algún tipo de respuesta, hacer investigación de campo”.

Museo del Ovni
Silvia Pérez Simondini fundó el Museo del Ovni en Victoria, donde exhibe restos de la Soyuz siete y evidencia recolectada en investigaciones de campo.

El Museo del Ovni y el legado de Victoria

Instalada hace treinta y cinco años en la ciudad entrerriana de Victoria, Silvia Pérez Simondini fundó el Museo del Ovni, un espacio único en el país: “Decidí radicarme en Victoria, donde creé mi equipo de trabajo, VisionOVNI. Gracias al trabajo realizado, conectados con el mundo científico, no solamente de Argentina, sino internacionalmente, hoy tenemos la sorpresa y el agradecimiento de mucha gente a la que le hemos contado la verdad”.

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La fundadora explicó cómo nació el museo: “Primero hice un pequeño saloncito de información en Victoria, para la gente interesada en el fenómeno. Después vino un día el periodista Martín Jáuregui y me dijo: ‘Silvia, esto no es un centro de información, esto es un museo’. A partir de ahí tiré paredes de mi casa, se fue extendiendo cada vez más. Hoy tenemos un plano de diez por diez para hacer, que lo íbamos a hacer en la pandemia y lamentablemente no pudimos”.

La entrevistada subrayó el carácter único del espacio: “Viene muchísima gente de todos lados, de todos los países. Es un museo humilde, pero lo que tiene nuestro museo no existe en ningún otro museo del mundo. Tenemos elementos, no solo fotos o filmaciones: resultados de análisis, restos de la Soyuz siete que en el 91 tuvo un accidente y fue dejando restos. Esas famosas esferas que aparecen en todo el mundo, nosotros hace años que ya las tenemos”.

El vínculo con Spielberg y la película El Día de la Revelación

La producción de Steven Spielberg contactó a Silvia Pérez Simondini para sumar su relato en la película El Día de la Revelación, estrenada en Rosario. (Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP)
La producción de Steven Spielberg contactó a Silvia Pérez Simondini para sumar su relato en la película El Día de la Revelación, estrenada en Rosario. (Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP)

La notoriedad de su caso llegó a Hollywood. Pérez Simondini reveló: “Hace tres años la productora de Spielberg me llamó porque le interesó mi experiencia y querían ubicarla dentro de la serie de cuatro capítulos que estaban haciendo. Cuando se estrenó la película El Día de la Revelación, recibí la distinción de la productora Universal para presentar la película en Argentina, en Rosario, porque querían que estuviera cerca de Victoria, donde reside mi museo del ovni”.

La fundadora del Museo del Ovni valoró ese reconocimiento: “Me fue una distinción que me emocionó muchísimo. Ya con eso estoy hecha por el resto de lo que me quede de vida”.

Consultada sobre la fidelidad de la película respecto a los hechos reales, Silvia aseguró: “En la película está absolutamente todo en la realidad. No es casualidad que se haya estrenado con la desclasificación de expedientes en Estados Unidos. Estoy absolutamente convencida que todos esos expedientes que se muestran en la película son originales y reales”.

Fenómeno ovni en Argentina y vigencia del museo

Museo del Ovni
Silvia Pérez Simondini destacó que los expedientes que aparecen en la nueva película de Spielberg sobre ovnis son originales y reales según su experiencia.

Pérez Simondini insistió en la importancia de la investigación con rigor: “Yo quería respuestas científicas. Por eso, el museo abre solo viernes, sábado y domingo, porque los demás días trabajamos. No es un negocio, es simplemente para informar a la gente. Simbólicamente, la entrada cuesta dos mil pesos para pagar la luz y atender el museo”.

El espacio también recibe visitas educativas: “Van las escuelas, los chicos enloquecidos, les encanta, tienen microscopio para ver los elementos, para ver videos, tienen de todo y estamos más que orgullosos”.

Sobre la proyección internacional, la entrevistada destacó: “Gracias al trabajo realizado estamos hoy conectados con el mundo científico, no solo argentino sino internacionalmente”.

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Entrevista completa:

Cómo es el Museo del Ovni en Argentina

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