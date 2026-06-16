Más de 17 millones de personas bajo alerta por inundaciones repentinas en tres estados del sur de Estados Unidos

Más de 17 millones de personas permanecen bajo alerta por inundaciones repentinas en Texas, Luisiana y Misisipi desde la segunda semana de junio. (Jennifer Reynolds/The Galveston County Daily News via AP)

Millones de personas en Texas, Luisiana y Misisipi permanecen bajo alerta por inundaciones repentinas debido a varios días de lluvias intensas que se registran desde la segunda semana de junio. El fenómeno meteorológico, que afecta principalmente zonas urbanas y rurales del Golfo de México, ha generado advertencias formales por parte del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) y mantiene activos a los equipos de emergencia locales y estatales. La situación reviste importancia por la cantidad de población expuesta y la posibilidad de que se produzcan rescates, cortes de caminos y daños en la infraestructura, según reportes oficiales y medios especializados como Newsweek y ABC News.

Según la agencia meteorológica estadounidense, más de 17 millones de personas están bajo vigilancia o alerta por inundaciones, desde Texas hasta Misisipi. Las áreas con mayor peligro abarcan el sur y sureste de Texas, buena parte de Luisiana y sectores del sur de Misisipi, donde se activó el nivel tres de cuatro en la escala de riesgo del Centro de Predicción Meteorológica. Las autoridades federales y estatales han insistido en la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad y evitar movimientos innecesarios, ante la posibilidad de lluvias adicionales y crecidas súbitas de ríos y arroyos, según Fox Weather y declaraciones institucionales del NWS.

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El contexto meteorológico de la región está marcado por la convergencia de humedad tropical, un frente estacionario y suelos saturados por precipitaciones previas. Este escenario incrementa la probabilidad de inundaciones urbanas y desbordes en áreas rurales, como han señalado informes del Centro Nacional del Agua (National Water Center) y del propio NWS. Las autoridades locales informaron que la situación podría extenderse durante varios días, con posibilidad de que el fenómeno alcance zonas adicionales hacia el este, incluyendo partes de Alabama y el noroeste de Florida.

¿Dónde están vigentes las alertas y cuántas personas podrían verse afectadas?

El NWS mantiene activas alertas de inundación y vigilancia por crecida de ríos en los tres estados mencionados. Según el último reporte emitido el 16 de junio, la población bajo vigilancia supera los 17 millones de habitantes. Las zonas de mayor riesgo incluyen ciudades como Houston, Corpus Christi y San Antonio en Texas, además de Lafayette y Alexandria en Luisiana. El área de impacto se extiende por la franja sur de Misisipi, cubriendo tanto zonas urbanas como rurales, según el Centro de Predicción Meteorológica. Las autoridades recomiendan a la población evitar desplazamientos durante lluvias intensas y no intentar cruzar caminos anegados.

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El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantiene activas alertas de inundación y vigilancia por crecida de ríos en el sur y sureste de Texas, buena parte de Luisiana y el sur de Misisipi. (REUTERS/Staff)

¿Por qué se produjeron lluvias tan intensas y cuáles son las causas meteorológicas?

El fenómeno es resultado de la interacción entre humedad tropical procedente del Golfo de México y la presencia de un frente estacionario que favorece la formación de tormentas en la misma área durante varios días consecutivos. De acuerdo con la información proporcionada por la CNN, la región está experimentando uno de los episodios de lluvias más intensos para el mes de junio en los últimos años. El propio NWS ha destacado que la saturación del suelo, producto de lluvias previas, impide la absorción de nuevas precipitaciones, lo que favorece el desborde de arroyos y canales urbanos.

¿Cuáles son los datos sobre precipitaciones y las zonas más comprometidas?

Los informes del NWS y el Centro de Predicción Meteorológica estiman acumulados de entre 125 y 250 milímetros (5 a 10 pulgadas) de lluvia hasta el jueves, con áreas aisladas donde se prevén hasta 300 milímetros (12 pulgadas) o más si las tormentas persisten sobre la misma región. Fox Weather detalló que algunas localidades podrían registrar hasta 450 milímetros (18 pulgadas) en caso de lluvias repetidas. Las ciudades de Houston y áreas costeras de Texas, junto a partes de Luisiana, figuran entre las más afectadas, según los reportes oficiales. El monitoreo de ríos como el Mermentau en Luisiana indica la posibilidad de alcanzar niveles de inundación menor en los próximos días.

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Las lluvias intensas en la región del Golfo de México responden a la interacción entre humedad tropical, un frente estacionario y suelos saturados por precipitaciones previas. (AP Foto/Ashley Landis)

¿Qué recomiendan las autoridades y cuáles son las medidas de prevención?

El mensaje principal de las autoridades es el lema “Turn Around, Don’t Drown” (“Da la vuelta, no te ahogues”), utilizado por el NWS en todas sus comunicaciones oficiales. El organismo recomienda evitar desplazamientos innecesarios, estar atentos a las alertas locales y contar con suministros básicos de emergencia. Según Newsweek, se aconseja a la población buscar refugio en lugares elevados si el nivel del agua comienza a subir y no intentar cruzar zonas inundadas, ya que la mayoría de los rescates en inundaciones ocurren en estas circunstancias. Las autoridades locales han dispuesto rutas alternativas y puntos de evacuación en las zonas más vulnerables.

¿Cómo responden los servicios de emergencia y qué reportes existen sobre rescates?

Equipos de emergencia en ciudades de Texas como Houston y condados del sur han realizado intervenciones para asistir a automovilistas y residentes afectados por el avance del agua. CNN informó que parte de las operaciones de rescate ocurrieron en áreas urbanas y periurbanas, donde las lluvias torrenciales provocaron anegamientos repentinos. Los servicios de emergencia recordaron la importancia de respetar las indicaciones y no subestimar la velocidad de crecimiento de las inundaciones.

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¿Cuál es el impacto sobre la infraestructura y la vida cotidiana?

El desborde de arroyos y el colapso de drenajes han provocado interrupciones en el tráfico, cortes eléctricos aislados y afectaciones en servicios básicos en varias localidades. En algunas áreas, las escuelas suspendieron actividades presenciales y empresas recomendaron el teletrabajo. Las autoridades reportaron daños menores en viviendas y comercios, así como la presencia de vehículos varados y caminos intransitables, de acuerdo con los datos del NWS. El tráfico en autopistas principales de Texas y Luisiana registra retrasos significativos debido a los cierres preventivos.

Los equipos de emergencia realizaron rescates de automovilistas y residentes en áreas urbanas y periurbanas de Texas afectadas por inundaciones repentinas. (Raquel Natalicchio/Houston Chronicle via AP)

¿Cuánto tiempo persistirá la amenaza y qué pronostican los expertos?

La previsión meteorológica indica que el riesgo se mantendrá hasta el jueves y posiblemente durante el fin de semana, si las lluvias continúan. Fox Weather advirtió que el patrón de precipitaciones podría desplazarse hacia el este, afectando además partes de Alabama y el noroeste de Florida en los próximos días. El NWS alertó que el riesgo de nuevas inundaciones seguirá siendo elevado mientras los suelos permanezcan saturados y las tormentas continúen desarrollándose sobre la región.

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¿Qué información se considera clave para la preparación y la respuesta?

Las fuentes oficiales recomiendan a la población elaborar un plan de evacuación, identificar rutas hacia zonas altas y mantener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicinas y linternas. El NWS sugiere activar las notificaciones de emergencia en dispositivos móviles y seguir la información oficial en redes sociales y plataformas institucionales. Según Fox Weather, la vigilancia sobre la actividad de tormentas tropicales en el Golfo será fundamental para anticipar posibles agravios en la región sur.

¿Qué perspectivas hay para los próximos días?

Aunque se espera que las lluvias disminuyan gradualmente hacia el fin de semana, el riesgo de inundaciones persistirá si se producen precipitaciones adicionales en suelos ya saturados. El monitoreo constante del clima y la cooperación de la población con las autoridades serán determinantes para minimizar daños y proteger a los residentes de las áreas afectadas, según lo señalado por el NWS y medios estadounidenses.

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