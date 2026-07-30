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Marina Nacional de El Salvador incauta más de una tonelada de cocaína y detiene a dos ciudadanos ecuatorianos en el Pacífico

La Marina Nacional de El Salvador interceptó una lancha a 947 millas náuticas de la Bocana El Cordoncillo y valuó el cargamento en USD 34 millones

La Marina Nacional de El Salvador interceptó una lancha en el Pacífico y la pista apunta a algo más amplio (Foto cortesía Gabinete de Seguridad)
La Marina Nacional de El Salvador interceptó una lancha en el Pacífico y la pista apunta a algo más amplio (Foto cortesía Gabinete de Seguridad)
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Una operación de la Marina Nacional de El Salvador permitió la incautación de 1,362 kilogramos de cocaína, valorados en 34 millones de dólares, tras interceptar una embarcación a casi 1,800 kilómetros de la costa.

El operativo, ejecutado por la Fuerza de Tarea Naval Tridente en aguas internacionales del océano Pacífico, derivó además en la captura de dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y la confiscación de equipo tecnológico utilizado para la navegación y comunicación.

Según informó el Gabinete de Seguridad Ampliado, la intervención se realizó el 17 de julio, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque. Las autoridades identificaron a los detenidos como Jhony Eugenio G. V., de 42 años, y Pedro Leonardo D. P., de 31 años. Ambos transportaban el cargamento ilícito a bordo de una lancha con motor fuera de borda.

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Durante la operación, la Marina Nacional incautó también dos dispositivos GPS Garmin GPS 73, dos teléfonos celulares, una antena Starlink y un radio de alta frecuencia (HF), elementos empleados para facilitar la navegación y la comunicación en alta mar.

De acuerdo con un reporte oficial, el valor estimado del cargamento asciende a 34 millones de dólares, cifra que refuerza la magnitud del golpe asestado al narcotráfico internacional.

El Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, destacó la capacidad operativa de las fuerzas salvadoreñas: “A pesar de que somos un país con recursos limitados, tenemos la capacidad y el profesionalismo para realizar operaciones de gran importancia en alta mar”. Según datos presentados por el funcionario, desde junio de 2019 la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han incautado 90.1 toneladas de droga, con un valor conjunto de 2,141 millones de dólares.

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Cocaína, GPS Garmin y Starlink en alta mar: la Marina de El Salvador intercepta una lancha a 947 millas y detiene a dos ecuatorianos (Foto cortesía Gabinete de Seguridad)
Cocaína, GPS Garmin y Starlink en alta mar: la Marina de El Salvador intercepta una lancha a 947 millas y detiene a dos ecuatorianos (Foto cortesía Gabinete de Seguridad)

Por su parte, el Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, subrayó el aporte de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico. “Este es un aporte de este pequeño país, que cree firmemente en el combate a la narcoactividad y que, aunque seamos pequeños y nos hagan falta una gran cantidad de recursos, hemos tenido la capacidad de inspirar a las grandes potencias del continente, bajo lo que ahora se denomina El Escudo de Las Américas”, afirmó Villatoro durante la presentación de resultados.

Con esta última incautación, El Salvador acumula 14.61 toneladas de cocaína decomisadas en el presente año, con un valor superior a 365.25 millones de dólares, consolidando uno de los registros más altos en la historia del país en materia de combate al narcotráfico.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, aclaró que tras la intercepción de la embarcación y la detención de sus tripulantes, inicia el proceso judicial correspondiente.

“La labor de nuestras instituciones no termina con la intercepción de una embarcación, ni con la captura de sus tripulantes. A partir de este momento inicia el trabajo del Ministerio Público, que es dirigir la investigación penal, robustecer la prueba científica y técnica, establecer las responsabilidades individuales, identificar posibles vínculos con organizaciones criminales internacionales y llevar cada caso hasta obtener las condenas que correspondan conforme a la ley”, expuso Delgado.

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