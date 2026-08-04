El Reino Unido impulsa la cirugía robótica para que en 2035 participe en nueve de cada diez procedimientos mínimamente invasivos

La estrategia oficial para Inglaterra prevé expandir la asistencia automatizada en quirófanos mediante capacitación y simulación inmersiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Reino Unido avanza en la formación de cirujanos con robots y realidad virtual como parte de un plan oficial para que en 2035 la asistencia robótica se use en nueve de cada diez cirugías mínimamente invasivas en Inglaterra. Según informó Euronews, los resultados ya son visibles tanto en los quirófanos como en los pacientes.

En el hospital St Bartholomew, en Londres, el doctor Sasha Stamenković dirige un programa con el que, según sus propias palabras, busca moldear al “cirujano del futuro”. Lidera el área de cirugía robótica e investigación en el Barts Health NHS Trust y trabaja con el nuevo sistema da Vinci 5, fabricado por la empresa estadounidense Intuitive.

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Durante las operaciones, el médico usa un casco de realidad virtual en 3D que le permite ver el interior del cuerpo del paciente con un nivel de detalle que la cirugía abierta tradicional no ofrecía. Una vez que concluye cada procedimiento, la intervención es observada a distancia por especialistas de otros hospitales ingleses, quienes participan en el proceso de capacitación.

Un robot que extiende las capacidades del cirujano

El plan del Reino Unido para que el 90% de las cirugías mínimamente invasivas sean robóticas para 2035 se presenta con sus avances y desafíos, incluyendo la capacitación de profesionales y el acceso desigual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema da Vinci 5 funciona desde una consola: los movimientos de las manos del médico se traducen en tiempo real en las acciones de tres brazos robóticos que manipulan los instrumentos sobre el paciente, tumbado a unos metros de distancia. Un cuarto brazo sostiene una cámara que transmite imágenes en 3D al cirujano y a dos pantallas del quirófano.

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Stamenković sostiene que la robótica devolvió a la cirugía mínimamente invasiva la precisión que tenía la cirugía abierta tradicional, porque los brazos mecánicos se mueven con mayor libertad que las manos humanas en el espacio reducido de una pequeña incisión.

Esa precisión reduce complicaciones frecuentes, como las fugas de aire, una causa habitual de internaciones prolongadas tras operaciones de pulmón. El NHS espera aprovechar esa ventaja para acortar estancias hospitalarias, liberar camas y reducir listas de espera.

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Los médicos en formación frente al desafío de alejarse del paciente

El NHS incorpora el sistema da Vinci 5 con realidad virtual para operar con imagen 3D y brazos mecánicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los expertos bajo la supervisión de Stamenković es Ali Ansaripour, médico en formación avanzada en cirugía cardiotorácica con una beca anual. Reconoció ante Euronews que adaptarse al sistema fue el mayor desafío. “Creo que eso casi te separa un poco del paciente”, dijo, aunque subrayó que el dispositivo “proporciona una visión increíble y te hace muy objetivo a la hora de tratar al paciente”.

Stamenković señaló que los cirujanos jóvenes en formación, antes de alcanzar el nivel de consultor, suelen ser “más hábiles” con la tecnología que sus colegas de mayor experiencia. “Lo único que tenemos que hacer es canalizar su energía, su pasión, sus capacidades y enseñarles los movimientos adecuados”, afirmó en declaraciones recogidas por Euronews. Las enfermeras del equipo también reciben formación específica para actuar como primeras asistentes en cirugía robótica.

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El primer paciente del NHS operado con el nuevo sistema

El programa dirigido por el doctor Sasha Stamenković incluye intervenciones observadas en tiempo real por especialistas de otros hospitales - REUTERS/Nadja Wohlleben

El alcance del programa quedó en evidencia con el caso de Ian Macleod, detective jubilado de 76 años que se convirtió en el primer paciente del NHS sometido a una operación de cáncer de pulmón con el da Vinci 5. Contó que no se enteró de ese dato hasta que ya tenía puesta la bata quirúrgica y estaba a punto de recibir anestesia, y que la noticia “no le impresionó”. media hora después de despertar de la operación, ya estaba de pie.

Salió del hospital con un solo punto de sutura. Menos de una semana más tarde, llevaba en coche a su esposa a tomar un café. El paciente comparó su recuperación con una cirugía mínimamente invasiva sin robots a la que se sometió en el pasado por otro cáncer, y afirmó que aquella vez el tiempo de recuperación fue “mucho más largo”. El medio detalló que la diferencia se debió, en parte, a la mayor precisión del sistema robótico y al menor trauma que genera en el tejido circundante.

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A pesar del avance, el Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra advirtió sobre una “lotería del código postal” en el acceso a estos procedimientos según la zona geográfica, y cuestionó la falta de un modelo de financiación uniforme para la robótica en todo el sistema público. Algunos hospitales debieron recurrir a donaciones benéficas para adquirir el equipamiento.