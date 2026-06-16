Canasta básica familiar en República Dominicana sube a USD 840 en mayo, según el Banco Central

La canasta básica familiar en República Dominicana alcanzó los 49,268.36 pesos (USD 840) en mayo de 2026, según el Banco Central de la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de la canasta básica familiar en República Dominicana alcanzó los 49,268.36 pesos (USD 840) al cierre de mayo de 2026, una cifra que refleja el encarecimiento sostenido de bienes y servicios esenciales en el país y que, según el Banco Central de la República Dominicana, supone un incremento de 1.1% desde el inicio del año.

El repunte de los precios ha estado acompañado por una inflación que llegó a 5.35% en mayo, superando el rango meta oficial de 4.0 % ± 1.0 %. Esta situación ha incrementado la presión sobre el presupuesto de los hogares dominicanos, que han visto mermado su poder adquisitivo frente a la subida generalizada de los productos de consumo básico.

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El mayor aumento en el costo de la canasta básica se registró en la región Este, donde la variación entre enero y mayo fue de 681.43 pesos (USD 12). Le siguieron la región Norte, con 591.94 pesos (USD 10); Ozama, con 552.34 pesos (USD 9); y el Sur, con 265.58 pesos (USD 5). De acuerdo con cifras citadas por Diario Libre a partir de los datos del Banco Central, la tendencia al alza se observó en todo el país, aunque con diferencias de magnitud entre regiones.

La canasta básica familiar en República Dominicana acumuló un aumento de 1.1% desde enero y pasó de 48,734.28 a 49,268.36 pesos en cinco meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión inflacionaria también se distribuyó de manera desigual según el nivel de gasto de los hogares. Mientras que para el primer quintil el alza fue de 182.56 pesos (USD 3), en el quinto quintil —el de mayores ingresos— el incremento alcanzó 1,378.43 pesos (USD 24). Los quintiles intermedios registraron aumentos progresivos, lo que evidencia que el encarecimiento afectó a todos los sectores, aunque con diferentes grados de intensidad.

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Inflación y sectores con mayor variación de precios

Entre enero y mayo de 2026, la canasta básica pasó de costar 48,734.28 pesos (USD 830) a 49,268.36 pesos (USD 840), lo que representa un aumento de 534.08 pesos (USD 9) en apenas cinco meses. Esta diferencia, reportada por el Banco Central de la República Dominicana, confirma la tendencia al alza y su efecto directo sobre el costo de vida.

El índice de precios al consumidor mostró un crecimiento constante durante los primeros cinco meses del año: la inflación fue de 4.98% en enero, subió a 5.11% en abril y cerró mayo en 5.35%. Este nivel, superior al objetivo del banco central, se atribuye principalmente a las subidas en los sectores de transporte y servicios.

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La región Este registró el mayor aumento de la canasta básica familiar en República Dominicana, con una variación de 681.43 pesos entre enero y mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los primeros cinco meses, el grupo transporte lideró los aportes a la inflación con una variación de 2.16%. Le siguieron servicios, restaurantes y hoteles, con 0.41%, y el sector salud, con 0.36%. Por el contrario, algunos rubros presentaron variaciones negativas: recreación y cultura, con -0.98%; alimentos y bebidas no alcohólicas, con -0.58%; prendas de vestir, -0.10%; comunicaciones, -0.16%; y muebles, -0.04%.

Durante mayo, el sector servicios experimentó una inflación de 0.42%, impulsada por el aumento en los precios de los servicios de cuidado personal. En términos interanuales, ese mismo sector acumuló un repunte de 6.6% frente al mismo período del año anterior, según reportó el Banco Central.

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El alza simultánea de la canasta básica y la inflación en República Dominicana ha generado un mayor costo de vida para las familias, dificultando la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades básicas con el mismo ingreso. Según el Banco Central de la República Dominicana, el fenómeno se extendió a lo largo del país, aunque la región Este fue la más afectada.

Las cifras muestran que la presión sobre el presupuesto familiar no solo se mantuvo, sino que se intensificó a medida que avanzaba el año. El resultado ha sido una reducción del poder adquisitivo y una mayor preocupación por los efectos de la inflación en la vida cotidiana de los dominicanos.

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