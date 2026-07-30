Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 8% en Wall Street y cayó el riesgo país

Microsoft subió 15% y fue protagonista de la rueda en Nueva York.

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Las acciones argentinas tuvieron un excelente desempeño este jueves, con impulso de la fuerte recuperación de los mercados de equity norteamericanos, aunque los bonos soberanos domésticos operaron con debilidad de precios. No obstante, bajó el riesgo país dado el incremento de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU -el Treasury a 30 años rendía 5,21% anual- que direccionó la inversión global en renta fija.

Las acciones estadounidenses experimentaron un importante salto tras la caída provocada por la Reserva Federal el miércoles, con Microsoft (+15,6%) como líder de las ganancias tecnológicas y la expectativa de más resultados empresariales. Sin embargo, los recientes ataques estadounidenses contra Irán, el desplome de los bonos y la preocupación por el gasto en inteligencia artificial mantienen a los inversores en alerta.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ascendió un 2,2%, en los 3.304.918 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se registraron mayoría de ganancias, con Central Puerto (+7,8%), Edenor (+7%), Banco Supervielle (+6,9%) y Satellogic (+5,4%) al frente.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- perdieron un 0,5% en promedio, aunque la suba de las tasas de los bonos del Tesoro de los EE.UU. habilitó a un descenso del riesgo país argentino de cinco unidades, en los 441 puntos básicos.

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“Más allá de la positiva licitación de deuda, incluso en un contexto de volatilidad externa, los activos domésticos continúan más correlacionados con los vaivenes del norte, toda vez que los operadores adoptan una postura más expectante a la espera de un panorama más despejado”, explicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El precio del petróleo operó con bajas, aunque cerca de los USD 90 el barril. El crudo Brent del Mar del Norte cedió 1,4%% en los contratos para septiembre, a 89,43 dólares.

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“En el corazón de la renta variable, el comportamiento de las megacapitalizaciones tecnológicas actuó como el principal catalizador del sentimiento del mercado. Microsoft lideró el apetito por riesgo al dispararse un impactante 15,6% encaminándose a registrar su mayor subida diaria desde octubre de 2008, impulsado por la solidez de sus métricas y la aceleración de su división de nube, lo que contagió de optimismo al resto del complejo de semiconductores donde SanDisk (+25%) y Micron (+18%) registraron fuertes compras de oportunidad”, detalló Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

“Por el contrario, Meta (-8%) experimentó una severa presión vendedora al revelar compromisos de gasto futuro por casi USD 700.000 millones y reportar un incremento sustancial en sus proyecciones de CapEx en infraestructura de inteligencia artificial, lo que encendió alarmas sobre la rentabilidad inmediata de dichos desembolsos y llevó a firmas como Citadel a reestructurar sus portafolios tras ajustar sus exposiciones en el sector”, añadió Torres.

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Segunda baja seguida para el dólar

Con un sostenido monto de operaciones por USD 539,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista retrocedió por segundo y día y descontó ocho pesos o un 0,5% este jueves, a 1.488 pesos.

El tipo de cambio se alejó así de su reciente récord nominal de $1.498 del cierre del martes 28. En julio acota la ganancia a solo seis pesos o 0,4 por ciento. Y en 2026 se encarece apenas 33 pesos o 2,3%, frente a un registro inflacionario próximo al 18% en siete meses.

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“Hacia el mediodía, la cotización comenzó a presionar sobre el piso de los $1.490, nivel que fue el punto de equilibrio durante gran parte de la rueda. Sin embargo, recién en la última media hora la oferta logró imponerse“, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

La tendencia bajista para el dólar se asocia con la falta de liquidez en la plaza de pesos tras la voluminosa licitación de bonos del Tesoro de corto plazo del miércoles, que redundó este jueves en la suba de tasas interbancarias (REPO) y en las cauciones -préstamos de muy corto plazo entre privados-.

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El BCRA estableció un techo para su esquema de bandas cambiarias en los $1.843,63, límite que amplió a 355,63 pesos o 23,9% el margen para la flotación del tipo de cambio oficial.

El dólar al público también terminó con baja de cinco pesos o 0,3%, a $1.510 para la venta según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.512,02 para la venta y $1.460,72 para la compra.

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En el segmento informal, el dólar blue resignó asimismo cinco pesos o 0,3%, a $1.565 para la venta. Así, redujo la suba experimentada a lo largo de julio a 50 pesos o 3,3 por ciento.

Con un importante volumen de operaciones en pesos equivalentes a USD 1.952,1 millones, todos los contratos de dólar futuro cerraron con bajas en un rango de 0,4% a 0,6%, según datos de A3 Mercados. La postura más negociada, para el cierre de agosto, cayó ocho pesos o 0,5%, a 1.512 pesos.

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El BCRA se alzó con USD 117 millones por su intervención cambiaria, el 21,7% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad cayeron en USD 199 millones, pese a la importante suba de 1,9% del oro, a USD 4.171,90 la onza.

La baja se debió principalmente a movimientos técnicos de depósitos de propia cartera de los bancos que se retiraron de cuentas del BCRA, práctica habitual con cada cierre de mes, y que significaron una salida de unos USD 300 millones de las reservas, frente a las compras oficiales de contado y una mejora de los activos del orden de los 106 millones de dólares. Se estima que este viernes podrían salir depósitos por otros USD 1.000 millones, que se reincorporarán a las reservas el lunes próximos, como ocurre habitualmente con cada inicio del mes.

En otro orden, la Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación del día adjudicó un total de USD 150 millones a través del Bonar 2029 (AO29), con una TIREA (Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual), equivalente al 8,02% TNA (Tasa Nominal Anual), luego de haber recibido ofertas por un total de 153 millones de dólares. El miércoles el Tesoro había captado un valor efectivo USD 309,18 millones con este título.