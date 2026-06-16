Ciencia

El poder del mar y los espacios azules: cómo influyen en el estado de ánimo y el cuerpo

Estudios científicos y especialistas en cromatología analizan el impacto de los paisajes acuáticos y su color en la percepción, la biología y la búsqueda de equilibrio emocional

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Un jubilado en la playa. (Freepik)
La teoría Blue Mind sostiene que mirar el mar reduce el estrés y mejora el bienestar mental y físico (Freepik)

Observar el azul del mar activa respuestas neurobiológicas que alivian el estrés sobre la mente y el cuerpo. Un análisis divulgado por Vogue explora cómo la mera contemplación del horizonte marino activa respuestas neurobiológicas que alivian el estrés y potencian la serenidad. La teoría Blue Mind, eje de la investigación, sostiene que la exposición visual al mar puede transformar nuestro estado mental y físico.

Mirar el azul del mar genera una reacción biológica inmediata en el cuerpo y la mente, según diversos estudios científicos. La visión de espacios azules, en particular el océano, activa mecanismos calmantes que reducen el estrés, disminuyen el cortisol y favorecen la producción de dopamina y endorfinas. Estas respuestas contribuyen a un bienestar, regulando las emociones y promoviendo la calma tanto en el plano mental como físico.

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La teoría Blue Mind explica que observar el mar genera una experiencia sensorial que altera la percepción del tiempo y la mente se libera de preocupaciones. Según Massimo Caiazzo, docente y especialista en cromatología citado por Vogue, “desde un punto de vista perceptivo, el azul llega a la retina como una caricia”.

Vista trasera de una persona con sombrero de paja mirando el vasto océano azul con olas suaves bajo un cielo claro en una playa tranquila.
La contemplación del horizonte marino activa respuestas neurobiológicas que favorecen la calma en la mente y el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caiazzo señala que, al tener una longitud de onda suave, el azul se imprime en el ojo de forma ligera, en contraste con colores como el rojo, que tienen un impacto más intenso.

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Esta percepción provoca un efecto calmante primero fisiológicamente y, después, psicológicamente. El ser humano ha estado rodeado durante generaciones por tonos azules en la naturaleza, lo que crea una afinidad inconsciente hacia estos paisajes. Debido a su carácter intangible, el azul se convierte en un deseo, una presencia cercana pero inalcanzable que conecta con la sensación de satisfacción.

Los efectos fisiológicos y neurocientíficos del mar

Estudios citados por la Universidad de Exeter (Reino Unido) muestran efectos del mar sobre el estrés, la ansiedad y la depresión, como indica la Universidad de Exeter (Reino Unido) citada por Vogue.

Vista trasera de una persona con gorro y suéter, sentada en la arena observando el mar con olas suaves y un cielo claro y luminoso.
Los estudios sobre espacios azules indican que el azul del mar disminuye el cortisol y favorece la liberación de dopamina y endorfinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus hallazgos muestran que la proximidad o exposición a espacios azules disminuye el estrés, la ansiedad y la depresión en la población. Incluso observar el movimiento de las olas produce efectos calmantes sobre el sistema nervioso central, los cuales se potencian al sumergirse en el agua.

Angelo Cerina, director sanitario de un centro de talasoterapia en Cerdeña, señala los efectos de entrar en aguas marinas ricas en magnesio y sal. Según Cerina, este entorno funciona como un “interruptor biológico” que reactiva el sistema endocrino e inmunológico, ayudando a equilibrar tanto la mente como el organismo.

“El ambiente acuático reduce los niveles de cortisol y favorece la liberación de dopamina y endorfinas”, señala el especialista, quien añade que este proceso produce ondas cerebrales similares a las que se experimentan durante la meditación.

Vista aérea de una persona flotando boca arriba en un traje de baño oscuro en aguas marinas cristalinas de color azul turquesa, cerca de una costa rocosa.
El movimiento de las olas produce efectos calmantes sobre el sistema nervioso central y esos efectos se potencian al sumergirse en el agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Cerina, flotar en el agua genera un efecto antigravitacional que regula los parámetros vitales del cuerpo, en especial la presión arterial. La acción antiinflamatoria del agua de mar contribuye a restablecer la circulación periférica y fomenta una sensación de serenidad física y mental.

El azul como símbolo de bienestar

El azul es símbolo de paz y espiritualidad en diversas culturas. Goethe y Leonardo da Vinci han destacado el valor de este color en el arte y la religión; el manto azul de la Virgen transmite seguridad y tranquilidad. No obstante, en algunas culturas occidentales el azul también puede remitir a la melancolía, como refleja el término inglés “feeling blue” o el periodo azul de Picasso.

Para Caiazzo, el azul actúa como mediador universal entre los colores, una idea respaldada por Frank Mahnke, especialista en psicología del color. “Si preguntamos a un grupo si le agrada el rojo, el resultado será dividido. Pero el color del mar logra una aceptación casi universal”, resalta el especialista en cromatología.

Fotografía de una vasta extensión de océano azul con pequeñas olas, que se encuentra con un cielo azul pálido y despejado en el horizonte recto y nítido.
El azul del mar se afianza como símbolo de bienestar por su aceptación casi universal y por su vínculo con la calma y la felicidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El simbolismo y la percepción visual del azul, combinados con sus efectos fisiológicos, explican por qué este color conecta con emociones de calma y felicidad. La aceptación del azul marino trasciende culturas y épocas, afianzándolo como un símbolo del bienestar, indica Vogue.

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