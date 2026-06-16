Nicaragua

Tercera función mundialista: La nicaragüense Tatiana Guzmán designada al VAR en el debut de Francia ante Senegal

De las canchas locales en Nicaragua a las pantallas de los estadios más modernos del planeta. La trayectoria de Tatiana Guzmán sumará un nuevo y brillante capítulo en este Mundial 2026 al ser elegida para integrar la cabina del VAR en el esperado Francia vs. Senegal

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FOTO ARCHIVO: Francia inicia su camino en el Mundial 2026 ante Senegal, en un duelo blindado por el videoarbitraje. REUTERS/Stephane Mahe/File Photo
FOTO ARCHIVO: Francia inicia su camino en el Mundial 2026 ante Senegal, en un duelo blindado por el videoarbitraje. REUTERS/Stephane Mahe/File Photo

El arbitraje nicaragüense vuelve a vestirse de gala en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La destacada colegiada Tatiana Guzmán ha sido designada oficialmente por la Comisión de Árbitros de la FIFA para formar parte del cuerpo tecnológico que impartirá justicia en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos: el debut de la poderosa selección de Francia contra el siempre peligroso combinado de Senegal.

El encuentro, que se disputará este día 16 de junio en el imponente New York New Jersey Stadium, paralizará al planeta fútbol no solo por ver el estreno de Kylian Mbappé y las grandes estrellas galas dirigidas por Didier Deschamps, sino por el valor histórico que representa para la región centroamericana.

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Con esta nominación, Guzmán consolida su estatus como una de las mentes más brillantes y confiables del planeta en la aplicación de la tecnología dentro del balompié internacional.

La magnitud del logro de la nicaragüense en este certamen se refleja en la constante confianza que el comité arbitral de la FIFA ha depositado en ella. El choque entre franceses y senegaleses marcará, de forma categórica, su tercera participación en lo que va de esta Copa del Mundo 2026. Un récord absoluto para el arbitraje pinolero en citas masculinas absolutas de la categoría mayor.

Guzmán, concentrada en su labor de Asistente de Apoyo de Videoarbitraje en un encuentro mundialista (Cortesía Viva Nicaragua).
Guzmán, concentrada en su labor de Asistente de Apoyo de Videoarbitraje en un encuentro mundialista (Cortesía Viva Nicaragua).

Guzmán rompió el hielo el pasado viernes 12 de junio en la jornada inaugural del torneo, haciendo su debut oficial en el partido celebrado en Toronto entre las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina.

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Su rendimiento impecable detrás de las pantallas le abrió las puertas de inmediato para su segunda asignación, ocurrida apenas veinticuatro horas después, durante el intenso compromiso entre Australia y Turquía. Ahora, con el duelo Francia vs. Senegal en su agenda, la nicaragüense encadena un ritmo vertiginoso de trabajo que demuestra que se encuentra en la élite del arbitraje contemporáneo.

El rol de Tatiana Guzmán como Asistente de Apoyo de Videoarbitraje en el Mundial 2026

Para comprender el impacto de su trabajo en este Mundial 2026, es fundamental explicar el rol técnico específico que desempeña la nicaragüense en el organigrama del partido. En el duelo entre Francia y Senegal, Guzmán ejercerá formalmente como Asistente de Apoyo de Videoarbitraje (SVAR, por sus siglas en inglés).

La cabina del VAR funciona como un quirófano de alta precisión y las responsabilidades están sumamente segmentadas. Mientras el Árbitro VAR principal (en este caso el saudí Abdullah Alshehri) se concentra en analizar las jugadas polémicas en vivo y comunicarse directamente con el árbitro central en el campo (el australiano Alireza Faghani), y el AVAR (el estadounidense Armando Villarreal) sigue el desarrollo del partido en tiempo real mientras se revisa un incidente.

El rol de Tatiana Guzmán como SVAR es el de vigilar permanentemente los monitores de retransmisión. Su tarea prioritaria radica en alertar sobre cualquier posible error claro y manifiesto o un incidente grave que haya pasado inadvertido para el resto del equipo en situaciones de goles, penales, tarjetas rojas directas o confusión de identidad.

Tatiana Guzmán ha sido una de las piezas clave del arbitraje de Concacaf en la cabina tecnológica de la FIFA (Cortesía FIFA).
Tatiana Guzmán ha sido una de las piezas clave del arbitraje de Concacaf en la cabina tecnológica de la FIFA (Cortesía FIFA).

Antes de portar el silbato y vigilar los monitores, Tatiana vivió el fútbol desde adentro como jugadora defensiva y mediocampista en los torneos universitarios de Nicaragua, una experiencia que ella misma ha señalado como clave para desarrollar su capacidad de leer el juego en milésimas de segundo.

Tras graduarse en ciencias políticas y administración pública, decidió canalizar su pasión hacia el arbitraje. Su ascenso fue meteórico. Consiguió su gafete internacional de la FIFA en el año 2014 y comenzó a escribir las páginas doradas del deporte nicaragüense al transformarse en la primera mujer en dirigir partidos de la Primera División masculina de su país.

Su consistencia llamó pronto la atención de la Concacaf y de la FIFA, quienes vieron en ella una especialista ideal para la era del videoarbitraje. Su hoja de vida incluye la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023 (donde estuvo en la gran final), los Juegos Olímpicos de París 2024, la Copa América 2024, y el súper Mundial de Clubes de la FIFA de 32 equipos en 2025.

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