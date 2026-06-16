Ciencia

La frecuencia del consumo de azúcar se destaca como el principal factor de riesgo para la caries

Cada ingesta dulce alimenta bacterias que producen ácidos y bajan el pH, lo que favorece la desmineralización del esmalte dental; expertos recomiendan evitar el “picoteo” constante y priorizar la higiene con flúor para prevenir el desarrollo de lesiones

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Vista cenital de mesa de madera clara con platos de frutas frescas (frutillas, arándanos, kiwi, naranja), semillas, nueces, jarra de agua y vaso.
Las guías del NHS aconsejan reducir la cantidad y la frecuencia de alimentos y bebidas con azúcares añadidos, sobre todo antes de dormir - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de que algunos alimentos “limpian” los dientes tiene un punto real: ciertos vegetales fibrosos y frutas crocantes pueden estimular la saliva y ayudar a remover restos de comida de manera mecánica mientras se mastica. Ese efecto se asocia, sobre todo, a alimentos con mucha estructura y alto contenido de agua (por ejemplo, algunas frutas y verduras), que obligan a masticar más y favorecen el “arrastre” de partículas.

Pero conviene precisar el alcance: ese “autolavado” es parcial y no sustituye la higiene diaria. La película bacteriana que se forma sobre los dientes (placa o biofilm) no se elimina solo con la dieta, y es allí donde se produce el proceso que lleva a la caries. En términos simples, cuando hay consumo frecuente de azúcares, las bacterias de la boca los metabolizan y generan ácidos que bajan el pH y favorecen la desmineralización del esmalte. Por eso, lo que más pesa no es solo “cuánto” azúcar se ingiere, sino la frecuencia con la que se expone a los dientes a ese ciclo ácido.

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En ese marco, las guías sanitarias coinciden en dos pilares que la alimentación no reemplaza: el cepillado dos veces al día con pasta fluorada y la limpieza interdental (hilo o cepillos interdentales) para alcanzar las superficies que el cepillo no barre bien. El fluoruro cumple un rol central porque ayuda a frenar la desmineralización y favorece la remineralización del esmalte, lo que reduce el riesgo de caries, incluso cuando hay exposiciones inevitables a ácidos durante el día.

Dicho esto, la dieta sí puede jugar a favor: priorizar alimentos menos pegajosos, moderar los ultraprocesados con azúcar añadida, evitar “picoteos” constantes y elegir agua como bebida principal reduce la exposición sostenida a azúcar y ácido, que es el escenario que más daño provoca. En otras palabras, algunos alimentos pueden ayudar a “limpiar” en el momento, pero la prevención real se sostiene con una combinación de higiene, fluoruro y una dieta que reduzca la frecuencia de azúcar entre comidas.

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Alimentos “detergentes”: qué hacen y qué no hacen

Infografía educativa detalla el riesgo de caries por el azúcar. Muestra dientes, bacterias, escala de pH y recomendaciones de higiene bucal y dieta.
La frecuencia de consumo de azúcar pesa más que la cantidad porque cada ingesta alimenta un ciclo de ácidos que desmineraliza el esmalte - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos “detergentes” suelen ser los que requieren más masticación y dejan menos residuos pegajosos. El beneficio es indirecto: al masticar, aumenta el flujo de saliva, que ayuda a neutralizar ácidos y a arrastrar partículas. En esa categoría suelen entrar frutas y verduras crocantes (manzana, zanahoria, apio) y algunos alimentos con alto contenido de agua.

Ahora bien, el efecto es limitado: no reemplaza el control del biofilm (placa) que se adhiere al diente. Para prevención de caries, el factor dietario clave es reducir la exposición frecuente a azúcares (incluidas bebidas) y evitar el “picoteo” sostenido durante el día, porque cada ingesta azucarada dispara un ciclo de acidez sobre el esmalte.

En paralelo, la evidencia sobre fluoruro es consistente: el fluoruro protege frente a la desmineralización y favorece la remineralización del esmalte, por lo que sigue siendo una herramienta central en prevención, más allá de la dieta.

Dieta que protege el esmalte: qué priorizar y qué limitar

Mesa con opciones de alimentos contrastadas: agua, manzanas, frutos rojos y yogur (izquierda), y refresco, caramelos y una dona (derecha). Una pizarra al fondo detalla recomendaciones.
La dieta que protege los dientes recomienda moderar ultraprocesados con azúcar añadida, evitar el picoteo y elegir agua como bebida principal - Imagen Ilustrativa Infobae

Si el objetivo es cuidar los dientes, el eje no es “comer algo que limpie”, sino reducir lo que más favorece caries y erosión: el azúcar frecuente y las bebidas ácidas. Las recomendaciones de salud pública suelen insistir en dos decisiones de alto impacto: bajar la frecuencia de consumo de azúcares y elegir agua como bebida principal, porque reduce tanto la exposición a azúcares como el contacto prolongado con ácidos.

En el Reino Unido, el sistema de salud (NHS) lo plantea de manera directa en sus guías de prevención: conviene reducir “la cantidad y el número de veces” que se consumen alimentos y bebidas con azúcares añadidos, y evitar especialmente lo azucarado antes de dormir, cuando baja el flujo de saliva y la boca pierde parte de su capacidad natural para amortiguar la acidez.

Diariamente, una regla práctica es “confinar” los dulces a las comidas (en lugar de snacks repetidos a lo largo del día), preferir agua, sumar lácteos sin azúcar y elegir alimentos menos pegajosos, que tienden a quedar menos tiempo adheridos a la superficie dental. Aun así, el control de caries depende de sostener una rutina de higiene: cepillado con pasta fluorada y limpieza entre dientes (hilo o cepillos interdentales), porque ahí se interrumpe la formación de placa y se reduce el tiempo de contacto de bacterias, azúcares y ácidos con el esmalte.

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