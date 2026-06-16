Costa Rica

Costa Rica: Bomberos adquieren cisternas ante incendios y prevén escasez de agua del 60% por El Niño

La institución elevará de cinco a 12 los camiones con capacidad de 32,000 litros para atender emergencias en las 75 estaciones del país, en un contexto de incendios forestales al alza y racionamientos de agua

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El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica ampliará su flota con la compra de siete camiones cisterna ante el aumento de incendios forestales en 2026. (Fuente: Bomberos de Costa Rica)
El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica ampliará su flota con la compra de siete camiones cisterna ante el aumento de incendios forestales en 2026. (Fuente: Bomberos de Costa Rica)

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica ampliará su flota de camiones cisterna con la compra de siete unidades nuevas. Esta decisión se toma en el contexto de un incremento de incendios forestales, que suman 232 casos en lo que va de 2026, lo cual representa un aumento de aproximadamente 250 % respecto al año anterior. Los efectos del fenómeno de El Niño y los recurrentes racionamientos de agua en distintas comunidades han influido en la planificación institucional.

Cada camión cisterna contará con una capacidad de 32,000 litros de agua, lo que permitirá a la institución movilizar recursos a cualquier zona del país donde el acceso al agua se vea comprometido. Con esta adquisición, el Cuerpo de Bomberos pasará de cinco a 12 cisternas, abarcando así las 75 estaciones que operan en Costa Rica.

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La planificación de esta compra comenzó en 2025, cuando la institución detectó, a partir de las primeras proyecciones sobre El Niño, limitaciones crecientes en el acceso al recurso hídrico para la atención de emergencias.

Según información publicada por CR Hoy., el director operativo de Bomberos, Luis Salas, explicó que se prevé una escasez de agua que podría llegar hasta un 60 % en determinadas regiones. Por tal motivo, se consideró prioritario reforzar la flota de cisternas para no comprometer la capacidad operativa durante los meses de mayor demanda.

Incendios estructurales fueron la principal causa de indemnización a los dueños de viviendas en Costa Rica durante el 2025. Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos
Incendios estructurales fueron la principal causa de indemnización a los dueños de viviendas en Costa Rica durante el 2025. Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos

La entrega de los vehículos será en dos etapas: los primeros cinco camiones estarán disponibles en julio y los dos restantes antes de finalizar diciembre. Con este aumento en la flota, la entidad busca mejorar su cobertura en situaciones donde la demanda por emergencias es simultánea y la capacidad actual resulta insuficiente.

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Ante cortes programados de agua anunciados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Bomberos debe movilizar sus recursos para garantizar la disponibilidad de agua en caso de emergencias. Salas puntualizó que el agua transportada por estas cisternas no está destinada al consumo humano, ya que puede ser recolectada de fuentes como el río María Aguilar y se utiliza exclusivamente para la atención de incendios y otras urgencias.

Zonas con atención prioritaria por la disminución de lluvias

La institución ha identificado a Guanacaste y el Pacífico Central como las regiones con mayor riesgo debido a la reducción de lluvias. En estas zonas se observa vegetación más seca, temperaturas elevadas y una disminución en las precipitaciones, condiciones que incrementan la propensión a los incendios forestales.

Un letrero rojo vertical de la Estación de Bomberos Costa Rica en Escazú 1-13, con letras blancas, bajo un cielo azul brillante y un árbol con flores rosadas
La compra permitirá al Cuerpo de Bomberos pasar de cinco a 12 cisternas y fortalecer la cobertura de sus 75 estaciones en Costa Rica. (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica)

Según Gabriel Barrantes, jefe de la Unidad Operativa Forestal, los años influenciados por El Niño suelen provocar una desecación más temprana de la vegetación, lo que incrementa el riesgo de incendios de gran extensión. Barrantes advirtió que podría enfrentarse una temporada de incendios más prolongada y la posibilidad de emergencias simultáneas en diferentes regiones, especialmente en Guanacaste, donde ya se han reportado incidentes cerca de viviendas y otras estructuras, según CR Hoy.

El Cuerpo de Bomberos anunció que continuará reforzando sus recursos humanos y materiales en las zonas más vulnerables a la influencia de El Niño en los próximos meses. El objetivo es mantener la capacidad de respuesta ante el aumento en la demanda de emergencias relacionadas con la sequía y los incendios, y así procurar la seguridad de las comunidades afectadas por la escasez de agua y el incremento en la incidencia de incendios forestales.

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