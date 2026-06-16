República Dominicana

Canasta básica familiar en República Dominicana sube a USD 840 en mayo, según el Banco Central

El costo de los bienes y servicios esenciales acumuló un alza de 1.1% desde enero, mientras la inflación llegó a 5.35% en mayo y se mantuvo por encima del rango meta oficial

Guardar
Google icon
Pasillo de supermercado dominicano. Estantes con arroz, aceite, pan, leche, huevos, verduras y precios visibles. Una persona empuja un carrito de compras medio lleno.
La canasta básica familiar en República Dominicana alcanzó los 49,268.36 pesos (USD 840) en mayo de 2026, según el Banco Central de la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de la canasta básica familiar en República Dominicana alcanzó los 49,268.36 pesos (USD 840) al cierre de mayo de 2026, una cifra que refleja el encarecimiento sostenido de bienes y servicios esenciales en el país y que, según el Banco Central de la República Dominicana, supone un incremento de 1.1% desde el inicio del año.

El repunte de los precios ha estado acompañado por una inflación que llegó a 5.35% en mayo, superando el rango meta oficial de 4.0 % ± 1.0 %. Esta situación ha incrementado la presión sobre el presupuesto de los hogares dominicanos, que han visto mermado su poder adquisitivo frente a la subida generalizada de los productos de consumo básico.

PUBLICIDAD

El mayor aumento en el costo de la canasta básica se registró en la región Este, donde la variación entre enero y mayo fue de 681.43 pesos (USD 12). Le siguieron la región Norte, con 591.94 pesos (USD 10); Ozama, con 552.34 pesos (USD 9); y el Sur, con 265.58 pesos (USD 5). De acuerdo con cifras citadas por Diario Libre a partir de los datos del Banco Central, la tendencia al alza se observó en todo el país, aunque con diferencias de magnitud entre regiones.

Mano sosteniendo un recibo largo de supermercado sobre una mesa de madera, con billetes de pesos dominicanos, arroz, leche, pan y huevos alrededor.
La canasta básica familiar en República Dominicana acumuló un aumento de 1.1% desde enero y pasó de 48,734.28 a 49,268.36 pesos en cinco meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión inflacionaria también se distribuyó de manera desigual según el nivel de gasto de los hogares. Mientras que para el primer quintil el alza fue de 182.56 pesos (USD 3), en el quinto quintil —el de mayores ingresos— el incremento alcanzó 1,378.43 pesos (USD 24). Los quintiles intermedios registraron aumentos progresivos, lo que evidencia que el encarecimiento afectó a todos los sectores, aunque con diferentes grados de intensidad.

PUBLICIDAD

Inflación y sectores con mayor variación de precios

Entre enero y mayo de 2026, la canasta básica pasó de costar 48,734.28 pesos (USD 830) a 49,268.36 pesos (USD 840), lo que representa un aumento de 534.08 pesos (USD 9) en apenas cinco meses. Esta diferencia, reportada por el Banco Central de la República Dominicana, confirma la tendencia al alza y su efecto directo sobre el costo de vida.

El índice de precios al consumidor mostró un crecimiento constante durante los primeros cinco meses del año: la inflación fue de 4.98% en enero, subió a 5.11% en abril y cerró mayo en 5.35%. Este nivel, superior al objetivo del banco central, se atribuye principalmente a las subidas en los sectores de transporte y servicios.

Balanza antigua con canasta de arroz, leche, pan y verduras en un lado y billetes de pesos dominicanos en el otro, inclinada hacia los productos.
La región Este registró el mayor aumento de la canasta básica familiar en República Dominicana, con una variación de 681.43 pesos entre enero y mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los primeros cinco meses, el grupo transporte lideró los aportes a la inflación con una variación de 2.16%. Le siguieron servicios, restaurantes y hoteles, con 0.41%, y el sector salud, con 0.36%. Por el contrario, algunos rubros presentaron variaciones negativas: recreación y cultura, con -0.98%; alimentos y bebidas no alcohólicas, con -0.58%; prendas de vestir, -0.10%; comunicaciones, -0.16%; y muebles, -0.04%.

Durante mayo, el sector servicios experimentó una inflación de 0.42%, impulsada por el aumento en los precios de los servicios de cuidado personal. En términos interanuales, ese mismo sector acumuló un repunte de 6.6% frente al mismo período del año anterior, según reportó el Banco Central.

El alza simultánea de la canasta básica y la inflación en República Dominicana ha generado un mayor costo de vida para las familias, dificultando la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades básicas con el mismo ingreso. Según el Banco Central de la República Dominicana, el fenómeno se extendió a lo largo del país, aunque la región Este fue la más afectada.

Las cifras muestran que la presión sobre el presupuesto familiar no solo se mantuvo, sino que se intensificó a medida que avanzaba el año. El resultado ha sido una reducción del poder adquisitivo y una mayor preocupación por los efectos de la inflación en la vida cotidiana de los dominicanos.

Temas Relacionados

Banco CentralRepública DominicanaCanasta básicaInflación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alertan sobre pérdida de control estatal a causa de la violencia en Honduras

Los hechos violentos alimentan el debate sobre la gobernabilidad y la capacidad institucional para frenar la criminalidad

Alertan sobre pérdida de control estatal a causa de la violencia en Honduras

Alcaldía de San Salvador Centro invierte $3.5 millones anuales en limpieza y prevención de inundaciones

El gobierno local destina recursos para sanear ríos y calles, impulsa campañas de concienciación y garantiza el derecho de defensa a la población sancionada por infracciones ambientales

Alcaldía de San Salvador Centro invierte $3.5 millones anuales en limpieza y prevención de inundaciones

Menor de 15 años fue capturado tras extorsionar a su padrastro en el occidente de El Salvador

Las autoridades de seguridad lo acusan de exigir 1,800 dólares a su padrastro y de lanzar amenazas contra él y sus hijas, en un operativo realizado en Flor Amarilla Arriba, finca Santa Bárbara

Menor de 15 años fue capturado tras extorsionar a su padrastro en el occidente de El Salvador

El Gobierno activa investigaciones por extorsiones en carreteras guatemaltecas tras un video viral

Una grabación en la ruta CA-2, en la que un individuo exige una supuesta cuota a un transporte pesado, impulsó pesquisas para ubicar a cobradores, mandos y mecanismos de estas estructuras delictivas

El Gobierno activa investigaciones por extorsiones en carreteras guatemaltecas tras un video viral

UE ofrece financiamiento para modernizar transmisión eléctrica mientras crece debate sobre el futuro de la ENEE

La Unión Europea reiteró su respaldo a la transición energética en un contexto marcado por el debate sobre las reformas al futuro de la ENEE

UE ofrece financiamiento para modernizar transmisión eléctrica mientras crece debate sobre el futuro de la ENEE

TECNO

Abrir archivos desde la carpeta temporal del navegador es el peor error si tienes PC

Abrir archivos desde la carpeta temporal del navegador es el peor error si tienes PC

Más publicidad en videojuegos: EA cambiará para siempre la forma de jugar

El teléfono más caro de Apple sería el iPhone Ultra: casi USD 2.000 por un plegable

Toy Story 5 tiene un juego gratis y exclusivo en Google: cómo activar en celular y PC

WhatsApp Web: llamadas y videollamadas grupales llegarán pronto en 2026

ENTRETENIMIENTO

Armie Hammer regresa al cine tras el perturbador escándalo que truncó su carrera en Hollywood: “Habría hecho un maldito comercial de comida para gatos”

Armie Hammer regresa al cine tras el perturbador escándalo que truncó su carrera en Hollywood: “Habría hecho un maldito comercial de comida para gatos”

Anna Faris vuelve con Scary Movie 6 y cuenta por qué este regreso le cambió la mirada sobre Hollywood

Cuándo se estrena ‘Toy Story 5’: tráiler, sinopsis, personajes y todo sobre el regreso de Woody y Buzz

Se oficializó el Día Mundial de The Beatles cada 25 de junio con actividades globales y acceso a material histórico

Corey Feldman, actor de “Stand By Me”, fue hospitalizado tras una emergencia médica

MUNDO

Polonia prepara una batería de medidas para albergar una base militar permanente de EEUU

Polonia prepara una batería de medidas para albergar una base militar permanente de EEUU

Una moto robada en 1984 reapareció y volvió a manos de su dueño en Italia más de 40 años después: “Pensé que era una broma”

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por participar en las protestas de enero

El acuerdo entre EEUU e Irán se firmará el viernes en la estación de esquí suiza de Bürgenstock

Donald Trump y el resto de líderes del G7 respaldaron poner más presión sobre Rusia y sumar sanciones al petróleo