Ciencia

Consumir carne procesada de forma habitual se asocia con un mayor riesgo de demencia, según un estudio

Un análisis observacional con cerca de 134.000 personas, resumido por Harvard Health Publishing, vinculó el consumo diario de pequeñas porciones de embutidos y fiambres con un 14% más probabilidad de deterioro cognitivo

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Primer plano de una tabla de madera repleta de una variedad de fiambres y embutidos, incluyendo salchichas, rodajas de salame y lonchas de jamón curado.
Harvard Health Publishing resumió un estudio en Neurology sobre 134.000 personas que vinculó 0,25 porciones diarias de carne roja procesada con un 14% más de riesgo de deterioro cognitivo significativo o demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo habitual de carne roja procesada —como salchichas y fiambres— se asoció en estudios observacionales con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia, además de peores indicadores de salud mental en patrones alimentarios dominados por productos ultraprocesados. Estos hallazgos no describen un “daño inmediato” tras una comida puntual: la señal que aparece en la literatura es de riesgo acumulativo, vinculado a hábitos sostenidos durante años.

En ese marco, varios trabajos y análisis divulgativos de instituciones médicas remarcaron que la asociación suele observarse cuando la carne procesada forma parte de un patrón más amplio: mayor presencia de alimentos industrializados y menor consumo de opciones mínimamente procesadas.

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Esa combinación puede implicar, según el tipo de producto, una carga más alta de sodio, grasas saturadas y aditivos, además de un menor aporte de fibra y micronutrientes presentes en frutas, verduras y legumbres. En términos de investigación, esto es relevante porque las asociaciones entre dieta y cerebro rara vez se explican por un único alimento aislado: suelen responder a un conjunto de elecciones repetidas en el tiempo.

La evidencia científica que se cita con más frecuencia sobre este tema también advierte una limitación central: los estudios observacionales detectan asociaciones, pero no prueban por sí solos una relación de causa y efecto.

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Aun así, cuando distintas revisiones y análisis en poblaciones grandes apuntan en una dirección similar —más consumo de carne procesada y más probabilidad de resultados adversos—, el dato se vuelve útil como señal de prevención, sobre todo en estrategias de salud pública y en recomendaciones de higiene alimentaria.

Qué sugiere el estudio sobre carne procesada y deterioro cognitivo

Imagen dividida: a la izquierda, un cerebro humano con acumulaciones amarillas y destellos azules; a la derecha, un corte de carne cruda sazonada en una tabla.
La literatura científica sobre alimentos ultraprocesados reportó asociaciones entre mayor consumo y más riesgo de depresión y trastornos mentales comunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una publicación de Harvard Health Publishing resumió un estudio observacional difundido en la revista científica Neurology que analizó a aproximadamente 134.000 personas y encontró que consumir 0,25 porciones por día de carne roja procesada se asoció con un 14% más riesgo de deterioro cognitivo significativo o demencia, frente a quienes consumían poco o nada de ese grupo de alimentos.

En el mismo análisis, reemplazar porciones equivalentes por frutos secos, legumbres, lácteos bajos en grasa, pollo o pescado se vinculó con menor riesgo de deterioro cognitivo.

Esa clase de resultados suele interpretarse como una señal de alerta sobre el patrón alimentario: la carne procesada no aparece aislada, sino que con frecuencia forma parte de dietas con más sodio, grasas saturadas, aditivos y menor consumo de fibra, frutas y verduras.

Por eso, los autores y divulgadores científicos suelen remarcar que el impacto no depende de un único ingrediente, sino del conjunto de hábitos sostenidos en el tiempo.

Posibles mecanismos: ultraprocesados, inflamación y salud mental

Vista aérea de una mesa de madera clara con ocho platos blancos llenos de carnes rojas, embutidos, bacon, alimentos fritos, galletas y pastel de chocolate.
La carne roja procesada suele integrar patrones alimentarios con más sodio, grasas saturadas y aditivos, y con menor consumo de fibra, frutas y verduras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la carne procesada en particular, la literatura científica sobre alimentos ultraprocesados describió asociaciones consistentes entre mayor consumo y mayor riesgo de resultados adversos en salud, incluidos trastornos de salud mental. Una revisión tipo “umbrella” publicada en Clinical Nutrition reportó asociaciones entre alto consumo de ultraprocesados y desenlaces como depresión y trastornos mentales comunes, en metaanálisis de estudios observacionales.

En la misma línea, un metaanálisis publicado en BMC Psychiatry evaluó “comida chatarra” y halló que su consumo se asoció con mayores probabilidades de estrés y depresión en adultos. Este tipo de trabajos suele discutir rutas biológicas plausibles (por ejemplo, inflamación, estrés oxidativo y cambios metabólicos) sin afirmar causalidad directa para cada alimento individual.

En términos prácticos, el enfoque de salud pública que emerge de estas revisiones no se centra en un alimento “prohibido”, sino en reducir la frecuencia de productos ultraprocesados y aumentar la proporción de alimentos mínimamente procesados, especialmente cuando el objetivo es proteger funciones como el rendimiento cognitivo, el estado de ánimo y la energía diaria.

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