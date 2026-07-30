Crimen y Justicia
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Reconstruyeron la caída de la mujer que murió en un presunto accidente con una copa de vino: qué reveló la medida judicial

La Justicia también tomó declaración a los dos imputados y continúa incorporando pruebas para esclarecer qué ocurrió la madrugada en la que falleció Ilda Goyochea

Ilda Goyochea - La Rioja
Ilda Goyochea tenía 32 años
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A más de dos semanas de la muerte de Ilda Goyochea, la mujer de 32 años que sufrió un profundo corte en el cuello en un presunto accidente con una copa de vino, la investigación judicial entró en una nueva etapa. Esta semana la Justicia realizó una reconstrucción de la escena donde ocurrió el hecho. En paralelo, tomó declaración indagatoria a las dos personas imputadas por homicidio y continuará con nuevas medidas probatorias para intentar esclarecer qué ocurrió la madrugada del 10 de julio.

El primer avance fue la reconstrucción del episodio, realizada este martes 28 de julio en el inmueble del barrio Infantería II. Según informó el Ministerio Público Fiscal de La Rioja, la diligencia estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 1, que conduce la jueza Cecilia Córdoba, y contó con la participación de personal de Policía Técnica Judicial, Criminalística y profesionales médicos que intervienen en la causa.

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Para recrear la secuencia se utilizó a una persona de características físicas similares a las de la víctima. La medida se apoyó en las declaraciones de testigos que relataron cómo los ahora imputados dijeron que se habría producido el episodio, además de la evidencia científica recolectada desde el inicio de la investigación. Previamente se había preservado el lugar del hecho y se habían secuestrado todos los elementos considerados relevantes para la realización de las pericias.

De acuerdo con la información difundida, la reconstrucción permitió verificar la correspondencia entre distintos elementos relevados por Criminalística en el lugar, aunque las declaraciones incorporadas posteriormente introducen diferencias que deberán ser analizadas junto al resto de la prueba reunida.

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La reconstrucción estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 1, que conduce la jueza Cecilia Córdoba, y contó con la participación de personal de Policía Técnica Judicial, Criminalística y profesionales médicos
La reconstrucción estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 1, que conduce la jueza Cecilia Córdoba, y contó con la participación de personal de Policía Técnica Judicial, Criminalística y profesionales médicos

Al día siguiente, la jueza tomó declaración indagatoria a las dos personas imputadas por homicidio. Ambos sostuvieron que no vieron cómo cayó Goyochea dentro de la vivienda donde se encontraban, aunque sus relatos presentan diferencias respecto de otros momentos de la secuencia, de la asistencia que recibió la mujer y de otros aspectos que ahora serán contrastados con las pericias y el resto de la evidencia.

La magistrada precisó que la investigación continuará con nuevas medidas probatorias. Este viernes 31 está prevista la reproducción del material fílmico incorporado a la causa y el próximo 18 de agosto se realizará la apertura de los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación.

Toda esa evidencia será analizada junto con los informes médicos, las pericias criminalísticas y los testimonios ya incorporados al expediente con el objetivo de reconstruir de manera objetiva la mecánica del hecho.

La causa se investiga bajo la calificación legal de homicidio. Según explicó la jueza Córdoba, la decisión de detener a los dos imputados respondió a la necesidad de preservar las medidas de prueba y evitar cualquier posible entorpecimiento de la investigación mientras continúan analizándose las distintas hipótesis sobre lo ocurrido aquella madrugada.

La familia de Ilda pidió ser querellante en la causa
La familia de Ilda pidió ser querellante en la causa

El caso

La muerte de Goyochea ocurrió tras el episodio registrado en su domicilio, ubicado en el barrio Infantería II de La Rioja. Allí, la mujer compartía una reunión con otras dos personas. La versión inicial indicaba que se había caído sobre una copa de vidrio rota, lo que le habría provocado un profundo corte en el cuello. Primero fue trasladada a una clínica privada y luego derivada al Hospital Enrique Vera Barros, donde permaneció internada casi una semana hasta su muerte.

La semana pasada, el abogado de los padres de la joven, Fernando Gabriel Brizuela, presentó una solicitud para constituirse como querellante en la causa y pidió que la investigación se profundice.

Según sostuvo, la morfología de la herida en el cuello de la víctima no parecería haber sido producto de un accidente. “La herida era lineal, de aproximadamente entre ocho y diez centímetros. Esa característica no sería compatible con una producción por una copa rota, que normalmente genera un corte de carácter irregular”, sostuvo el abogado.

A ese interrogante se sumó una presunta demora en la atención médica posterior al hecho.

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